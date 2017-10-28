Hakkı Yalçın
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Sevgi insanları
Barındıkları çocuk evlerinden bu madencilere incir ve mektup gönderen kimsesiz çocuklarımız.
Hamile eşi için bahçeden meyve koparan ve "hakkını helal et" yazıp, parasını ağaca asan babalarımız.
Rize'de yeni doğum yapan keçiyi sırtına alıp, doğan yavruyu köpeği Toni'ye astığı okul çantasında taşıyan öğrenci kızlarımız.
Çorum'da bedensel ve zihinsel engelli yeğenine 40 yıldır tek başına bakan ninelerimiz var.
Bu insanların hepsi yarın Cumhuriyet Balosu'nda.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel davetlileri olarak.
***
O insanlar ki her biri onur fotoğrafı.
Her biri zarafet timsali.
Masallarda anlatılan kahramanlar gibi.
İnsanlık sanatının eşsiz sanatçıları.
Her biri alnından öpülesi.
Bu özel konukları davet etme inceliğini gösteren ve onların insanlığını onurlandıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür.
***
Onlar bizim özel insanlarımız.
Bir gülün açmasındaki sihri görebilmek için, günlerce bekleyecek kadar sabırlı...
Sokak hayvanlarının çaresizliğini, yüreklerine ortak edecek kadar duyarlı.
Açlığı en derinden hissedenler.
***
Onlar seyretmeye kıyamadığımız filmlerin yönetmenleri.
Rüzgar yeleli atları var, mahalledeki bütün çocukları gezdiren.
Dürüst, merhametle, haramın zırnığına bile el uzatmayan.
Elleri kötülüğe bile kalkmayan.
Onlar gelecek umutlarımızı ayakta tutan yürekli insanlar.
Bu acımasız dünyanın sevgi insanları.
***
Balolarda böyle insanları görmek, bir çiçek bahçesinde iyilik perilerini görmek gibi.
Onlar da bin yaşasın.
Onların yaptıklarını görenler de!
SERVİS DEVRİMİ (!)
Çocuk öğrenci okul servisinde unutulup öldükten sonra, okul servislerinde sıkıyönetim ilan edildi.
Şimdi servis araçlarına emniyet kemeri, güvenlik kamerası, araç takip sistemi zorunlu.
İşin en trajikomik yanı haklarında cinayet, taciz ve uyuşturucu suçlamaları nedeniyle kovuşturma olanlar servis şoförü olamayacak.
Bugüne kadar onlara izin veren paragöz okul müdürleri çocuklarımız için hesap verecek mi peki?
O zaman görelim servis devrimini!
MUTLULUK TAKVİMİ
Oturduğun evin fotoğrafını çek.
Yeşil çay iç.
Kışlık çoraplar al.
İyiliği ödüllendir.
Yoksul bir çocuğu giydir...
Anacığım
Babam mektubunda
Benim için
Üzülmesin oğlum
Cemreler düşünce
dağlara
Hele biraz da
Para kazanınca
Ona horoz şekeri
Naylon tüfek alacağım
Diyordu ya
Eğer mektup yazarsan
Anacığım söyle babama
Ben horoz şekeri
Naylon tüfek falan
İstemiyorum
Sıcacık bir çarşı ekmeği
Biraz beyaz peynir
Ayaklarım çok üşüyor
Bir çift de pabuç
Alsın bana
Coşkun ÖZGÜR
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