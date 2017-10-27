Hakkı Yalçın
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Gaz odaları!
Cümleleri bilmem kaç kalibre olsa da.
Televizyonlara baktığımda yüzü olmayan adamlar ve kadınlar görüyorum.
O yüzden "Ekranlarda dürüstlüğün ve ahlakın beyin ölümü gerçekleşti.
Kalanıyla çocuklarımızı büyüteceğiz" diyorum.
***
Hiç merak etmiyorum.
Televizyon ekranlarına neden günışığı sızmadığını.
Karanlıklar başka türlü saklanamaz çünkü.
***
Bizim çocukluk filmlerimizin sonunda başoyuncu haykırırdı.
"Kara göründü!" Şimdi televizyonların öznesi aynı.
"Para göründü!"
***
Televizyon başında harcanan zaman ömürden çıkarıldığı zaman elde kalan sıfır! Harcanan çocukların ömrüne mahsuben!
O yüzden bazı geceler bulutlar tekmeliyor televizyon antenlerini.
Görüntü bozulsun diye.
O gaz odalarından bir çocuğu bile kurtarmanın kutsallığına mahsuben!
***
"Camlardaki çatlakları onarmak için gösterdiğimiz özeni, ekranlardaki çatlaklar için göstermemek suç ortaklığının kanıtıdır" dersek komik oluruz.
Olsun! Suçlu olmaktan iyidir!
***
Kusura bakmayın geçmişe yolculuklarım için.
Teknolojiye ayak uydurmak zorunda olmak; ahlaki değerleri yok etmeyi gerektirmez.
Geçmişin doğruları bir limandır.
Geleceğin denizlerinde batacak gemileri işaret etmek adına.
O yüzden "ne günlerdi o günler" diyorum gururla.
Kadınlara tecavüz, çocukları katletmek kırk yılda bir görünen bir şeydi.
Şimdi ahlaksız insan yaratma uzmanlarıyla dolarken gözlerimizin hizaları!
***
Geçenlerde eski yazılarımdan biri çıktı karşıma.
Nasıl dokunaklı yazmışım.
Eskiden daha çok okunuyor olmak dokunmuyor bana.
İçimdeki çocuğu yaşatmak için vazgeçtiklerimden sonra oldu.
Ne olduysa!
***
İçimdeki çocuk hala üzeri dantel örgülü radyoları dinliyor.
Geçmiş zaman sinemalarında kendisini izliyor.
Sanal alemi de reddediyor, televizyonları da!
Çünkü katilleri tanıyor!
KEMİKLEŞMİŞ!
Barzani'nin attığı geri adımın, yeni bir sırnaşıklığın rolüne soyunmak olduğu görmezden gelinmesin.
Yıllardır bu filmin içinde boy gösteren bir figüranın yeni sahnesi asla inandırıcı değil.
Akıl hocalarının ona biçtiği yeni rol, soytarılığın renklenmesine yöneliktir ki.
Kimsenin inanacağını zannetmiyorum.
"Kemikleşmiş" hainliğine mahsuben!
MUTLULUK TAKVİMİ
Aç insanı doyur.
Eski resimlerine bak.
Sevdiğine elle mektup yaz, gönder
İyi bir şemsiyen olsun.
Bir zamanlar can bildiğin
Yabancıyla bir tutulur
Adına yemin verdiğin
Unutulur unutulur
Nerde gözlerde tütmeler
Kapıyı vurup gitmeler
Sabahı sabah etmeler
Unutulur unutulur
Vefa bilmez hiçbir veda
Yorgun güneş vurur cama
Unutamam dersin ama
Yananlar da yakanlar da
Gözün gibi bakanlar da
Unutulur unutulur
Hakkı YALÇIN
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