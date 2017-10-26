Yol Durumu
  1. İki zavallı!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe

Can nöbetçisi

Elektrik teline kanadı takılan bir kuşu kurtarmak için direğe tırmanan ve iki elini birden kaybeden bir genci gördüğüm zaman insanlığın ölmediğini fark ediyorum.
Ama trafikte kolu protezli bir insana ellerinde sopalarla saldıran 3 kişilik zorba ordusunu gördüğüm zaman da, bu ülkenin korkunç halinden ürküyorum.
***
Bu çelişkiler ülkesinde Erzincan'da sürünün içinde bir koyun karanlık çökünce doğuruyor.
Sürünün başındaki çoban doğan kuzuyu fark etmiyor.
Ama kangal çoban köpeği savunmasız yavrunun başında bütün gece bekliyor. Can nöbetçisi olarak.
O kangal ertesi sabah çayını yudumlayan çobana sesini duyuruyor.
***
Çocuklarımızın tacizci çakallarla harcandığı bir ülkede bir çoban köpeği kuzunun telef edilmesine izin vermiyor.
Çocuklarımızı taciz eden çakalların kravatına kurban olacağımıza bu kangala ceketimizi ilikleyelim.
***
Çünkü yasaların tacizcileri, servis şoförlerine çocuklarımızı yem eden paragöz okul müdürlerini koruduğu bir ülkede.
Hayvanlar da insanlara nispet olsun diye kendilerine yemek gibi görülen yavruları koruyor.
O yüzden kuzular bizim çocuklarımızdan daha güvenli yaşıyor.
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