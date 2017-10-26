Hakkı Yalçın
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Can nöbetçisi
Ama trafikte kolu protezli bir insana ellerinde sopalarla saldıran 3 kişilik zorba ordusunu gördüğüm zaman da, bu ülkenin korkunç halinden ürküyorum.
***
Bu çelişkiler ülkesinde Erzincan'da sürünün içinde bir koyun karanlık çökünce doğuruyor.
Sürünün başındaki çoban doğan kuzuyu fark etmiyor.
Ama kangal çoban köpeği savunmasız yavrunun başında bütün gece bekliyor. Can nöbetçisi olarak.
O kangal ertesi sabah çayını yudumlayan çobana sesini duyuruyor.
***
Çocuklarımızın tacizci çakallarla harcandığı bir ülkede bir çoban köpeği kuzunun telef edilmesine izin vermiyor.
Çocuklarımızı taciz eden çakalların kravatına kurban olacağımıza bu kangala ceketimizi ilikleyelim.
***
Çünkü yasaların tacizcileri, servis şoförlerine çocuklarımızı yem eden paragöz okul müdürlerini koruduğu bir ülkede.
Hayvanlar da insanlara nispet olsun diye kendilerine yemek gibi görülen yavruları koruyor.
O yüzden kuzular bizim çocuklarımızdan daha güvenli yaşıyor.
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