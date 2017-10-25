Hakkı Yalçın
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Hasta ve akıllı
Bakırköy Akıl ve Sinir Hastanesi'nin hastalarını meşguliyetle tedavi yönteminin fotoğrafları var.
7 kişilik kılıç kalkan ekibi herkesi şaşırtıyor. Ellerindeki kılıçlar asla tehlike oluşturmuyor.
100 kişilik bando ekibinin tek falsosu yok. Akrobasi hareketleri yapan esmer gencin, izleyenlerin nefesini kestiği notlar arasında.
Dönemin başhekimi Dr. Faruk Bayülkem.
***
Akıl hastalarının yeteneklerinin, akıllı geçinenlerin çok üzerinde olduğunu biliyoruz.
Asıl hastalığın akıllı geçinenlerde olduğunu da!
Akıl hastaları hayatın en büyük aşıklarıdır. Güneşe akın ederken at olurlar; çocuklara kanat olurlar.
Onları unutulmuş eşya gibi bir kenara bırakanlar vardır da, onlar hiçbir şeyi unutmazlar.
***
Akıl hastalarının kimsenin ekmeğinde gözleri yoktur, kimsenin hakkını yemezler.
Onların sadece içi içini yer.
Akıllı geçinenlere bakın.
Şeytandan aldıkları akılla asıl hastalık kimdedir acaba?
***
Günahlar aklın ürünüdür.
Trafikte emniyet şeridini kullanan, kızları pazarlayan, uyuşturucu satan bir akıl hastası gördünüz mü?
Bütün soysuzluklar akıllı geçinenlerin eseri değil mi?
***
Bir akıl hastasıyla akıllı geçinen birini canlı yayına çıkarsınlar.
Bilgide insanlıkta ve vicdanda kim kimi geçer görelim.
Takım elbise, gıcır ayakkabı, kravat ve hatta apolet!
Hepsine karşı bir deli gömleği her şeyi anlatmaya yeter!
***
Akıl hastalarının kendilerine ait bir yalnızlıkları vardır.
Karanlık eylemleri asla.
Oysa akıllı geçinenlerin birbirlerine bakarken bile kanlı dişleri parlar.
***
Mesele cesaretse, akıl hastaları kimseden korkmaz.
Kimsenin telefonunu dinlemezler, odalara böcek yerleştirmezler, kendi askerinin üzerine bomba yağdırmazlar.
Oysa akıllı geçinenler gölgesinden bile korkar.
***
Bu dünya bu kadar acımasız ve kötüyse.
Ruhunu paraya satarken, şeytanın aklını kullananlar yüzündendir!
FELAKET!
9 aylık bilanço: Saatte 46 trafik kazası yaşanıyor.
Çünkü kurallar askıda.
Çünkü otomobil satışı kolay, ehliyeti kapan otomobili kapıyor.
Çünkü emniyet şeritlerini ihlal eden çakallar hala cirit atıyor.
Ve ne acıdır ki yetkililer yetersiz!
Yakında dakikada 46 trafik kazası gerçeğine dönüşürsek yadırganmasın.
MUTLULUK TAKVİMİ
Yemine değil karaktere inan.
Kuş satın al, özgür bırak.
Dünyanın en düşünceli insanı ol.
Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Ben ektim sevgiyi
Eller biçiyor
Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor
Hakkı YALÇIN
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