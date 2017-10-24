Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Korku iklimi!
Eyyamcılığın hüküm sürdüğü, korkaklığın itibar gördüğü bir derbi. "Kan çıkmazsa para yok" sergisinde hakemin yere serildiği dünya derbisi.
Ne yani, sadece Cüneyt Çakır'ın bedenine uygun kefenler biçilirken, gecenin asaletini ve adaletini kurtarabilecek miyiz?
Tudor ve Aykut Kocaman'ı göz ardı edip!
İki takımın teknik direktörü kazanmamak için ne yaptıysa, Cüneyt Çakır da iki takımın kaybetmemesi için gerekeni yaptı.
***
Yalan değil, Galatasaraylı yabancıların Fenerbahçe korkusundan haberdar olmayacaklarını düşünmüştüm.
Ama gördüm ki, Tudor'dan başlayan o korku Galatasaray'ın yeni yabancılarını da sarmış.
Valbuena takıntısını Galatasaray maçında da sahneye koyan Aykut Kocaman'ın son 15 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısındaki anlayışıyla beraberlik uzmanı değilse neydi?
***
Evet, tartışılması gereken çok pozisyon var. Pozisyonları tartışmakla elde edemeyeceğimiz adaleti, gerçekten istiyor muyuz?
Yoksa sadece işimize gelenin peşinde miyiz? Bu eyyamcılığı yöneticiler ve teknik adamlar yönetti. Cüneyt Çakır da onların eseridir.
***
Dünya bizi naklen yayınlarken, iki takım futbolcularının maç sonundaki tokalaşmasını centilmenlik gösterisi saydık.
Yere serilen hakem için tık yok. Aman dikkat edin, futbolun vahşet alanından geçerken kurduğunuz cümlelerin canını yakmasınlar.
Ya da başka bir yol daha var.
Adaleti değil, istediklerinizi sizlere fısıldayan yorumcularınızı buzdolabında saklayın da...
Kokmasınlar!
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Korku iklimi!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kantin! 24 Ekim 2017, Salı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa ülkelerini Tayyip Erdoğan'a karşı organize ediyor. Terörün arkasında...
- Onurlu insan 21 Ekim 2017, Cumartesi Hayat kavgasında erkeklik masallarından geçilmez de, hayatın şövalyeleri onurlu insanlardır. Adamın biri tarlasından...
- Gerçek hikaye 20 Ekim 2017, Cuma Her evin bir hikayesi vardır. Her hikayenin kahramanları. Eskişehir Odunpazarı'nda 50 yıldır evinde elektriksiz...
- Amerika’yı neden SEVMİYORUM? 19 Ekim 2017, Perşembe Amerika'yı neden sevmiyorum? Ortadoğu'daki çocukları doğmadan öldürmek isteyecek kadar zalim olduğu için. Yoldan...
- Yaşlılar! 18 Ekim 2017, Çarşamba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre 8 bin 649 yaşlı insan, devlete ait huzurevlerine kabul edilmek...