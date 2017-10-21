Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Onurlu insan
Adamın biri tarlasından topladığı sebzeleri satar sokak ortasında.
Belden aşağısı yorgun.
Belden yukarısı pişman!
Diğeri anasını satar dünyanın.
Tepeden tırnağa kötülük.
Tepeden tırnağa insanlığa düşman!
***
Adamın biri kendi çocukluğuna mektup yazar.
"Bu acımasız dünyada doğmamak için anasına yalvaran çocuklar var mıdır?" Diğeri hamiline çek yazar!
Doğmayan çocukların hakkına mahsuben!
***
Adamın biri papatya çizer avuçlarına. Çocuk sevdasına kurmuştur saatlerini.
Asalet vardır beş duyusunda.
Diğeri ya çocuklara göz diker ya abisinin kızına!
Namussuzluğun kuyusunda!
***
Adamın biri yazar duvarlara.
"Soyunan kadınlara verilen değer, ekmeği için kavgaya soyunan kadınlarına niye verilmez?" Diğerinin kadının gözünün üzerindedir yumruğu. "Benim karım, döverim de severim de!" Toprağın altında gömülüdür iyilik. Denizin dibinde 20 bin fersah!
Adamın biri yaptığı iyilikleri denize atar.
Hiçbir karşılık beklemeden.
Oysa kötülük herkesin elinin altındadır.
Diğer adam parayı ve soysuzluğu sevdiği içindir ki kötülüğe tapar!
***
Bir şey yazmamıza gerek yok aslında.
Hepimizi yakından tanıyor hayat.
Bütün hesapları altüst ettik de, organik bir dünyayı kimyasal gerçeklere teslim ettik.
Hayatın asil gerçeklerini parayla takas ettik. Sadece bugünleri değil geleceği de katlettik!
***
Adam olanlar bilir.
Her merdivenin son basamağı vardır. Çıksan nereye kadar çıkacaksın!
Ayrıca sırtından vurduğun insanların yüzüne inerken nasıl bakacaksın!
***
O yüzdendir ki adamın biri hayatla ve kötü insanlarla sürdürür mücadelesini.
Çünkü bilir ki, hayata tutunmaktan başka çaresi yoktur.
Tarlasından topladığı sebzeleri ve insanlık onuruyla!
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Onurlu insan
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gerçek hikaye 20 Ekim 2017, Cuma Her evin bir hikayesi vardır. Her hikayenin kahramanları. Eskişehir Odunpazarı'nda 50 yıldır evinde elektriksiz...
- Amerika’yı neden SEVMİYORUM? 19 Ekim 2017, Perşembe Amerika'yı neden sevmiyorum? Ortadoğu'daki çocukları doğmadan öldürmek isteyecek kadar zalim olduğu için. Yoldan...
- Yaşlılar! 18 Ekim 2017, Çarşamba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre 8 bin 649 yaşlı insan, devlete ait huzurevlerine kabul edilmek...
- Kadınlar için 17 Ekim 2017, Salı Hala kadınların katledilmesi sebeplerine haklılık arayan "tutkulu" bir yargı sistemimiz var. O yüzden Yargıtay...
- Gasp! 17 Ekim 2017, Salı Malatya karşısında ilk yarıda usta işi bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe üst katlardaki savaşçı olmak istiyorsa,...