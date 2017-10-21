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  1. Gerçek hikaye
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi

Onurlu insan

Hayat kavgasında erkeklik masallarından geçilmez de, hayatın şövalyeleri onurlu insanlardır.
Adamın biri tarlasından topladığı sebzeleri satar sokak ortasında.
Belden aşağısı yorgun.
Belden yukarısı pişman!
Diğeri anasını satar dünyanın.
Tepeden tırnağa kötülük.
Tepeden tırnağa insanlığa düşman!
***
Adamın biri kendi çocukluğuna mektup yazar.
"Bu acımasız dünyada doğmamak için anasına yalvaran çocuklar var mıdır?" Diğeri hamiline çek yazar!
Doğmayan çocukların hakkına mahsuben!
***
Adamın biri papatya çizer avuçlarına. Çocuk sevdasına kurmuştur saatlerini.
Asalet vardır beş duyusunda.
Diğeri ya çocuklara göz diker ya abisinin kızına!
Namussuzluğun kuyusunda!
***
Adamın biri yazar duvarlara.
"Soyunan kadınlara verilen değer, ekmeği için kavgaya soyunan kadınlarına niye verilmez?" Diğerinin kadının gözünün üzerindedir yumruğu. "Benim karım, döverim de severim de!" Toprağın altında gömülüdür iyilik. Denizin dibinde 20 bin fersah!
Adamın biri yaptığı iyilikleri denize atar.
Hiçbir karşılık beklemeden.
Oysa kötülük herkesin elinin altındadır.
Diğer adam parayı ve soysuzluğu sevdiği içindir ki kötülüğe tapar!
***
Bir şey yazmamıza gerek yok aslında.
Hepimizi yakından tanıyor hayat.
Bütün hesapları altüst ettik de, organik bir dünyayı kimyasal gerçeklere teslim ettik.
Hayatın asil gerçeklerini parayla takas ettik. Sadece bugünleri değil geleceği de katlettik!
***
Adam olanlar bilir.
Her merdivenin son basamağı vardır. Çıksan nereye kadar çıkacaksın!
Ayrıca sırtından vurduğun insanların yüzüne inerken nasıl bakacaksın!
***
O yüzdendir ki adamın biri hayatla ve kötü insanlarla sürdürür mücadelesini.
Çünkü bilir ki, hayata tutunmaktan başka çaresi yoktur.
Tarlasından topladığı sebzeleri ve insanlık onuruyla!
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