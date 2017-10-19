Hakkı Yalçın
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Amerika’yı neden SEVMİYORUM?
Ortadoğu'daki çocukları doğmadan öldürmek isteyecek kadar zalim olduğu için.
Yoldan çıkmış bir politik sisteme sahip olduğu için.
"Sol"umuzdaki boşluğu doldurmamıza izin vermeyip, gençlik hayallerimi öldürdüğü için.
Yıllırdır ülkemin kaderiyle oynadığı için.
***
Amerika'yı neden sevmiyorum?
Soysuz darbelerine demokrasi süsü verdiği için.
Hayatın öznesini para yaptığı için.
Başka ülkelerin hainlerine kucak asıp beslediği için.
Bizleri ayakta tutan değerleri öldürmek için tuttuğu kiralık katillerini, çocuklarımıza şirin gösterdiği için.
Bakınız; televizyonlar!
***
Amerika'yı neden sevmiyorum?
Yok edeceği hedefleri belirleyen işaret parmağını yaladığı için.
Atom bombası kullanacak kadar alçaklığa büründüğü için.
İlaç sanayini ayakta tutmak uğruna, dünyaya virüs yayacak kadar can tüccarı olduğu için.
Bu gezegeni yok etmek adına yaydığı kötülükler için.
***
Amerika'yı neden sevmiyorum?
Dünyadaki bütün haksızlıkların ve hukuksuzlukların arkasında durduğu için.
Terörizmin kökünü suladığı için.
Cinayetleri gördüğü halde yalancı şahitlik yaptığı için.
Özel hayatları röntgenlediği için.
Bu dünyayı babasının malı zannettiği için.
Ve her şeyden önemlesi.
Güçlü olmanın alçakgönüllülük gerektirdiğini yok sayıp, o gücü kötüye kullandığı için.
***
Bizim gibilerinin Amerika'yı sevmemesi ilginç sayılmaz ama olsun.
Çocuklarını bu dünyaya sebil etmek isteyenler.
Ülkelerinin haritalarının değişmesine yol verenler.
Ruhunu paraya satanlar!
Amerika'ya kurban olsun.
SEBEPSİZ DEĞİL
Konya'da bir gencin satın aldığı formayı zorla elinden alıp yakanların yaşı tutmuyor.
Onları organize eden zorbanın tutuyor.
18 yaşını doldurmayan çocukların ellerinden de böyle zorbalar tutuyor.
Ve nefretin tohumlarını ekmek için elele veriyorlar.
Bir ülkede güzellikler böyle harcanıyor işte.
O zibidi filmleriyle, televizyonlardaki spor programlarıyla!
O yüzden hiçbir şey sebepsiz yaşanmıyor bu ülkede!
MUTLULUK TAKVİMİ
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Mutlu olman için neden yarat.
Sokaktaki kadından çiçek al.
Sakın gururlanma
Sevildim diye
Sana o gururu
Ben kazandırdım
Suç ortağın oldu
Bu hayırsız İstanbul
Ona da bu gururu
Sen kazandırdın
Bir daha gözlerimde
Asla büyüyemezsin
Nerede kaybolduysan
Kendini orada bul
Hala bana baktığında
Başını öne eğip
Gözlerini yumuyor
Utancından İstanbul
Hakkı YALÇIN
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- Amerika’yı neden SEVMİYORUM?
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