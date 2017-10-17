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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 17 Ekim 2017, Salı

Gasp!

Malatya karşısında ilk yarıda usta işi bir Fenerbahçe vardı.
Fenerbahçe üst katlardaki savaşçı olmak istiyorsa, Galatasaray maçını kazanmak zorunda. Yoksa aradaki farkın getireceği yıkım büyük olur.
Galatasaray maçları Fenerbahçe için tutkudur ama geçen yılın uzağında bir Galatasaray gerçeği de ortada.
Sezon başından beri futbol resimleriyle dolu bir Galatasaray izliyoruz.
Sezonun en karizmatik adamı Gomis'in açılımı: "Eski kalıntıları temizleyen adam!"
***
Futbol takımı da orkestra gibidir ama maestro ve solist yoksa herkes kendi çalar kendi oynar. Gençler karşısıdaki Beşiktaş takımı da öyle yaptı.
Umarız bunun bedelini Monaco maçında ödetmezler!
***
Trabzon'da Ersun Yanal'ın gidişi "paralandı!" İstifa edip gitmesi gerekirken tazminat hesabı yadırgandı ama Fatih Terim'in milli takımdan alacağını istediği bir ülkede, bunlar olağan gerçekler artık.
Akhisar maçındaki futbolculara gelince. Abdülkadir dışındaki beylerin serilmedik döşekleri eksikti.
***
Haftanın ayıbı Konya'daydı.
5 kişilik zorba grubu Galatasaray forması satın alan genci önce küfürle tehdit ettiler, sonra da formasını gasp ettiler.
Tek kuruşu gasp etmek hangi suçları içeriyorsa, bu zorbalara da aynı ceza uygulanmalıdır.
Not: İki gencin 21.5 lirasını gasp edenler 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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