Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Gönül postası
Mazideki zarafeti işaret etmek için yayınlıyorum. Şimdiki zamanda, teknolojik maillerdeki tilkiliğin, gönül postalarındaki masumiyetle nasıl değiş tokuş edildiğini göstermek için.
***
İçtimai seviyesi benden çok yüksek bir kıza aşık oldum. Kendisine mendil verdim aldı, o da bana bir mendil verdi.
Fakat mektuplarıma cevap vermiyor.
Üçüncü mektubu da göndersem mi?
Cevap: Üçüncü mektubu kıza göndermeyiniz. Bizzat ailesine müracaat ederek kendisini isteyiniz.
***
İki genç kızdan biri beni görünce suratını asıyor, öteki ise sevimli bir tebessümle gülümsüyor. Acaba hangisi beni kalben seviyor.
Cevap: Hiçbiri. Ne surat asmak ne gülümsemek sevildiğinizi göstermez.
***
Sevdiğim kıza mektup yazarak hislerimi açıkladım. Fakat mektuba ismimi yazmayı unutmuşum. Kız mektubu benim yazdığımı bilse de ismimi açıklamalı mıyım?
Cevap: Eğer mektubunuzu müsait karşılamışsa isminizi açıklamakta mahzur yoktur.
***
Tanıdığım bir gençle nişanlanmak üzereyim. Fakat bu arada onun başka kızlarla konuştuğunu görüyorum.
Sorduğumda "Bunlar basit ahbaplık sen kendini onlarla bir tutma" diyor.
İnanayım mı?
Cevap: İnanmanız lazım. Nişanlanmış hatta evlenmiş bir adam tanıdığı hiçbir hanımla konuşmayacak mı?
***
Bir kıza görür görmez aşık oldum.
Mektubuma cevap verdi. Bir fotoğrafımı istiyor, ben de onun fotoğrafını istedim.
Acaba hangimizin daha önce fotoğraf göndermesi daha iyi olur?
Cevap: Kızı tanıdığınıza göre fotoğrafını ne diye istiyorsunuz? Siz de fotoğraf göndereceğinize kendinizi tanıtın mesele hallolsun.
***
Şehrimizde gösterilen yerli filmde başrol oynayan kadın artisti çok sevdim.
Onu aklımdan çıkaramıyorum.
Ne yapmamı önerirsiniz?
Cevap: O filmi gidip bir daha görünüz. Bu suretle sevdiğiniz artisti yeniden seyretmiş olursunuz. Film artistlerine olan sevgi böyle giderilir.
***
Tanıdığım bir kız beni seviyormuş oralı olmadım. Sonra ben aşık oldum.
Şimdi o oralı olmuyor. Ne yapayım?
Cevap: Dünya böyledir, parayla değil sırayla. Bekle ki yeniden sana aşık olsun.
***
Sevdiğim kız bana yüz vermiyor.
Acaba intihar mı edeyim? Ne dersiniz?
Cevap: Her halinizle bir çocuksunuz.
Aklınızı başınıza toplayınız.
TRAFİK ÇAKALLARI
Emniyet şeritlerini kullanırken süslü lambalarla kendilerine ayrıcalıklı süsü veren ahlaksızlar yetmedi, EDS'den kaçmak için plakalarını gizleyen ve her türlü soysuzluğu yapan sürücüler çıktı ortaya.
Çakallık bazılarının damarında dolaşan kan. Ve ne yazık ki, bunları denetleyen bir güç kalmadı artık.
O yüzden çakallık at oynatıyor!
MUTLULUK TAKVİMİ
Mazide dolaş.
Ani çıkışlar yapma.
Türk müziği dinle.
Herkesin bir şeyi
Olabilirsin
Birinin her şeyi
Olmak mesele
Aradığın aşkı
Bulabilirsin
O aşka bir ömür
Vermek mesele
Sana değil bu sitem
Seni affettim diye
Kendimi affetmedim
Bu da benim meselem
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Gönül postası
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Mücadele 13 Ekim 2017, Cuma Geçen yıl 29 bin çocuk evlendirildi. Çocuk yaşta evlendirilenlerin 27 bin 637'si kız. Yani eğitimden yoksun çocuk...
- Federasyonun emek ekibi 12 Ekim 2017, Perşembe Gözlerimizi yaşartan Ampute Milli Takımı'nın başarısının perde arkasına baktım. Bu takımı da Futbol Federasyonu...
- Çocukluk! 12 Ekim 2017, Perşembe Okulların açılmasıyla çocukların doktor buluşması da arttı. Minicik çocuklarda panik atak var. Psikolojik destek...
- Ömürlük gurur 11 Ekim 2017, Çarşamba Tribündeki insanlar her birini işaret ediyordu. "Topla nasıl gidiyor, nasıl koşuyor bakın, böyle muhteşem futbolcuları...
- Gurur işçileri 10 Ekim 2017, Salı Milli takımın İzlanda karşısında bıraktığı enkazdan sonra, Ampute Milli Takımı'nın yaşattığı gurura baktım. O...