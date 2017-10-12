Hakkı Yalçın
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Federasyonun emek ekibi
Bu takımı da Futbol Federasyonu yarattı.
O yüzden kahraman gençlerin arkasında duranları da öne çıkaralım.
Cengiz Zülfikaroğlu ve ekibini.
***
Futbol Federasyonu'nun son dönemlerde yaptıklarına baktım.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ev sahibi Türkiye bir gurur tablosuna imza attı. Amatör futbolun şampiyonlar ligi sayılan UEFA Regions Cup Riva'da düzenlendi.
İlk kez Engelli Milli Takım için ürün tedarikçileriyle anlaşma yapıldı.
Suriyeli çocuklarla Türk çocuklarının kaynaşmasına yönelik projeye destek verildi. Hatay'ın ilçeleri ve köylerindeki çadır kentlerde 2 adet futbol sahasının açılışı yapıldı.
115 bin adet spor malzemesi çadır kentlerdeki misafirlere dağıtıldı.
Her yıl TEMA Vakfı ile beraber bin genç Riva'da gezdiriliyor ve tesislerde ağırlanıyor.
Down sendromlu ve özel çocuklar federasyonun konuğu oluyor.
Okullara malzeme yardımı yapılıyor.
ALS hastası futbolculara yönelik yardım gecelerinin özel gücü Futbol Federasyonu. 2019 Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan da Türkiye.
***
Bu dünya kupası hayalimiz gitti ama bunun tek sebebi kulüplerdir.
Kulüp başkanlarının kendi çıkarları, milli takım çıkarlarından üstün olduğu için bir sistemimiz yok.
Kulüplerde kışkırtılan ve mili formaya karşı organize edilen futbolcuların, milli takımda eğitilmesi mümkün değildir.
Futbol Federasyonu'nun çocuklara yönelik yatırımları ve Ampute Milli Takımı'na verdiği destek, onlara başka gözle bakmam için yeterli sebeptir.
Madem ki, hakemler ve Futbol Federasyonu en kolay hedefimiz.
O halde kulüplerin yapmadığı yapanları görmek de görevimiz.
Alkışlamak da!
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