Hakkı Yalçın
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Çocukluk!
Psikolojik destek alıyorlar. Niye?
Korku hormonu tavan yaptığı için mi?
Problem havuzları boylarını aştığı için mi? Yoksa dört bir yanlarında büyüklüğün kuralları dolaştığı için mi?
***
23 yıl önce peruk satan bir dükkana gelen 13 yaşındaki kız çocuğunu hatırlıyorum. Sınav stresinden bütün saçları dökülmüştü de, o yaşında peruğa ihtiyaç duymuştu.
Yaşıyor mu acaba, yaşıyorsa ne halde? Umutları silinmediyse hayat defterinden!
***
Bu ülkede parayı bulmak ve şöhret olmak için çırpınmaya gerek yok.
Her şey büyüklerin elinin altında.
Çocukların mutlu olması için fikir üreten var mı? Yok! Niye?
Çünkü büyüklerin hastalıklarını iyileştirecek tek gerçektir çocuklar.
Ama büyükler karanlığı seviyorlar, kötülüğü, kirli parayı.
Onlar çocukları sevip hayatın öznesi yapsalardı, bugün başka bir dünya vardı.
***
Çocukların tükettiği gıdaları velileri bile kontrol etmiyor artık.
Reklamların boyadığı gözler, çocukların sağlığını tehdit ederken, kim fark ediyor?
Öğretmenlerden biri öğrencilerine kantinden alışveriş yapmayı yasakladı diye, okul müdürü kıyameti kopardı.
Orada yenilmemesi gereken gıdalardan çocuklar yararlansın diye!
Ya da okul müdürlerinin kantinlerin fahri ortağı olduğu gerçeğini gizleyemediği için.
Bunun özeti: Para için değil insanlık için eğil. Çocukları sev büyükleri değil.
***
Ekonomisini düzeltmenin tek kurtuluş yolunu dünyadaki çocukları katletmekte bulan Amerika'nın çocuksu bulduğumuz filmleri var.
Diane Keaton'ın1987 yapımı Süper Anne filmi, doğurmadığı çocuğu film icabı da olsa anne gibi sahiplenen ve bütün her şeyden vazgeçebilen bir işkadınının hikayesi.
Filmde 1 yaşındaki Elizabeth benim moral ilacım. Sırf bu bebek için filmi kaç kez izlediğimi hatırlamıyorum.
Bu film Diane Keaton'ı sevmem için yeterli bir sebeptir.
Ama Ortadoğu'da böbrekleri bile "araklanan" çocuklara gıkını çıkarmayan Bush ve Obama gibileri de, Amerikan başkanlarından nefret etmem için yeterli sebeptir.
***
Kimse boş yere büyüklük taslamasın.
Bu dünyanın çocukluğa ihtiyacı var.
Çocuklara.
BATAKLIK!
Kadın cinayetleriyle, çocuk tacizlerinin bir gün bile ara vermediği bir ülke olduk.
Karısını baltayla öldüren, karısını başındaki eşarpla boğan kocalar diyarı.
Yetmiyor 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar.
Sonu gelmeyecek bir bataklık üretildi.
Bu bataklıkta soysuzların timsahlığı asla bitmeyecek.
MUTLULUK TAKVİMİ
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Patlamış mısır ye.
Alkışı sessizce kabul et
Biten bir sevdanın
Hikayesiydi
Ayrılıkları
Anlatırdı gözlerin
Bazen resmini
Çizerdin bana
O dalgalı denizlerin
Yüreğim şimdi
Çok uzaklarda
Hasretin kalbim
i Sardı diz boyu
Yalnızım sancılı
Ve efkarlıyım
Sensiz dinliyorum
Rodrigo'yu
Hakkı YALÇIN
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