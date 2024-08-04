Görkem Ağgündüz

Süper Kupa öncesi Beşiktaş'ın Galatasaray'a oranla maça daha konsantre olduğu belliydi. Maç öncesi basın toplantısında Okan Buruk; tam hazır değiliz ve kaybeden için dünyanın sonu değil derken, van Bronckhorst; yüzde yüz hazırız ve kupayla başlamak istiyoruz şeklinde konuştu.

Nelsson'un ilk saniyelerde Immobile'ye hazırladığı gol maçın seyrini değiştirmedi belki. Ancak Okan hocanın devre arasında yaptığı değişiklikler topu da maçı da kupayı da Beşiktaş'a verdi. Takımın beyni konumunda olan Mertens kenara alınırken sanki maç henüz 1-0 değilmiş gibi çift forvete dönüldü. Forvetlere topu taşıyamayan Galatasaray hem savunmada iki kişi eksik oynadı hem de momentumu Beşiktaş'a verdi. Bu durumdan faydalanan Beşiktaş da tarihi skora imza attı.

Geldiği günden bu yana İtalya'da da rakip olduğu Icardi ile kıyaslanan Immobile'nin nasıl performans göstereceği merak konusuydu. Finalde tarihin en erken golünü atan ve 2 golle maçın adamı seçilen Ciro, sahada kaldığı süre boyunca özellikle Nelsson ve Galatasaray savunmasını hırpaladı. Maç boyunca santralar dahil 6 isabetli pas yapabilen Icardi'nin istatistiği ise maç sonucunu ve Galatasaray'ın oyununu özetler gibiydi...