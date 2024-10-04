Ersin Ramoğlu

PKK'lı Duran Kalkan iti "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Savaşın merkezi Türkiye'dir" şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.

Çakal "Ne yapacak TC devleti" dedikten sonra Türkiye'nin düşmana teslim olup, uşaklık yapacağını, kafa tutmaya kalkması halinde parçalanacağını küresel sistemde ise TC devletinin yeri olmadığını iddia etti.

PKK'lı Duran belli ki hala bu milleti tanıyamamış!

İsrail'in gözü eskiden beri Türkiye'dedir yeni değil yani.

Erdoğan'ın sözlerini hatırlatmakta fayda var!

"-Karabağ'a nasıl girdiysek,

İsrail'e de öyle gireriz!

Biz söylediysek, yaparız!"

PKK'lı it bunu yaz bir kenara..

Herkes görecek İsrail'i ne Amerika ne de BATI kurtarabilecek…

Katil İsrail'in yıkılışı Türklerin elinden olacak!

Kavga büyük yol çetin ama!

İntikam vakti yaklaştı herkes uyanık olsun!

Kılıçlar çekildi geri dönüş yok artık!

Bir MOSSAD ajanı:

-"Türkler yapacağı operasyonla Suriye'nin içlerine kadar ilerleyecek, buna engel olmazsak İsrail'e komşu olacaklar "dedi.

Sonlarının elimizden olacağını onlar anladı ama PKK'lı bu it anlamadı.

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Savunma sanayimizdeki bu gelişmeler 15 yılda 150 yıllık batı teknolojisine nal toplattı.

Ne muhteşem silahlar yaptık bilseniz.

15 yılda arayı kapatan bu millet, ne gizli silahlar yapmıştır.

Türk yapar, gavurlar bakar durumuna geldik...

Bundan sonra hep böyle olacak...

Siyonsit İsrail'in savaş uçakları, Irak hava sahasına girdi.

Yani Filistin, Lübnan, Suriye derken Irak'a kadar geldiler!

Bunlar böyledir hep güç zehirlenmesi yaşar sonra sonları gelir..

Gazze ve Lübnan'da yaşananlar sonlarını getirecek!

Gelin bakalım it sürüleri…

Reis İsrail ve destekçilerine ABD'nin göbeğinde fırçasını attı.

Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olanlara bakın hele.

Ulan kitapsızlar…

FETÖ zaten İsrail yanlısı ABD uşağı…

İyi de size ne oluyor?

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Sınır ötemizde şeytani oyunlar oynanırken, içerde kimse kıpraşmasın.

Ok yaydan çıktı bi kere kime gireceği belli olmaz, herkes konumunu ona göre belirlesin.

Sonra ,demedi demeyin !

Bu savaşın asıl hedefinin ülkemiz olduğunu Reis söyledi.

Adım adım Büyük İsrail planlarıyla geliyorlar.

Dezenformasyon çetesi, Başkan Erdoğan'a çemkiriyor.

Şerefsizlik yapıyorlar.

Can Dündar iti dezenformasyonda başı çekti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen trolleri Türkiye'nin rolüne masal deyip "5'ten büyük olan dünya Erdoğan'ı dinlemiyor" sözleriyle puştluk yaptı.

Erdoğan başta olmasaydı neler olurdu düşünün hele.

Güney sınırımızda PKK devleti kurulmuştu şimdi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu,Özgür Özel ve partinin diğer ağır topları bir kere bile PKK devletine karşı olduğunu neden söylemiyor.

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Bakın beyler Lübnan 50 sene öncesine kadar Ortadoğu'nun en zengin ve en renkli ülkelerinden biriydi.

Farklı dinden, farklı mezhepten, farklı etnik kimliklerden insanlar Lübnan sokaklarında barış içinde, yaşıyorlardı.

Birileri onların bu farklılıklarını kaşımaya başladı.

Rengarenk Lübnan caddeleri tek renge büründü…

Bugün geriye eski günlere bakıp ağlayan yaşlı insanlar ile harap olmuş bir ülke kaldı!

Lübnan'ın bu durumu bize ders vermeli.

Millet olabilmenin önemini anlamayanlar Lübnan'a baksın.

Orası bize, farklılıkları ortak ülküde buluşturmanın önemini anlatıyor.

Lübnan ortak değerlerimizi kaybedersek nasıl paramparça olacağımızı gösteriyor.

Geç olmadan, birbirimizi sevmemiz gerektiğini de anlatıyor.

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Yeni bir dünya kuruluyor.

Ortadoğu'da haritalar yeniden çiziliyor.

"Büyük İsrail" hedefi resmi hale getirilmek isteniyor

Bu projenin hayata geçmesi için Türkiye; siyasi, ekonomik ve sıcak savaşla tehdit ediliyor.

Ya var olacağız ya da yok olacağız arkadaşlar!

Ülkemizde ise tehdit daima içeriden gelmiştir.

Unutmayın Osmanlıyı yıkan yedi düvel değil Mason ve ittihatçı hainlerdi.

Devlet güvenlik seferberliği yaparken bizlerin bölücü fikirlere karşı önlem alıp refleks geliştirmemiz şart.

Çünkü başka Türkiye yok!

Akıl çelmeye çalışan yalancılara inanmayın!

Bakış açınızı değiştirin!

Sonra eyvah para etmez…