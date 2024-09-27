Ersin Ramoğlu

Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey

başkanlığı döneminde güzel işler yaptı…

O şimdi dünyayı gezen bir seyyah…

Güzelbey sosyal medyada, çok kez, Kopenhag'da ki sağlık müzesinde Türkiye yapımı bir ambulans uçak olduğunu ve üzerinde de " Bu uçak 40 yıl, denizaşırı adalarda yaşayan insanlarımızın sağlığı için çalıştı. Hem ona, hem de uçağı yapan Kayseri uçak fabrikası personeline teşekkür ederiz "

yazısı olduğunu okumuş.

Yolu Kopenhag'a düşünce ilk ziyareti o müzeye yaptı.

Amacı 40 yıl hizmet eden ambulans uçağı görmekti.

Ancak müzenin her yanını gezmesine rağmen uçağı göremedi.

Müzeye girişte verdiği 550 kronu uçağı görmek için vermişti.

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Asım Bey uçağı göremeyince görevliye 'uçak nerde' dedi.

Adamın ilk sözü "Türk müsün?" demek oldu.

Asım Bey de "-Evet, ben bir Türk doktoruyum" dedi.

Müze görevlisi, bunun bir şehir efsanesi olduğunu, böyle bir uçağın müzede hiç bulunmadığını, ancak Türkiye'den gelenlerin uçağı görmek için müzeyi ziyaret ettiğini ve bu sayede müzenin gelirlerinin arttığını söyledi.

Peki; işin doğrusu neydi?

Asım Başkan olayın gerçek hikayesini öğrendi.

Danimarka, 1951 yılında, Türkiye'den bir uçak satın almış ve adını, TYRKEN yani TÜRK olarak koymuştu…

O uçak 10 sene boyunca "ambulans" uçak olarak kullanılmış.

18 Kasım 1961'de ise "Ambulans Uçak" Aalberg şehrine inişi sırasında hasar görünce bir daha kullanılmamış.

Uçak 5 yıl boyunca çocuklara havacılık eğitimi vermek için bir çocuk parkına konulmuş sonra da hurdaya ayrılmış.

Yani Kopenhag'taki Sağlık Müzesinde böyle bir uçak hiç sergilenmemiş.

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Güzelbey belediye başkanlığı döneminde, 1950'li yıllarda Gaziantep'in toprak pisti SAZGIN havaalanına, ilk inen uçağın birebir kopyasını Küsget'te bir atölye yaptırmış; 17 yıl önce Planetaryum'un önünde ki alana koymuştu.

Sonraki gelen yöneticiler Planetaryum ile birlikte o model uçağı da kaldırıp çöpe atmış…

Güzelbey;

"Danimarka'nın 2500 nüfuslu Aalberg Belediyesi ile bizim 2,5 milyon nüfuslu Gaziantep Belediyesi arasında ki vizyon farkını takdirlere bırakıyorum" dedi.

Müze görevlisinin anlattığından Türkiye 1950'li yıllarda uçak yapmış ve uçağı bir Avrupa ülkesine satmıştı..

Hem de o günün imkanlarıyla.

Atatürk boşuna "İstikbal Göklerdedir " demedi.

6 Ekim 1926 yılında ilk uçak fabrikası Atatürk tarafından Kayseri'de kuruldu..

1950'de ABD'den alınan Marshall yardımı sayesinde hazır uçak ve motor verilince, Türk yetkililer uçakların üretimini durdurmuştu…

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BİLAL ULUDAĞ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde reklamcılardan alınan rüşvet paraları tapelere yansımıştı.

Belediyelerde reklam işleri üzerinden de rant sağlanıyor.

Sarıçam Belediyesinde mide bulandıran imar ilişkilerini yazdım.

Yoksa Bilal Uludağ'da Zeydan Karalar gibi aynı yolu mu izliyor? Bilal Uludağ'ın reklamcıları kimlerdir!

Murat Aktaş ve 9 ayrı firmadan söz ediliyor.

Bu firmaların Sarıçam Belediyesi'ne kestiği fatura toplamı aylık neredeyse 3 milyon lirayı buluyormuş.

İddia o ki bu faturaların çoğunluğu hayali işlere kesilmiş bir nevi naylon fatura.

Esay Ticaret, Era Ticaret, SG Reklam, Tırak firması, Vahitoğulları , 01 Göktürk firması…

İddiaya göre bu firmalara ödeme yapıldığı gün Murat Aktaş çantayla Sarıçam Belediyesi'ne gelip bazı ziyaretler yapıyor…

İmarla ilgilide bir not:

Yine iddiaya göre Tansu adlı bir personel başkanın kardeşi Musa Uludağ ile İmar Müdürü Murat Sulu'nun villasında buluşup iskan yolsuzluklarını bazı derneklerin adını kullanarak planlıyormuş…

Bilal Uludağ konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecektir.

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DİZMANLAR İNŞAAT

Adana'da Dizmanlar İnşaat sahasında kule vincinden düşen demir sepet, işçilerin üzerinde düştü 2 işçi hayatını kaybetti.

Dizmanlar, 6 Şubat deprem sabahı da binada meydana gelen çatlakları sıvayla kapatmasıyla gündeme gelmişti.

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SEYHAN BELEDİYESİ ARAÇ İHALESİ

Seyhan Belediyesi adrese teslim bir ihale açma peşinde!

Belediye bütün birimlerin araç ihtiyaçlarını bir çatı altında toplayıp kişiye özel bir ihale açacağı iddia ediliyor.

Kamu kurumları araç kiralama ihalesinde puanlama yapmaz.

Önceden fiyat belirleyenler rekabeti ortadan kaldırmış olur.

Rekabet ortadan kalkarsa kurum zarara uğrar.

Böyle bir ihale de Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine aykırı olacaktır.

Araç model yaşının aşağı çekilmesi halinde kurumun yüzde 50 kar etmiş olur.