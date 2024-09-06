Ersin Ramoğlu

Rezillikler diz boyu…

Biz yazmaktan usandık eminim siz de okumaktan…

CHP'li Zeydan Başkanın umurunda değil…

Nasılsa dokunan eden yok ya!

Göz göre göre belediyeyi soymaya devam ediyorlar.

İktidar bunlarda olsa inanın memleketi satarlar!

Bunlardan gözüm bu kadar yıldı yani.

Örnekler fütursuzca…

Polis adım adım takip etmiş…

Her şey kayıt altına alınmış…

İnkar falan para etmez artık!

Ama buna rağmen o kadar rahatlar ki…

CHP'li Başkan Zeydan Karalar ve işbirlikçilerinin icraatları polisin dinlemesi ile fiziki takibine takılmış.

Süresi biten billboard ihalesini adam bilerek yapmadı.

Oğlu Mert'in gizli ortaklarına her ay milyonlar kazandırdı.

Bir ara göstermelik yaptığı ihaleyi de iptal etti.

"Zeydan'a kim dur diyecek?" Başlıklı yazımda;

Ecrimisil tezgahıyla Mert'in kankalarına milyonlarca lira kazandırıldığını yazdım.

"Billboardlar ecrimisille kiraya verilmez" dedim aldırmadı ki!

Milletin milyonları CHP Adana İl Başkan yardımcısı Mete Çelebi sayesinde Cem Tahir Oğulhan ve ortaklarının cebine girdi.

Hiçbir devlet yetkilisi bu talana "dur" diyemedi.

İsyan etmemek mümkün değil!

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Adana Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzlukları yaza yaza parmaklarım nasır tuttu.

Zeydan Başkan billboardları oğlunun arkadaşlarına peşkeş çekmek için ne gerekiyorsa yaptı…

Yasak savmak kabilinden bir ihale yaptı tabii…

İhale 16 milyon veren bir Adana firmasında kaldı…

Sonra onu taca attı.

İhaleyi vermemek için ekürileri kırk tezgah hazırladı.

Balık büyüktü ve onu Adana firmasına yedirmeyeceklerdi.

Yedirmediler de.

Kurdukları tezgah polisin dinlemesine takıldı…

Takip edilecekleri akıllarına bile gelmedi.

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Reklamcı Cem Tahir Oğulhan, Semih Dizidar ve Süleyman Aydoğan ofislerinde kendilerine göre bir şartname hazırladı.

O şartnameyi belediye ilana çıktı.

Sürecin tamamı fezlekede var…

Mert Karalar'ın ortağı olduğu iddia edilen Cem Tahir Oğulhan bir konuşmasında billboard ihalesini kendilerinin belirleyeceği birinin alacağını söylüyor.

Fezlekenin 363.sayfasında polis şu cümleye dikkat çekti.

"Başkan onu yedirmez kimseye ya önemli bir güç ya!" Tahir efendi billboardlar için konuşuyor…

Zeydan Karalar için afiş meselesi önemliydi!

Çünkü billboardlar sayesinde hem siyaset yapacak hem de oğlunun reklamcı arkadaşlarını paraya boğacaktı…

Zeydan efendi şeytana pabucunu ters giydiren adamdır!

878 sayfalık fezlekenin her sayfasında adı geçen oğlu niye iddianameye girmemiş anlayamadık.

Fezlekede Zeydan Karalar'la ilgili de çok konu var.

Belki 16 Eylül'de yapılacak duruşmada mahkeme onları davaya dahil eder…

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Gazeteci Rıfat Söylemez'in hakkını da teslim etmek lazım.

Rıfat radyoda belediyede yaşanan vurgun ve talanı belgeledi.

Söylemez'in anlattıklarını polis tek tek tespit etti.

Bir şehrin nasıl yağmalandığını, Zeydan ve ailesi ile aileye yakın insanların kamu kaynaklarıyla nasıl zenginleştiğini ifşa etti…

Dönelim polisinin dinlemelerine takılanlara..

TAHİR CEM OĞULHAN:

-" Karmanın ihalesine girecem, şahıs yerine şirketle girmek daha mantıklı değil mi?"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Diyorsan, eksikse yapalım her şeyi hazır…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Bence yapak abi ya.."

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Olur yapak…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-İhaleye Karma ile birlikte müşterek giriliyor ya…"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Evet…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Ona ne deniliyorsa konsorsiyum mu başka bir şey mi, o şekilde girmeyi düşünüyorum…

MUSTAFA ÇİTÇİ;

"-Peki yüzde kaç sizin ihaleyi alma durumunuz?

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Bence alırız…"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Alırsınız…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Başkan onu yedirmez kimseye ya önemli bir güç ya…"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"Tamam…"

**

Yeni yapılacak billboard ihalesi ile ilgili şartname Eylül Ajans bürosunda yazıldı…

Cem Oğulhan bu konudaki sözleri de dinlemeye takıldı.

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Ortak ihaleyi de şey yazıyor, işte koşullar şu şu olmalı, yıllık 30 milyon ciro olacak, şu olacak, ödenmiş sermayesi bu olacak falan, ortak girişimlerde ortaklarda sadece bir tanesinin koşulları sağlaması yeterli diyor, herkesi elemiş oluyor, ben zaten onunla ortak girecem, o firma güçlü diye bunu yapıyorum, giren olur mu, ee giren olabilir…"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Mutlaka…"

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Fezlekenin 364. sayfasında Tahir Cem Oğulhan iş yapmak için birilerine verdiği 4 apartman dairesinden söz ediyor ve ekliyor: "-Babanın hayrına vermiyor hı"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Yav abi şimdi siz belediye başkanısınız açık hava reklamlarını mesela adamın seçim döneminde parasını cebinden ödediği reklamlarını indirdik…"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Evet…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Ee o bir güç ona o lazım ne diyecek, yapın kardeş…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Babanın hayrına vermiyor hı. Bak dışarıdan nasıl görünüyoruz, ben bir tane ev alıp kenara koyamadım, tamam ev aldık, ofisimizi aldık, taksitlerini ödemeye devam ediyoruz"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Evet…"

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TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Uğraşıp duruyoruz bir şey, yine gittik inşaattan bir sürü daire verdik, dört daire verdim abi takasa, dört daire ya, ben o paramı almış olsam hadi ikisini en azından tutardım, şimdi o dairelerin tanesi bir buçuğa yaklaştı…"

MUSTAFA ÇİFTÇİ:

"-Evet…"

TAHİR CEM OĞULHAN:

"-Lan ben toplam 5-6 milyonluk iş yapmışım ben verdiğim daire dört ..".

Tapelerin yer aldığı 368 ve 369. sayfalarda Cem Oğulhan ihale öncesi elemanlarıyla bakın neler konuşuyor:

R.CEREN PORTAKALKÖKÜ:

"-İhale ile şey var mı?"

"-Kimse girecek mi (gülüyor) O şey demiştiniz ya normalde yerelde kimse giremeyecek"

TAHİR CEM OĞULHAN :

"-Bizi piç etti ben onu daha büyük piç ederim hiç sorun yok biz devamız yani açık havaya girdik ben daha bırakmam."

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Şimdi anladınız mı Zeydan Efendi'nin belediyesinde firmalar nasıl at koşturduğunu…

Ve dilediklerini nasıl yaptırdığını…

Arkada Mert Karalar olunca tüm engeller aşılıyor tabii.

Herif, "en dip fiyatı veririm sonrada belediyeye 100 değil 200 kullanımlık fatura keserim, mahsuplaşırım" diyor.

Rahatlığa bakın siz!