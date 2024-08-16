Ersin Ramoğlu

Tecrübe onda,

Vicdan onda,

Cesaret onda,

Vatan sevgisi onda,

Millet sevgisi onda,

Bayrak sevgisi onda,

Allah korkusu da onda,

Daha çok özelliğe sahip biridir Başkan Erdoğan…

Başkan Erdoğan adamdır ve mukayesesi mümkün değildir.

Ona belediye başkanlığı sırasında ve başbakanlığında çok engel çıkardılar.

Ahmet Necdet Sezer'in yaptıklarını saysak buraya sığmaz!

Erdoğan'ın yapmak istediği her şeye engel çıkardı.

Bir yanda FETÖ'nün çakalı Zekeriya Öz gibi sapkınlar bir yanda, terör örgütleri adama nefes aldırmadı.

Buna rağmen Reis bazı lavuklar gibi bir kez olsun "engelleniyorum" demedi!

Sürekli Türkiye'nin kalkınması için çalıştı…

Bu kez de karşısına ABD ve İsrail uşakları çıktı.

Kimi yaptığı yol için vurdu, kimi TOKİ evlerini mesele yaptı!

Savunma sanayimiz güçlendi hedef o oldu…

Teröre ağır darbe vurunca da hedefteydi.

Davos çıkışından beri İsrailli katiller fellik fellik onu arıyor.

"Dünya 5'ten büyüktür" dediği için vampir ABD kudurdu.

CIA ve MOSSAD ajanlarını Reis'in peşine taktı.

İmkan bulsalar fırsatı kaza etmezler!

Bu arada Bay Kemal ve ondan sonra gelenler trolleriyle halka Erdoğan düşmanlığını aşılamak için elinden geleni yaptı…

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Ama ABD'li yavşak bir albay PKK'yı silahlandırdık, Türkiye'ye saldıracağız derken dillerini yuttular.

Her fırsatta Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu söyleyenler PKK'yı incitmemek için arazi oldu.

Cumhurbaşkanı olma hayali kuran Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel de bu şerefsiz albaya tek kelime etmedi.

Bu yavşak ABD'li;

"Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de PKK ve diğer terör örgütlerini teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz.

Bunu geçmişte de yaptık ancak bu sefer iş çok ciddi.

İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası Türk devleti savaşın eşiğinde olduğunu açıklamak üzere..." dedi.

En büyük tepki AK Parti ,MHP ve milli basından geldi.

Ota b.ka maydanoz olan CHP'liler ve sol basın sustu.

Vatana resmen savaş açılmış konuşmak için ne bekliyorsunuz?

Yumurtanın mabadınıza dayanmasını mı?

Klavye kahramanları siz neredesiniz?

Bu yavşağa ne zaman cevap vereceksiniz?

Bombalar Adana ,Antep, Urfa ve İstanbul'a düşünce mi?

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15 Temmuz darbe gecesi sokakta bir tek CHP'li yoktu..

Onlar FETÖ'nün Erdoğan'ı öldürmesini bekledi…

Darbe AK Parti ve MHP'lilerin tankların önüne çıkmasıyla önledi. AK Partili ve MHP'li kadın,yaşlı,çocuk tankları durdurmak için sokağa çıkarken CHP'liler de bankamatiklere ve marketlere koşmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan darbeye "tiyatro" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve CHP milletvekili Orhan Sümer'in kardeşi Ertan Sümer de hala "15 Temmuz bir tiyatro idi. Bu tiyatroyu yazanlar ve oynayanlar sırası geldiğinde hesap verecek" dedi.

Utanmaz herif ölümün tiyatrosu olur mu?

Ölümün tiyatrosu olmaz…

Tankların altına yatarak can veren o kahramanlar Türkiye'nin bölünmesini önledi anlamadın mı hala?

Yazıklar olsun tiyatro diyerek dalga geçen dalkavuklara,

Yazıklar olsun varlığımıza diş bileyen namussuzlara…

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Bu kafanın işi gücü belediyeyi hortumlamaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yakın zamanda milyonlar verip büyük bir dükkan aldı…

Parayı nereden buldu?

Sabah'taki yazımda 45 yıllık CHP üyesi Adnan Karakaş'ın isyanını yazdım.

Karakaş "Yıllardır bu partide listeler parayla satılıyor" derken hiç boş konuşmamış.

Lütfü Savaş'ın eşi "ATV'de Müge Anlı'ya çıkacağım dolandırıldık" diyerek Karakaş'ın sözlerine gönderme yapmıştı.

Mersin MESKİ de bir alem…

Orada yaşananlar, yöneticilerin vicdansızlığı, çalışanlara mobbing yapmaları dillerde.

Adamlar MESKİ'yi Ali Baba'nın çiftliğine döndürdü.

Gelen çalıyor giden çalıyor…

CHP 31 Mart'ta yakaladığı başarıyı heba ediyor.

Nalan ve İrfan'la ilgili iddialar yenilir yutulur gibi değil…

Mersin'in Mezitli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile ilgili iddialar da öyle.

İddiaya göre orayı CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır yönetiyor…Yine iddiaya göre işe alınacaklar ve işten çıkarılacaklar hep onun onayı ile oluyormuş…

Bir başka iddiaya göre Başkan Ahmet Serkan Tuncer belediyeden çok içkili mekanlarda görülüyor...

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Mezitli Belediyesi'ni CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Seyhan Belediyesi'ni de Özgür Özel'in kankası Burhanettin Bulut kontrol ediyor.

Bulut; sadece Seyhan'ı değil, Çukurova ve Ceyhan belediyelerini de kontrol ediyor. İddiaya göre Bulut da işe alınacaklar ile ihaleleri kontrol ediyor.

Daha geçen gün Bulut'un adamına araç kiralama işi verildi.

Hem de Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesine aykırı olarak.

İddiaya göre ihalelerin arkasında Kanal A ve Burhanettin Bulut ve adamı İrfan Doğan var..

Bulut'un yakını olan firmaya Seyhan Belediyesi 6 aylık araç kirası için 37 milyon 800 bin lira ödeyecek.

Şah Reklam kimindir?

Belediye ile bağlantısı nedir?

Artı Yol firmasının perde arkasında kimler var?

Belediyeleri hortumlamaktan vazgeçmediler…