Ersin Ramoğlu

CHP'nin ağzı bozuk Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili Mekin Merter Salt'ın İsrail'e kurşun geçirmez cam sattığını söyledi.

Bir insan bu kadar yalan konuşur mu?

Adam konuşuyor işte…

Mekin Merter Salt cam ticareti yapıyor; tamam da.

Artık o AK Partili değil ki..

Mekin efendi 15 Temmuz öncesi AK Parti il başkanı idi…

Ama şimdi CHP'li…

Seçimlerde topu tüfeğiyle CHP'ye oy verdi.

FETÖ'den tutuklanıp hapis yattığı için Reis'e kızgın.

Yani tüm FETÖ'cüler gibi o da artık CHP'li..

İsrail'e cam da yollar başka bir şey de…

Hem o Ali Mahir'in hemşerisi.

Para için her şeyi yapar..

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Facebook, Whatsapp ve İnstagram hem İsrail soykırımını, hem de Haniye'nin şehadet haberlerini veren SABAH ve Takvim'e sansür uyguluyor.

Katilleri korumak için sen mi Türkiye'de sansür uygularsın?

"Al sana sansür" dedik ve BTK Türkiye'de İnstagram'a erişim getirdi. El mi yaman bey mi gör şimdi…

Bu arada aman Reis'i iyi koruyun…

O hem bize hem de İslam alemine lazım.

Puştluğun önüne dağlar dayanmaz..

Sınırımıza bir terör devleti kurdurmayan,"dünya beşten büyüktür diyen" Reis'e olan öfkenin tarifi yok, aman ha aman!

İsrail bölgeyi yakmak için başka çılgınlıklar da yapacaktır!

İsrail acımasız katil devletidir.

İkinci katil devletini ABD, PKK'ya kurduracaktı..Reis'i aşamadılar.

CHP olsaydı sınırımızda çoktan bir PKK devleti kurulmuştu. Özgür Özel Hamas lideri Haniye'nin katlini bile açık açık kınayamadı.

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İsrail istihbarat örgütü MOSSAD, CIA'dan sonra en güçlü ve en acımasız katil örgüttür.

FETÖ ve Enver Altaylı MOSSAD'ın iş ortağı idi.

"Ateşin Çocukları" örgütünü kurduran ve ormanlarımız yaktıran da MOSSAD'dır.

İskenderun'u kana bulamak için paramotorla gelen teröristlere MOSSAD yardım etti.

Hamas lideri Haniye'yi de bunlar şehit etti.

MOSSAD ve CIA, PKK'lılarla iş tutmaktadır.

Buğra Kavuncu'nun yakını CIA ajanı Enver Altaylı MOSSAD adına çok sayıda eylem gerçekleştirmiştir...

MOSSAD amacı uğruna her şeyi yapar.

Sri-Lanka'dan karşıt iki gerilla grubunu birbirlerinin haberi olmadan Tel Aviv'de eğitebilir.

400 kişilik yolcu uçağını hedefindeki bir kişi için vurabilir.

Nitekim Libya Hava Yolları'na ait sivil uçağı bu örgüt düşürdü.

İki tarafa silah satmak için Irak-İran savaşını 3 yıl uzatmışlardır.

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MOSSAD'ın Ortadoğu ve Türkiye için kullandığı yöntemler aynıdır. Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımı üzerinden iç savaş çıkarmak istemiştir…Ülkemizi böyle parçalamak istediler.

İçimizde onlara çalışan işadamı, gazeteci kılığında çok kişi var.

77'nin 1 Mayıs'ını kana bulayan MOSSAD'dı!

İzi bulunamayan bombaların, faili meçhul cinayetlerin arkasında da MOSSAD var.

İsrail'in Türkiye üzerindeki hesapları büyüktür!

Reis boşuna konuşmuyor…

İsrail FETÖ ve PKK ile derin bir işbirliği halindedir.

Kurşun geçirmez cam üreticisi Mekin efendi İsrail'e çalışır.

90'ların İsrail Savunma Bakanı Şaron "Türkiye ilgi alanımız içindedir" demişti. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün efsanevi lideri Yaser Arafat ölmeden önce; "Orta Doğu'da yeni tuzaklarla karşı karşıyayız. Türkiye' ile ilgili önemli raporlar alıyorum. Kesinlikle Türkiye'yi bir çembere sokmaya çalışıyorlar dikkatli olun" diyerek bizi uyarmıştı.

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Türkiye İsrail için hayati öneme sahiptir.

İsrailli yönetici; "Türkiye bizim stratejik derinliğimiz, bizim akciğerimizdir onsuz boğuluruz" demişti.

MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetleri geniştir.

Bazısı terördür, bazısı da faili meçhullerdir.

İsrail istikrarlı bir Türkiye'yi hiç istemez!

Enver Altaylı gibi isimleri sokakları hareketlendirmek için kullandı!

İstanbul MOSSAD ajanları için önemli bir merkezdir.

Kısacası Türkiye hem Ortadoğu'nun, hem Kafkasların kilitidir.

Son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatımızın yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde MOSSAD'a göz açtırılmıyor..

İsrail için en büyük tehlike Türkiye'dir.

MİT'in dünya çapındaki nokta operasyonlarından sonra Türkiye'nin tehdit algısını daha da büyütmüştür.

MOSSAD ajanları Reis'i Hakan Fidan'ı eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu gölge gibi takip etmektedir.

Fırsat bulurlarsa kaza etmeyecekleri kesindir.

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VAHAP SEÇER

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Vahap Seçer'i SGK'nın icra işlemi rahatsız etti.

Hacizle ilgili de "SGK alacaklarını tahsil edince mi rahatlayacak" dedi. Alacakların tahsili SGK'yı rahat ettirecek.

Uyanıklara bakın personelin maaşından peşin peşin kestiğiniz SGK primlerinin üstüne yatmayı hak sayıyor be!

Nasılsa bedava para, ister yoldaşa ver ister reklamını yap!

Borçla ilgili ne güzel özlü sözlerimiz var oysa…

Mesela "Aç kalmak, borçlu olmaktan iyidir" derler değil!

Başka;" Borçlu, alacaklıyı sıkıntıya düşürmeden borcunu ödemelidir."

Ve son bir söz daha; " Borç namustur!"

Vahap Başkan Mersin'i AK Parti ne zaman yönetti?

Bir dönem MHP'de oldu gerisi İzmir gibi hep CHP'de idi…

Rüşvetçi Macit Özcan'ı niye unuttun Vahap efendi?

Dırdırı bırakın hem suçlu hem güçlü pozisyonuna girmeyin…

Neymiş 31 Mart intikamıymış..

Hadi ordan..

Vahap Bey SGK'ya yatırmadığı bu paraları ne yaptı?

Mersin'in alt yapı sorunlarını mı çözdü…

Hayır tabi, parayı yandaşa, candaşa,DEM'e ve örgütlere dağıttı.

Kızkalesi'nde denize girmek istedim etrafı b.k götürdüğü için vazgeçtim Vahap Başkan?

Turistik bir beldede lağım kokusu olur mu?

Milleti perişan ettin be!