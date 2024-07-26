Ersin Ramoğlu

Merhaba sevgili Takvim okurları..

Bundan böyle her hafta Cuma günleri buradan bildiklerimi, duyduklarımı sizinle paylaşacağım.

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Türkiye'nin en büyük "kara deliği" belediyelerdedir.

Milletin parasını gözümüzün içine baka baka götürüyorlar!

CHP'nin eline geçen belediyelerdeki yolsuzlukların haddi hesabı yok!

Nasılsa soran eden yok, çal çalabildiğin kadar…

SGK'ya prim borcu olan belediyelere bakın…

Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarının toplamı 96 milyar…

Borcun yüzde 67'si CE HA PE'li belediyelere ait…

Hizmet etseler bari…

Hiçbir hizmet yapmadan paraları lüplüyorlar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelerin sıraladı.

İlk sırada Mansur Yavaş'ın Ankara'sı var, 2. Sırada Cemil Tugay'ın İzmir'i 3. Sırada Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB var.

4 sırada Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana var…

"Adana Gibi Başkan" sloganıyla seçilen Zeydan Karalar gelir 4, gider 1 diyordu.

İşçinin maaşlarını ödemedi, garibanların mesailerinin üstüne yattı.

Ama yoldaşlarına milyarlık ihaleler verip parasını tıkır tıkır ödedi.

Herifin ASKİ borcu hariç SGK'ya 3 katrilyon borcu var…

Adam borcunu ödemek için kılını kıpırdatmıyor…

Adana'ya özellikle dikkat!

Çünkü İBB'nin personel sayısı 85 bin, Ankara'nın 42 bin, Adana'nın ise 9 bin…

Peki geliri dört olan belediyenin parası kimleri gitti ya da yedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekliler üzerinden güzelleme yapacağına belediyelerindeki hırsızlıkları önlesin.

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Misal vereyim…

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar şehrin dört bir yanına astığı afişlere "3 milyon ton asfalt" sözünü yazdı.

Karayolları mühendisine bu miktar asfaltın parasal değerini sordum.

"Bu kadar asfaltın değeri 5.3 milyar liradır" dedi.

Eski parayla 5.3 katrilyon…

Şaka bir rakam değil bu…

3 milyon ton asfaltla da birinci kalite 2 bin kilometre yol yapılacağını söyledi..

Adana'da iki bin kilometre yol var mı? Tabii ki hayır yok!

Aksine Kabasakal yolu gibi asfaltsız kilometrelerce yol var…

Peki başkan 3 milyon ton asfalt yalanını niye üfürdü?

Başkan Adana'yı niye bu tür palavralarla bezedi?

Ne yapmak istedi dersiniz?

Yığınla iddiadan söz edildiğini biliyorum…

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Belediyeler yandaşlara para saçan uyduruk ihaleler açıyor.

Maalesef kontrol eden de yok!

Yine Adana'dan başka bir örnek verelim…

Seçim öncesi CHP'li Zeydan Karalar 50 bin adet Ramazan kolisi işini ihale etti.

Rüşvet olarak dağıtmak üzere yüz milyon tutarında 100 bin paket kuru kahve, tepsi, silikon eldiven, mutfak önlükleri çantalar ile powerbanklar ihalesi yaptı!

50 bin paketlik Ramazan kolisi işini yakını ARI Yemekçiliğe verdi…

İçindekilere baktım, koli 300 lira etmez…

Acaba vatandaşa Ramazan ayında 50 bin koli dağıtıldı mı?

Koliler ile kuru kahve paketlerinin kabulünü kim yaptı?

Ve dağıtılıp dağıtılmadığını tespit eden var mı?

Elbette hiçbiri yok!

Adam 5 bin koli dağıtsa kim ne bilecek?

Naylon faturalarla yapılan ödemeleri kim inceleyecek?

Belediyelerin bu tür alımlarını kontrol edecek kimse de yok…

Kendi insaflarına kalmış, ister yüz çalar, isterse katrilyon…

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CHP'li belediyeler SGK borçlarını ısrarla ödemiyor…

Hükümet "ödeyin borcunuzu" deyince de Özgür Bey buna "mali darbe" diyor…

Özgür efendi sonra da hükümeti emekli maaşı ve asgari ücret üzerinden eleştiriyor.

İstanbul'dan yazan bir okurumun mektubu kısaca şöyle;

"Zehirli hançer CHP, İstanbul'da Adana'dan farklı değil.

Türkiye'nin ZELENSKİ'si olmaya ve emirlerinize amadeyim diye üst akla hizmet eden malum şahıs yakında YILDIZ Korusu ile Belgrad Ormanlarına el koyarak inşaat yapacak" diyor.

Depremde Adana'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi ve teknik sorumlusu olan Muzaffer Mete önce CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a danışman, ardından Ceyhan Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Hülya Erdem'in satın alma müdürü, şimdi de CHP'li Başkan Ali Demirçalı tarafından Yüreğir Belediyesi'ne Park Bahçeler Müdürü yapıldı.