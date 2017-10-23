Demokratik Para (?) Bitcoin
Ama iflasını ilan etmek yerine direnmeyi seçiyor. Başına vursan kuyruğuyla, kuyruğuna vursan başıyla, orta kısmına vursan hem başı hem de kuyruğuyla hareket eden hızlı bir yılan gibi yaşam mücadelesi veriyor. Bir soyguncu grubun yerine başka bir soyguncu grup geçiyor. İsviçre çakısı gibi kullanıyor aktörleri; zamana ve mekana uygun olan aparatını açıyor. Şimdilerde de Mussolini'den sadece asır farkıyla ayrılan liderlerle iş tutuyor. Uygulamalarıyla, Makyavel'e bile rahmet okutuyor. Yine de olmuyor, müesses nizam artık krizlerle baş edemiyor. Küresel gelir dağılımındaki bozukluk her gün daha da derinleşiyor.
Ezilen alt sınıflar bu politikalara "bilinçsiz" bir öfkeyle tepki veriyor, dip dalga güçleniyor ama bu öfke yanlış yerlerde örgütleniyor. İyiye ve güzele meyletmek yerine "kendine kolaylıkla yabancı olarak görünenlere" gösteriyor şiddetini. Her yerde ırkçılık yeşeriyor ki "kapitalizme de başkası yakışmaz zaten". Bu iklimde insanlık çürüyor, tahammülsüzlük ve yabancı düşmanlığı virüsü hızla yayılıyor, "ortaçağ artığı fikirler" diriliyor.
Dizginleri elden kaçırmakta olduğunu fark eden düzenin bekçisi IMF bile eleştirmeye başladı mevcut "zengin dostu" ekonomi politikalarını. Beslendiği düzeni baltaladığını o da görüyor çünkü. Evvel emir daha adil ekonomi politikalarına geçilmesini telkin ediyor biçare. Ama ne gam, yoksulların yağmalanması bütün ihtişamıyla sürüyor.
Bir tür ağır uyuşturucuya döndürdüler ekonomi politikalarını. Kah para politikası kah maliye politikasıyla her geçen gün dozu daha arttırmak gerekiyor.
Önceki doz aynı lezzetle zerk edilmiyor çünkü. Saçılan bunca paraya ve kemerleri sonuna kadar gevşetilen bütçelere rağmen küresel ekonomi yalpalayıp duruyor, varlık fiyatları şişiyor ama reel ekonomiyi ilgilendiren fiyatlarda (çalışanların ücreti, mal, hizmet, vb.) yaprak kıpırdamıyor.
Mevcudun, huzursuzluk ve yoksulluktan başka bir şey vadedemediğini wgörenlerin başlattığı bir dalga üzerinde büyüdü kripto para Bitcoin. Aracılara (bankalar gibi) ihtiyaç duymayan, mikro ölçekte para transferlerini yapılabilir hale getiren, arkasında devlet-hükümet-merkez bankası-bürokrasi olmayan, denetleyici ve düzenleyici kurumları devre dışı bırakan, işlem maliyetlerini asgari düzeye indiren, taşınabilir ve bölünebilir özelliklere sahip, taklit edilemeyecek şifreleme üzerine kurulu, değer saklama imkanı veren, ödeme aracı olarak kullanılabilen, kimlik bilgisi gerektirmeyen dijital bir parayı konuşuyoruz. Düzene meydan okuduğu için demokratik para olarak da anılan Bitcoin'i derinlemesine işlemeye başlıyoruz.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Demokratik Para (?) Bitcoin
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