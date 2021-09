Kripto savaşı

YAŞI 20'nin altında olanlar içine doğdukları için pek bilmiyorlar. Ancak orta yaş ve üzerinde olanlar TEKNOLOJİK devrimi çok net görmekteler...

Değişimi yaşıyorlar çünkü. Gençken İNTERNETTEN söz edilirdi.

Duyardık.

Yaygın değildi.

Kimse bilmezdi.

ABD'de çıkan yayınlara göre 1960'larda PENTAGON'un iç haberleşmesinde kullanıldığı iddia edilirdi.

Bir süre sonra görülür ve konuşulur oldu.

Ardından bilgisayarlar gündeme geldi. Bir forma sokuldu. Büyük yenilikti. Gidişat belliydi!

CEP TELEFONLARI hayatımıza giriyor, akıllı telefonlar sıra bekliyordu.

Steve Jobs sayesinde TELEFON denilen araç BİLGİSAYARI, TELGRAFI, TELEVİZYONU, RADYOYU, KÜTÜPHANEYİ, GAZETEYi, DERGİYİ taşımaya başladı. Devrim buydu... Artık akıllı telefonlar insanların bir uzvu gibiydi. Kimse elinden düşürmüyordu...

Bütün bunlar olurken bütün bu yeniliklerin anavatanı olan ABD'nin BORCU BİR TÜRLÜ AZALMIYOR, arttıkça artıyordu. AB ile mücadelesi, Çin ile olan bilek güreşi bitmiyordu.

Ancak borç da her geçen gün yukarı daha yukarı çıkıyordu. Şimdi yine ABD'de BORÇLANMA krizi konuşulmaktaydı.

Pandemi ile başlayan rüzgar her ülkeyi etkilemişti. Doğaldı.

Ancak ABD, BORÇLULAR liginin de şampiyonuydu!

Bundan nasıl çıkacaktı?

Çıkabilecek miydi?

Açalım... Ve bakalım...

Birkaç gün önce ÇİN tüm kripto para işlemlerini ve kripto para üretimini (mining) yasakladığını açıkladı.

Aralarında Çin Merkez Bankası, bankacılık, borsa ve döviz denetleme kurumlarının olduğu on kuruluş, "yasadışı" olarak niteledikleri kripto para faaliyetlerinin kökünü kurutmak için işbirliği yapma sözü verdi. Çin daha önce de dijital para birimlerine sıkı kurallar getirmişti. Şimdiyse bu para birimleriyle yapılan tüm işlemleri yasadışı olarak kabul ediyordu.

Ayrıca konulan kuralların uygulanması konusunda daha da sertleşeceğinin sinyalini veriyordu. Çin Merkez Bankası, kripto para ticareti yapmanın yasadışı olduğunu açıklıyordu.

Sert cezaların geleceğini de ilan ediyordu. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Konseyi de kripto para üretiminin durdurulması için seferberlik başlatacağını açıkladı. OYSA 2013'te Bitcoin sanal emtia olarak tanımlanmış ve Bitcoin ticaretine kapı aralanmıştı! Aynı yılın son ayında yani İPEK YOLU'nun ilan edildiği dönemde Çin Merkez Bankası topa girdi ve "DURUN" dedi. Doğal olarak sonraki dönemde dijital para birimleri için hesap açma, kayıt yaptırma, ticaret ve nakit paraya çevirme gibi işlemlerin önü kesildi.

Bunu yapan firmalar tasfiye edildi!

Bu işlemleri yapan yaklaşık 220 firma siliniyordu. Ancak insanlar BAŞKA YOLLAR BULARAK KRİPTO PARA'da kalmaya, işlem yapmaya devam ediyorlardı...

Çin en son ALİBABA üzerinden de YASAK getiriyordu.

Oysa ALİBABA'nın kurucusu JACK MA kriptolar için "PARAYI YENİDEN TANIMLAYABİLİR" diyordu. Belki de bu fikri nedeniyle sırra kadem basıyordu! Aylar sonra ortaya çıktığında ise emekli olmaktan söz ediyordu...

Öte yandan Binance ve MXC gibi Çin odaklı kuruluşlar ÇİNLİLER'e hizmet vermeye devam ediyordu... Mesela GÜRCİSTAN'a kaçan ÇİNLİ MİLYARDERLERİN bu yolu kullandığı fısıltılarla konuşuluyordu! Başka ülkelere çıkan servetler için de... Çin baskı yapsa da kapatsa da PARA bir şekilde gidiyordu!

İşin uzmanları "Bu önlenemez" diyordu...

Dünyanın en büyük sanal para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao "Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto değil MIT'ten (Massachusetts Institute of Technology) Michael Saylor..." diyordu...

Çin'in Bitcoin'e ve kripto paralara savaş açması piyasayı vuruyor, değer kaybı yaşanıyor ancak hikaye devam ediyordu! Yine geçtiğimiz günlerde El SALVADOR'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesi üzerine sorulan bir soruya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya henüz hazır değil" cevabı veriyordu.

TELEFONLAR ÜZERİNDEN yayılan internet devrimi, 5G- 6G PANDEMİYLE BÜTÜNLEŞİNCE dijital ticaret alıp başını gidiyordu! Dünyayı değiştiriyordu.

ABD'ye PARA YATIRAN her devlet ABD'den alacaklıydı!

DOLARIN değeri düşse alacakları eriyecekti.

Buna izin vermiyorlardı!

Veremiyorlardı! Bunların başında ÇİN gelmekteydi!

DOLAR'ın değerli olması ALACAKLARIN TAHSİLİ İÇİN ŞARTTI! Bu da ABD'nin işine gelmiyordu!

OYUNUN DEĞİŞMESİ KAÇINILMAZDI!

Çin başına gelecekleri gördüğü için mi COVİD- 19'la uğraştığımız bu günlerde KRİPTO PARALARA amansız bir savaş açıyordu...

Suriye'yi, Afganistan'ı, Kırım'ı, Akdeniz'i, pandemiyi, aşıyı, seyahat yasaklamalarını, ölümleri konuşurken dünyanın nasıl değiştiğini gözden mi kaçırıyorduk! BÜYÜK HESAPLAŞMAYI ıskalıyor muyduk! Konu her zaman PARADIR!

SAVAŞ olmayacaksa ABD borçlarının üzerine nasıl yatacaktı! KRİPTO PARA en büyük KRİPTO SİLAH mıydı? Bence tartışılması gereken buydu. Buna göre yeni bir YOL bulunmalıydı...