Niçin karşı!

BURADA dün Japon SOFTBANK'ın, CEO'sunun sözlerini aktardım.

ABD'nin yeni devi Nvidia'dan, satın aldığı ARM'dan, ÇİP'ten yapay zekadan notlar paylaştım.

Softbank CEO'su Masayoshi Son, "Geçtiğimiz yüzyılı Rothschildler yönetti. Ancak o devir bitti. Biz yapay zeka üzerinden yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyordu.

Masayoshi Son'un sözlerinin altında yeni finans siteminin de ipuçları vardı... Paranın efendisi Rothschildler'i hedefe koyması boşuna değildi.

KÜRESEL kavga ABD ile ÇİN arasında yaşanmaktaydı.

Çekişme her yerde net olarak ortadaydı. Daha önce ÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ alacağımızda bunu görmüştük!

Son dönemde ise KANAL İSTANBUL üzerinden görüyorduk...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce projeye katkı verecek olan yerli yabancı herkesi uyarmıştı!

Daha doğrusu tehdit etmişti.

Başkan Erdoğan da bunun üzerine geçtiğimiz günlerde cevap vermişti.

Kılıçdaroğlu ise şimdi vitesi biraz daha artırdı! "Buradan bir daha söyleyeyim. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bu işe kredi veren unutsun kendini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.

Konu İPEK YOLU ve ÇİN olunca hemen hemen bütün muhalefet aynı tepkiyi veriyordu. Hepsi birden KANAL İSTANBUL'a karşıydı. Aslında karşı çıktıkları, Türkiye'nin alacağı konumdu.

Dünya üzerindeki pozisyonuna itiraz ediyorlardı.

Bunu yaparken YABANCI SERMAYEYE bile ayar veriyorlardı. SAKIN GELMEYİN!

YANARSINIZ! İtalyan Başbakanı Draghi'nin, Erdoğan'a yakışıksız ifadelerle saldırması ve ardından İtalya'yı İPEK YOLU'ndan alıp Washington merkezli bir konuma taşıması dengeleri alt üst etti...

İtalya Bir Kuşak Bir Yol'a adım atan ilk G7 ülkesiydi...

Mario Draghi'nin Erdoğan'a karşı sert tutum takınmasının nedeni de ayrı kutuplardan dünyaya bakıştı.

Bunlar olurken ÇİN'den önemli bir açıklama geldi...

Washington'u dünya düzenini yıkmakla suçlayan Pekin, "ABD, diğer ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak ve askeri olarak tehdit ederek, dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmaktadır" dedi.

Devamı da vardı: "ABD kurallarının temelini oluşturduğu düzende müttefiklerin çoğu Washington ile aynı fikirde değil.

Dünya düzeni hegemonik değildir veya ABD liderliğindeki bir klik tarafından oluşturulmamıştır.

Tüm ülkeler gerçek manada çok taraflılığı uygulamalı, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmeli ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmelidir."

Çin, ayrıca dün de burada sözünü ettiğim SOFTBANK'a ve Japonya'ya da uğruyordu!

Japonya'nın Tayvan'ı demokratik bir ülke olarak koruma çağrısına sert tepki veriyordu!

Pekin resmen "Bir daha olmasın" diyordu... Çin yaptığı açıklama ile aslında "ABD gücüyle bizim kurmaya çalıştığımız oyunu bozuyor. Ülkeler gönüllü olmasa da bundan kaçamıyor. Bu sağlıklı bir gidiş değil" diyordu... Ancak ABD zaten İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞTAN sonra kendi gücüyle bu sistemi kurmuştu. İngiltere'yi içine alıp Rusya'yı karşıya koymuştu...

Şimdi karşıya koyduğu ÇİN'di!

Yanındakiler önemliydi! Türkiye pek yanında değildi. Bu nedenle bir takım türbülansların yaşanması olağandı. Muhalefet partilerinin AK PARTİ karşısındaki AĞIZ BİRLİĞİNİN altında yatan gerçek neden de buydu...

Önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel bütün gelişmelere buradan bakmalıyız...

Hem içeride hem dışarıda olacakların kaynağı burasıdır!

Bizi hep yerelle küçücük konularla oyaladıkları için olaylara KÜRESEL bakamadık ve yanıldık.

Oysa kavga KÜRESEL olduğu için içeride zaman zaman sorun çıkıyordu!

Bunu unutmayın!