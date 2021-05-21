ASIL KAVGA

GEÇTİĞİMİZ haftalarda "KUVVETLİ SİNYALLER VAR" diye altını çizmiştim. ABD ile Rusya giderek yakınlaşmakta...

Bizler olayları siyasiler ve devlet adamlarının demeçlerinden anlamaya çalışmaktayız.

Eksik olan da bu... Dün de yazdığım gibi ABD Dışişleri eski Bakanı John Kerry ile İranlı mevkidaşı Zarifi mikrofonların kameraların önünde İsrail'i çekiştirebilir mi? Mümkün mü? Değil elbette...

Ancak sızan ses kayıtlarında atış serbest!

Açalım biraz...

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de proje olarak öne sürülen 2009'da da imzaları atılan NABUCCO operasyonu vardı. Avrasya'dan gelen GAZ Türkiye'nin de alacağı rol ile Avrupa'ya ulaşacaktı.

Böylece Rusya taca çıkacak Avrupa nefes alacaktı. Türlü zorluklar çıktı. Çıkması kaçınılmazdı...

Çünkü Rusya'ya rağmen adım atılması istenmiyordu!

Devam...

Çarşamba günü Beyaz Saray'da Joe Biden başkanlığında Nord Stream 2 toplantısı yapıldı.

Yani Kuzey Akım-2 zirvesi vardı. Pentagon, CIA, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı yetkilileri toplantıya katıldı. Biden, bu projede en önemli oyuncu olan Nord Stream 2 AG adlı şirketi ve CEO'su Mathias Warnig'le ilgili yaptırımları kaldırdı. Alman şirket ve CEO'suna karşı çok ağır yaptırımlar, 1 Haziran'da başlayacaktı.

ABD ve Avrupa'da hala çok sayıda saygın gazete ve televizyon CİDDİ yaptırımlar yolda demekteydi...

Blinken de "Ulusal çıkarlarımız için bu kararı aldık" diyordu..

Peki neydi bu çıkar? Olan biteni geniş gözlükle incelediğimizde ABD'nin Rus gazının Avrupa'yı esir almasını istediğini görüyorduk. Washington sözde Kuzey Akım-2'ye karşıydı ancak projenin bitmesi için tek bir adım atmıyordu. Attıkları da göstermelikten öteye geçmiyordu...

Tıpkı Ankara'ya yaptıkları gibi...

S-400 meselesinde olduğu gibi...

Biden da Trump gibi Rusya'nın Kuzey Akım-2 ile Avrupa'yı ele geçirmesini Polonya ile Ukrayna'nın dışarıda tutulmasını istiyordu...

Böylece küresel dengenin bir tarafına Moskova konuluyordu.

Trump'ın gelişiyle başlatılan "Rusya seçimlere müdahale etti" hikayesi ÖTEKİ oluşturmak içindi.

Diplomatların karşılıklı sınırdışı edilmesi de...

Biden'ın gelir gelmez Putin için "Katilin biri" demesi de..

Perde önünde mücadele ettikleri görüntüsü veren ABD ile Rusya Covid-19 aşı patenti konusunda da aynı saatlerde aynı açıklamayı yaptı. Fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını istediler...

Ve bu yakınlaşmanın olduğu saatlerde Reuters, "Çin, kripto para ile yapılan işlemlere sınırlama getirdi" haberini yapıyordu. Bitcoin 33 bin dolara kadar iniyor kripto piyasalar yerle bir oluyordu...

Sadece 12 saatte kayıp 1 trilyon doları buluyordu...

ABD, Çin ve Avrupa'yı Rusya ve Türkiye'nin desteği ile kontrol etmek istiyordu. Washington asıl kavgayı rakip gördüğü AB ve Çin ile yapıyordu...

Enerji kartıyla Rusya bir eliyle Pekin'i diğer eliyle Avrupa başkentlerini hizaya sokuyordu.

Türkiye de Moskova üzerinden Washington'a yaklaşıyordu. Sertliği bırakma eğilimi gösteriyordu! Ancak son kararını vermiş değildi..

Bu nedenle Çin aşı kısıtlaması Rusya da turizm boykotunu hissettirerek Ankara'ya "Yanımıza gel" diyordu...

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kararı netleşecekti...

İçerideki türbülansın nedeni de bu kararı etkilemek içindi...