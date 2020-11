Diji-Türk

WASHINGTON uluslararası sistemin bakacağı ilk adrestir. Biden seçildi, olan biteni izleyin. Her ülke yeni BAŞKAN'a göre formatlanmakta. Zaten CORONAVİRÜS belası var.

Ekonomiler, şehirler, hayatlar durmuş, en azından yavaşlamış vaziyette. Binlerce kez yazdım!

Yeni sistemin gelmesi, gelebilmesi için ya SAVAŞ ya da SAVAŞIN etkilerini gösterebilecek bir sorun gerekiyordu! Bu da laboratuvarda bulunan COVİD- 19'du. Pandemi bütün ülkeleri, bütün merkez bankalarını, bütün şirketleri sarsarken haliyle bir çıkış gerekiyordu.

Bu çıkış Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Sorunun kaynağı da orasıydı. Sistemi değiştirmek isteyen de...

Trump gitti, Biden geldi...

Trump, İNGİLTERE-ÇİNRUSYA- TÜRKİYE DÖRTLÜ

MEKANİZMASINI kuracak ve dünyaya yön verecekti. Pek çok konuya uzaktan bakıp bölgesel çözümleri önerecekti.

Biden ise "Dünya kendi kendine örgütlenemez. ABD düzen kurmada liderlik yapmalıdır. Bu sorumluluğundan vaz geçemez" diyordu. Yüzlerce kez yazdığımı teyit ediyordu: DÜNYA KENDİ HALİNE BIRAKILAMAZ.

Bizler her olayı içeriden değerlendiririz. Bu nedenle hiçbir şey anlamayız. Sadece sonuçlar üzerine odaklanır ve genellikle yanlış teşhisler koyarız...

Tayyip Erdoğan bu ülkenin lideridir. Sorumlulukları gereği ülkenin rotasını belirler. Dengeler üzerinde yol alır. Bunu Merkel de Kraliçe de Putin de Cinping de yapar. Yapmama şansı yok zaten kimsenin... Trump'ın desteğine rağmen ABD'nin derinliklerinde Ankara'ya karşı bir tutum vardı.

Sorunlar ortadaydı. Çözüm de görünmüyordu. Washington merkezli basınç Türkiye'yi haliyle Rusya ve Çin'e itiyordu. Arkada duran İngiltere bunu çok ama çok istiyordu. Trump varken bu ittifak oluşabiliyordu. Yoluna da devam edebiliyordu. Ancak Biden'ın gelmesi işleri tam tersine çevirdi. Biden, Trump'ın dünyayı yönetmek için aradığı ortaklığa ihtiyaç duymuyordu. Herkese rol verecek, ancak ALMANYA dışında kimseyle çok yakın olmayacaktı. Avrupa yanında olacak, Çin karşısında. Temel motivasyon dünyayı değiştirmek, format atmak ve yeni dengeyi oluşturmak. Bu da dijital tabanlı olacaktı. Silah da para da ticaret de her şey ama her şey DİJİTAL olacaktı...

Trump'ın temsil ettiği EKOLE AK PARTİ-MHP uzak değildi.

Biden'ın temsil ettiği ekol ise burada MUHALEFET üzerinde daha fazla gölge oluşturuyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da Meral Akşener de hatta Selahattin Demirtaş da Biden'a uzak değildi.

Yakındı... Muhalefetin izini sürdüğünüzde ALMANYA ile olan tarihsel TEMASTAN doğan ve Washington'a kadar uzanan bir HAT bulurdunuz. Aksi de Londra üzerinden Washington'a uzanan hattır... Bir siyasi parti başka bir KULVAR yani üçüncü bir frekans üzerinden siyaset yapamaz. Yapmayı bırakın o parti kurulamaz bile... SİYAH ve BEYAZ gibi iki seçenek yani...

Bu iki ekol bazen EKONOMİK TÜRBÜLANSLA bazen PKK ile bazen TERÖR ile bizi yanına almak istedi. Bakın Türkiye'nin son 15 yılına! Neler var neler!

Herkes BAŞKAN ERDOĞAN'ı yanına almak için geldi. Bazen havalimanı bastılar, bazen Reina'yı patlattılar, bazen askerimize polisimize saldırdılar. Yaşadığımız her acı dışarıdaki iki EKOLÜN KÜRESEL kapışmasının içeriye yansımasıydı... İçerideki siyasi partilere bakın, değişimi görürsünüz... Biden ile DÜNYANIN değişeceği ortada.

Bu nedenle getirildi zaten.

Büyük değişimin, BÜYÜK SIFIRLAMA'nın dışında hiçbir DEVLET kalamaz. Dün de yazdığım gibi TRUMP ve arkasındaki güç son dakika bir şey yaparsa o başka! Zayıf ihtimal ama başka da seçenek yok. Herkes değişecek. Türkiye de... Washington'un basıncından kaynaklanan DOĞU'ya göz kırpma sona erecek. Biden'lı Amerika, Putin'i bitirmek için ısrar edecek. Başkan Erdoğan'la da anlaşmak için...

Dünya üzerinde aynı dili konuşan SORUMLULAR

TAKIMI meydana getirilecek... Merkez bankalarından EKONOMİNİN patronlarına kadar... AK PARTİ zamanla her oluşum gibi kendini yenilerken bu dönemde Başkan Erdoğan'ın en yakınlarında Numan Kurtulmuş olacak... Ülkenin sorumluluğunu üzerinde taşıyanlar haliyle yeni modele uyum için adım atacaklardır. Her devlet gibi...

Zaten işaretler hemen gelmeye başladı bile...

Başkan Erdoğan'ın ekonomi ve finans yönetimiyle ilgili yeni döneme işaret eden sözlerinin ardından, Türk Lirası değer kazanmaya başladı. Dolar, Erdoğan'ın sözleri sonrasında yüzde 3 değer kaybederek 7,90'ın altına indi. Böylece kur, 26 Ekim'den bu yana ilk defa 8 seviyesinin altına düştü. Ardından Türkiye'nin RİSK primi düşecek ve YABANCI sermaye gelecekti.

Yani DOLAR-EURO...

Türkiye'de bunlar olurken yeni BAŞKAN Joe Biden'ın yanına bakmak şart! Joe Biden'ın Hazine Bakanı Lael Brainard olacak. Küresel olarak merkez bankalarının yaklaşık yüzde 80'i CBDC'leri uygulamaya aldı. Yani DİJİTAL PARA BİRİMİNİ... ABD için de Dijital Dolar adımı tamamlanmak üzere. Lael Brainard da dijital doların en önemli ismi. Bu konuda kod tabanı oluşturmak için MIT ile yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile anlaşmayı yapan kişi de o. Bunu da Biden seçilmeden çok önce yazdım.

İşin merkezinin MIT olduğunu aktardım. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün en önemli yetkilileriyle süreci hızlandıran da yine Lael Brainard. Önümüzdeki dönemde merkez bankaların dijital para dışında sadece altın kullanacağını söyleyen Brainard, ithalat-ihracatta dijital dolar kullanılması için özel bir yazılımın da startını verdi. Biden'dan çok bakılacak ilk isim bu!

Gelelim ikincisine...

Joe Biden'ın Savunma Bakanına... Bu isim Michele Flournoy olacak... Flournoy, 30 yılı aşkın süredir Amerikan Savunma Bakanlığı'nın birçok kademesinde çalıştı. Uzmanlık alanı Çin... Bill Clinton döneminde, Pentagon'da görevliydi. Bill Clinton'la yakın çalışıyordu. Obama döneminde Savunma Bakanlığı Asya birimini yönetti. Pentagon'un Çin'i geride bırakmak için yeni teknolojiler geliştirmeleri için ek bütçe aldı.

Çin'i askeri anlamda köşeye sıkıştıracak çalışmalar için özel bir ekip kurdu. Yeni dönemde savaşın artık tamamen askeri olmayacağını düşünen biri. Ancak sert mesaj vermek için ülkelere askeri operasyon seçeneğini ilk sıraya koyan biri...

DİJİTAL SAVAŞLAR,

BARIŞLAR, TİCARET,

İKTİDAR, EKONOMİ,

SİYASET, GELİYOR YANİ...

Yeni sistemde Türkiye özel bir yere sahip olacak.

Başkan Erdoğan aslında bunun işaretini dün verdiği mesajlarla gösterdi... Başta ALMANYA olmak üzere AVRUPA ve ABD ile ilişkilerimiz tekrar bir rehabilitasyondan geçirilecek...

Yeni çağa, yeni anlayışa uygun siyaset geliştirilecek. Yeni isimler de sahneye çıkacak... Başkan Erdoğan yeni yüzleri siyasetle tanıştıracak... Bilinenler daha da tanınır olacak... Rusya, Macaristan ve Brezilya gibi birkaç ülke bu değişime karar veren gücün hışmına uğrayacak.

BEYAZ SARAY'daki DEĞİŞİM değişimle kendini hissettirecektir... İyi izleyin...