Denge
Menzil kısalır. Bu nedenle Türkiye içinden çok yazmamaya gayret ediyorum. Bunu yapan çok kişi var. Ancak EKONOMİ uzun zamandır kritik edilen bir konu.
Berat Bey de hedef! Peki işin arka planındaki gerçek ne?
Bilen kaç kişi?
Fikrim yok.
Bilinmesi gereken şu! Berat Bey ekonomiyi frenlemedi. Daha önceden el freni çekilmiş ve yalpalayan arabayı tekrar yola koymak için savaştı. Bunu yaparken de saldırılara rağmen kendinden önceki döneme hiç dokunmadı. Eleştirmedi!
Paranın çok ucuz olduğu dönemden gelen fırtınayı ustalıkla bertaraf etti.
Rakamlara, faize, dolara, euro'ya bakarak yazmıyorum bunları.
HEDEF OLDUĞU İÇİN YAZIYORUM...
Devam...
Rothschild ailesiyle ABD arasındaki çekişme artık herkesin malumu. Bu net.
Gelin bu noktadan giderek TÜRKİYE'yi de içine alan bir tablo üzerinde seyahat edelim... Görmemiz gerekenleri daha net görürüz belki...
Kaç kez yazdım bilmiyorum artık...
Rothschild ailesinin, yeni dünya yeni nesil projesini hayata geçirmesiyle birlikte, dengeler alt-üst oldu. Dünyanın geleceğinde etkin rol alacak gençler belirlendi. 2000 yılındaki bu proje yüzde 100 başarıyla ilerliyor.
Peki ailenin seçtiği isimler kimlerdi?
100 farklı ülkede 143 kişi belirlendi. O isimlerden bazıları artık yeni dünyanın önemli isimleri olarak dikkat çekmeye başladı. Birkaç örnek vermek gerekirse Jared Kushner, Joshua Kushner, Ryan Williams, Peter Thiel, Sergey Brin, Vinod Khosla ve David Yu.
Sergey Brin, Google'ı büyütürken arkasındaki güç Rothschild oldu.
Joshua Kushner, Oscar Health'in kurucusu olurken Cadre'yi de zirveye çıkarttı. Cadre'nin önemli isimlerinden biri de Ryan Williams'dı.
Ailenin desteğiyle Silikon Vadisi'nin yükselen gücü olan Sun Microsystems'ın kurucusu Vinod Khosla'nın kızı Nina Khosla da çok öne çıktı.
Nina Khosla'nın sevgilisi Douglas Tarlow da özel projeydi.
Ancak Pentagon'la yakın ilişkiler içine girince, kendini parmaklıklar ardında buldu. Seçilen isimler içinde artık orta yaş olan tek isim David Yu olurken, internet bahis borsası Betfair'in eski icra kurulu başkanı ve teknoloji yatırımcısı olarak Silikon Vadisi'ne büyük destek verdi.
Peter Thiel de yakın arkadaşı David Yu ile aynı yaşta ve ailenin önemli güçlerinden biri.
Bu isimlerin akıl hocaları ise Rus eski Merkez Bankası Başkanı Aleksander Torshin ve Rusya'nın büyük bir devlet bankası olan Vnesheconombank'ın Başkanı Igor Shuvalov.
Rothschild ailesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm hücrelerini yönetecek güce ulaştı.
Sadece bu isimler değil, 100 ülkedeki 143 kişi ile yönetimlerde ve iş dünyasında artık etkin hale geldiler. Babaların izledikleri yolu tercih etmeyen çocuklar, etkin şekilde aile üyesi oldu.
Pentagon, Rothschild ailesiyle savaşa karar verdiğinde hedefinde 143 kişi vardı.
Bir de henüz çocukken seçilen isimlerden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, 143 kişinin finans destekçisiydi.
Özel seçilmiş olan bu kişileri etkisiz hale getirecek Pentagon, yeni dünya düzenine de şekil verecekti.
Plan buydu ama başarı çok uzaktı.
Çünkü karşı bir plan yoktu. ZORLUK bu noktadaydı. Silahla bir yere kadar gidiliyor, sonrası görülmüyordu...
Buna rağmen şimdi savaşın çok daha sertleşeceği günlere geldik.
Pentagon'un kaybetme ihtimali artarken, elbette misillemeleri de aynı derecede güçlü olacaktı. Sonuçta PENTAGON'du yani... ABD Başkanı Trump, Pentagon'un birinci hedefi. Onun etkisizleştirmek için geçen yıl ekim ayında İstanbul'da Kaşıkçı bir cinayete kurban gitti. Faili de Prens Selman oldu. Pentagon'un en güvendiği adım buydu. Ancak beklenen olmadı, Selman güç kaybetse de hala 143 kişinin finans ayağı olmayı sürdürdü. Dün buraya taşıdığım Epstein ve Nader'in karıştığı ÇOCUK TACİZİ olaylarına da bu pencereden bakmak şart.
Prens Selman, hedef olması nedeniyle Pentagon'un bazı isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.
Ancak bağlı olduğu yer Londra, aile ise Rothschild'di.
Bunda bir değişiklik olmadı. Kaşıkçı cinayeti, 143 kişinin yeni dünyanın dengesini sağlayacak ekibin sonunu getirecekti. Büyük plan başarıyla uygulanırken, Selman'ın etrafındaki isimler de bu büyük suikasta dahil edilirken Pentagon çok umutluydu.
Şimdi Pentagon büyük yenilgiyi terse çevirmek için Kaşıkçı cinayetinden daha büyük bir kurgu planlıyor.
Birçok devletin içinde olacağı bu büyük çöküş, Pentagon'un son kozu. Eğer Rothschild ailesi bu saldırıdan da ayakta kalmayı başarırsa, ya 3. Dünya Savaşı çıkar ya da Amerika Birleşik Devletleri dağılır. Rothschild ailesi, bir süre daha ABD'nin dağılmamasını istiyor.
Çünkü 50 ülkeye bölünecek ABD'nin sarsıntılarının ne getireceğini bilen yok.
Belki de Rothschild ailesi hep vatanı olarak gördükleri Sovyetler Birliği'nin misillemesi olarak da ABD'nin dağılmasını istiyor.
Bir Yahudi ailenin ABD'nin dağılmasını istemesi garip gelebilir.
Ancak o ABD; Yahudi ailenin yok olmasını istiyor. Rothschild ailesi güçlü olduğu sürece ABD'nin bir düşmana ihtiyacı yok. Düşman açık şekilde karşılarında duruyor.
O nedenle ABD'nin saldırısı altında olmak, günümüzde sebep ve sonuç ilişkisinin açık fotoğraf halidir.
Türkiye burada nerede? Kazananı tahmin ettiği tarafta! S-400 olayı, Suriye sorunu, Doğu Akdeniz paylaşımı, NATO'nun sıkıntılı aksiyonlarında ABD ile karşı karşıya... Hem dengenin oluşmasını bekliyor hem de bunun için çatışan GÜÇLERİ tokuşturuyor!
Olacakları ve sonuçları kimsenin tahmin edemeyeceği bir zaman diliminden geçmekteyiz. Ancak ABD içinde şoke eden gelişmeler yaşanacak gibi... Trump ile AMERİKAN DERİN DEVLETİ arasındaki ters istikamet ne kadar taşınabilir bilmiyorum.
Beyaz Saray'dan 80'e yakın istifa oldu.
Herkes herkesin DOSYASINI tutuyor.
Çocuk tacizinden Rusya ile ticari ilişkiye kadar uzanan DOSYALAR zinciri var.
Ankara PATRIOT talep ederken S-400 alan tek ülke...
NATO üyesiyken AVRASYA'ya park eden tek ülke.
DENGENİN DENGESİ YANİ...
Kazanın bizimle çalışacağı bir dünya kurulmakta...
Sancı da çekilse türbülans da yaşansa TÜRKİYE kazanacaktır.
Sorunları aşa aşa hem de..
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