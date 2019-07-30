Çete-le
Yazılıp çizilen çok şey var. Bazen öyle KÖR NOKTALAR oluşuyor ki "KİM KİME YAKIN, KİM KİMİNLE ÇALIŞIYOR?" sorusuna cevap bulunamıyor.
Olayları çok hassas bir mercekle takip etmek şart.
Kolay mı? Hiç değil...
Özellikle bizim merkezinde olduğumuz coğrafya iyice ısınırken ABD'de dalgalanma hiç bitmiyor... Son olarak buralarda pek yazılıp çizilmese de EPSTEIN üzerinden bir türbülans oluştu. Aslında görünmeyen yerlerde küçük kıyamet koptu. Öyle ilişkiler, öyle temaslar var ki akıl alır gibi değil... Gelin bugün oradan gidip büyük sarmala takılmadan yürümeye çalışalım... Bazı isimler vererek ilerleyelim. Son tahlilde önümüze çıkan tabloya birlikte bakalım... İsrail ABD'de hep güçlüdür. Bu net. Ama ABD içinde sanıldığından fazla bir gücü de yoktur. BATI "Her taşın altından İSRAİL çıkıyor"a çok önce yatırım yaptı. Ve arkada kalıp vekaleten savaştı.
Bunu da en çok İSLAM TOPRAKLARINDA gördük...
Neyse bu uzun konu. Ama II. DÜNYA SAVAŞI'nda ABD'ye giden gemiler limanlara yanaştırılmadı, içindeki YAHUDİLER'e kapı açılmadı.
Bu da bir gerçek.
ABD ve İsrail arasındaki iyi ilişkilerin görünmez cephesinde bazı deliklerin açıldığını bilmekle birlikte, İLİŞKİ devam etmektedir.
NET! Ancak son dönemde Epstein işi ortalığı karıştırdı...
Öyle bir düğüm ki kim çözer, nasıl çözer bilinmez... Derin mi derin... İsrailli iki ajan milyarder Jeffrey Epstein ve George Nader, hapishanede. İkisi de küçük yaştaki çocuklara cinsel tacizle, tecavüzle suçlanıyor. 14 yaşındaki çocukların ticaretinin bile yapıldığı iddialar arasında.
Jeffrey Epstein 6 Temmuz'da tutuklandı. Robert Mueller'in kilit tanıklarından olan George Nader de çocuk pornosu sahibi olduğu gerekçesiyle alındı. Avrupa'dan küçük yaşta getirdiği çocuğu alıkoyduğu için de tutuklandı. Buraya kadar olan kısım mide bulandırıcı!
Tamam ama konu aslında bu değil. Çünkü EPSTEIN'ın muazzam bir AĞ'ı var. Bu AĞ'da olmayan ABD Başkanı yok gibi... Bu nedenle Epstein ve Nader, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Erik Prince, Arabistan Veliaht Prensi Salman ve BAE Veliaht Prensi Mohamed Bin Zayed'i de içeren kişisel bir ağı paylaşmak zorunda. Bu AĞ'da olmayan yok gibi... Sadece buralarda üzerinde duran pek kimse yok... Epstein ve Nader, kurdukları derneklerde genç erkekler ve kızlara kapıları açtılar. Bu gençleri dünyanın tepesindeki isimlere taşıdılar.
Garip bir AĞ meydana geldi.
Epstein'in merkezinde olduğu bu AĞ'ın içinde dünyanın tepesinde olanlar yer aldı.
Son dalgadan sonra ABD İSTİHBARATI Epstein'ın İSRAİL adına casusluk yaptığı kanaatine vardı! İsrail için çalıştığı resmen belgelendi.
Bunu İSRAİL MEDYASI da yazdı... Epstein'ın MOSSAD'ın yönettiği ajanslardan kız temin ettiği de açıklandı! Yöneticileri de Epstein'ın yakınlarıydı...
MODA DÜNYASINDAN
YANİ! Epstein ve Nader'in kullandığı yöntemin MOSSAD tarzı askeri istihbarat yöntemleri olduğu vurgulandı. Ve bu iki isim ve kurdukları AĞ küresel sallantı meydana getirdi. Öyle böyle değil hem de... Donald Trump'ın 80'li ve 90'lı yıllarda arkadaşı olan Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la birlikte birçok konuda ortaklık yaptığı SIR değil. Barak, Eylül ayında yapılacak olan seçimlerde, Benjamin Netanyahu'yu yenmek istiyor.
Doğal... Çünkü artık işler değişmeye başladı. Ancak Netanyahu'da Trump'ın dostu...
2015'ten bu yana, acil çağrı merkezleri için ileri teknoloji bir çözüm sunmayı amaçlayan İsrailli girişim şirketi Carbyne'nin, Donald Trump'a kadar uzanan çok gizli bir ağı ortaya çıktı. Olay büyüdü anlayacağınız... Bu sistem İsrail'in ABD'nin gizli ağına sızmasına da izin veriyor.
Cohen, aynı şirketi Trump'la ilişkisi olan film yıldızı Stormy Daniels'ın ücretini ödemek için kullandı. Yani Carbyne'nin bu sistemi başarılı oldu. Seçim günü ile 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Intrater ve Cohen alışverişinde 230 telefon araması ve 950 kısa mesaj atıldığı Mueller tarafından belgelendi. Elbette bu ağı kontrol eden İsrail'de bu bilgileri kimin Mueller'e verdiği bilinmiyor. Karışıklık da burada başlıyor. Epstein ve Barak'ın yanı sıra, Rus oligark Viktor Vekselberg Eylül 2017'de Columbus Nova Teknoloji Partners (CNTP) üzerinden Carbyne'nin Sınıf A-1 hisselerin yüzde 24'ünü aldı. Andrew İntrater de bu şirketin CEO'su!
Cohen'in yazıştığı arkadaşı yani...
Devam...
Rus oligark Amerikan ambargo listesinde bulunuyor.
Ukrayna doğumlu Vekselberg, Putin'e çok yakın. Savcı Mueller bastırınca aradaki isimler üzerinden ifade verdi, vermek zorunda kaldı. Trump'ın avukatı olarak çalışan Michael Cohen, şirketi "Essential Consulting" ile 1 milyon dolarlık bir anlaşma çerçevesinde 2017 Ağustos ayına kadar Columbus Nova'ya danışmanlık yaptı. Yani Putin'in yakın dostu Viktor Vekselberg'e...
Ve Robert Mueller'in ekibi ile görüşmek zorunda kaldı.
Haliyle... Carbyne, ABD'nin kozmik bilgilerini alan şirket haline geldi. Şirketin CEO'su Amir Elichai, İsrail'in seçkin askeri istihbarat grubunda görev yaptı. Çok özel birimleri yöneten eski general Pinchas Berkus da şirket yöneticisidir.
Kurucu ortak Lital Leshem, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde hala görev yapıyor. Trump'ın, İsrail ile bağlantıları Mueller'in elinde. Bunu bilmeyen yok.
ABD'de 'kirli' olarak bilinen birçok ismin, Trump'la çalıştığı belgelendi. Küçük yaştaki çocukları alıkoyan "ÇETE"nin bağlantıları BEYAZ SARAY'da... Clinton da Obama da Trump da çemberin içinde... Olacak iş değil ama olmuş. ABD İSTİHBARATI BAŞKANLARI kenarda tutup yürümek istiyor ama her adım mayınlı alan!
Mueller ekibi de bu ÇETE üzerinden Trump'ı bitirmek niyetinde. ABD-RUSYAİSRAİL arasında görünmeyen bir AĞ bu... Bakalım sonucu ne olacak. Burada varılacak nokta dünyanın dengesini değiştirecek. Bizimle hiç ilgisi olmayan bu soruşturma, bilmesek bile bizi çok yakından ilgilendiriyor. Trump bizim yanımızda çünkü. Aksi ne olur, neler yaşanır bilen yok...
Bekleyip göreceğiz... Trump'ı Suudi Arabistan'a götüren NADER! Mueller'e yardım eden de... Bu nedenle Mueller yine atağa geçti. Dünyanın bu kadar karıştığı bir dönem oldu mu bilemiyorum. Her önemli başkentte sıkıntı var!
Bu hengamede Türkiye kendi yolunu çizerek yürüyor. Bu, anlamasak da çok değerli...
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