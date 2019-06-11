Mega cephe
Kaç zamandır yazıyorum...
Türkiye AKDENİZ'de UÇAK GEMİSİDİR! AVRASYA'YI AFRİKA'YA, ORTADOĞU'YU AVRUPA'ya bağlar. Böyle ikinci bir ülke yok. Topraklarınız değerli olunca kapıya dayanan da çok olur. Türkiye tam da bu evrede bulunmakta. MİLLİ ve BAĞIMSIZ politikalar üretmek için çaba harcadıkça karşıdakiler çıkarları doğrultusunda bastırmakta. Bu ilk değil, son da olmayacaktır. Çünkü Türkiye anlamadığımız kadar kilit önemde bir ülkedir!
İstanbul seçimleri de, Suriye de, Rusya ile yakınlaşma da, S-400'lerin alımı da, NATO'nun baskıları da, kurulması düşünülen Avrupa Ordusu da tek bir şeyle ilgili... TÜRKİYE NEREDE DURACAK! Ankara'nın pozisyonu olağanüstü değerli olunca NATO ve ABD baskıyı artırdı. S-400, krizin tabelaya dönüşmüş hali. ABD ısrarla "Ya benim sözümü dinlersin ya karşımdaki düşmansın" mantığı ile hareket etmekte...
Ankara'ya yollanan son mektup bunun göstergesi. ABD RESMEN TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEKTE... Açık ve net! Türkiye'nin HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ ALMASI, kendini güvende hissetmesi Washington'u rahatsız etmekte! Bu da net! Bu durumda akla ilk gelen soru şu: BU NASIL ORTAKLIK? ABD SAVUNMA BAKANLIĞI ortak olarak kendileri savunma sistemini kurmuyor. Ankara çözümü başka yerde bulunca da kriz kapıya dayanıyor. Anlayan beri gelsin... Peki neden böyle?
Açalım biraz...
Merkeze AKDENİZ'i koyarak gidelim...
AKDENİZ ve KIBRIS ADASI, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin oyun sahası... Burada göremediğimiz kadar önemli bir bilek güreşi yapılmakta...
Elbette bu denklemde tutulması gereken diğer bir oyuncu da İSRAİL... ABD'nin devi EXXON Mobil, Akdeniz'de varlığını arttırdı. Arkasına Pentagon gibi bir gücü alan EXXON Mobil, Akdeniz'in petrol ve doğalgaz haritasını çizdi. Fransız Total, İngiliz Shell de bölgede ciddi aramaları tamamladı. Eni, Qatar Gas, Noble Enerji ve gizli güç olan Kogas da sondaj konusunda çok önemli adımlar attı. KORE nere, AKDENİZ nere değil mi...
Ama oyun büyük olunca herkes burada...
Türkiye'nin bölgede büyük kazanımları olduğu bilinen bir SIR.
Deniz Kuvvetleri'nin son dönemde gösterdiği BAYRAK herkes tarafından görüldü.
Mesaj da alındı. Türkiye'ye rağmen adım atmak öyle kolay değil. AKDENİZ'de bulunan şirketlerden ikisi TÜRKİYE ile ortak yürümek istemekte.
AKDENİZ ve Türkiye üzerinden elektrik yüklü bulutlar geçerken asıl kavga ÇİN ile... HUAWEI ile... Son günlerde ABD'nin Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'yi hedef seçmesinin merkezinde Akdeniz olduğu bilinmeli...
Yeni İpek Yolu için teknoloji de çok önemli.
Yeni İpek Yolu'nun teknoloji alt yapısını hazırlayan Huawei, artık açık şekilde hedef.
Bir sistemin sağlıklı işlemesi, sağlıklı sonuçlar vermesi için teknolojik alt yapısının çok güçlü olması gerekiyor.
O nedenle Huawei, Yeni İpek Yolu'nu eşsiz hale getirecek güçtü. Şimdi Amerikan operasyonu altında kalan Huawei'nin, Yeni İpek Yolu'nun altyapısını hazırlama şansı kalmadı.
Huawei'nin patronunun kızı CIA tarafından rehin alınarak hesaplaşma çok önceden başlamıştı aslında...
ABD Çin'e bir teklifte bulundu. Yeni İpek Yolu'nu Amerikan teknoloji şirketleri yapmalı. Aksi takdirde bu projenin başarılı olmayacağını, 65 ülkelik zincirin halkalarının birçok bölgede kopacağını söyledi. Kimilerine göre bu büyük bir tehditti. Çin, ABD'nin taleplerini görmezden geldi.
Belki bu Çin'in Avrupa ve Rusya ile yakınlaşmasının bir sonucuydu. İşte bu durum, ABD'nin çok sert şekilde Huawei'yi bitirme planının startına neden oldu.
Huawei'nin üst düzey yetkilileri bile, markanın çöküş içinde olduğunu gördü ve gereken geri adımın atılmasını istedi. Yeni İpek Yolu önemli, Huawei de önemli. Belki Çin hem Yeni İpek Yolu'nu hem de Huawei'yi kaybedecek. Buna karşı adımların hızla atılması beklenirken, beklenen olmadı.
Çin, Akdeniz'de geri kaldı.
Akdeniz'e sınırı olan ülkelerden sadece İtalya ile yakın ilişkiler kurabilen Çin, sadece ROMA ile bir başarıya ulaşamayacağının farkında. Çin, İsrail'le yaptığı gizli görüşmelerden de umutluydu.
Ancak ABD; İsrail'in rahat adım atmasını engelledi.
Tel Aviv'i bloke etti... Kaybı yaşayan yine ÇİN oldu!
Rusya'nın Akdeniz'deki gücü Çin için bir fırsat olabilir. Ancak Rusya, Çin ile asla yakın dost olmaz, olamaz. Tarihleri buna izin vermez. Çıkar ilişkileri bir gün mutlaka son bulur. Çin'in petrol ihtiyacını karşılaması için tek güç İran. Şimdi Amerikan ambargosu altında zor günler geçiren İran'ın bu duruma düşmesinin nedeni de aslında Pekin. ABD, İran ile olan nükleer anlaşmayı iptal ettiği hafta, Pekin Tahran'la çok önemli bir petrol anlaşması imzalamıştı.
İran büyük güç kaybederken, Çin'den yeterince destek bulamıyor. İran birkaç hafta sonra, Çin ile ilişkilerini kesme noktasına geldiğini ABD'ye söylediği anda, ambargo kalkar.
O andan itibaren Çin için çöküş başlar. Çin'de hiç görmediğiniz ayaklanmalar çıkar.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ÇİN konusunda sert çıktı... "Eğer Çin bizimle anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, bu konuda artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer Çin, bizim söylediğimiz anlaşmaları kabul ederse, bu ayın sonunda Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin Japonya'daki G-20 zirvesinde ilginç gelişmeler olabilir... Huawei'ye yönelik yaptırımlar gevşeyebilir" dedi.
Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra ABD ve NATO'dan uzaklaşması, Rusya ve İran ile yakınlaşması, Çin'in burada gerek duyduğu alanı bulamaması, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin İMAMOĞLU'na ilk giden isim olması, S-400'ler ve F-35'ler hepsi büyük kavganın yansımaları...
DÜNYA YENİDEN KURULACAK. BUNLAR DOĞUM SANCISI...
Küresel sermayenin TÜRKİYE'yi hedef aldığı, Erdoğan'a karşı saldırı başlattığı da bir gerçek.
İstanbul ilk cephe!
Olaylara sloganlar değil de akılla bakarsak tablo bu...
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