İşte son plan
Açalım biraz...
Gölge CIA Stratfor, hiçbir ücret almadan çalışma yapmaz. Bilen bilir. En azından son yıllara kadar durum böyleydi. Konu Türkiye olunca, Stratfor, bu prensibinden vazgeçti.
7 Türk işadamı için Türkiye 2019 ve 2020 araştırması hazırladı.
Türkiye'nin bölgesel güç olarak daha da önemli hale geldiği ancak Washington ile restleşme nedeniyle tüm işadamlarının da karar vermesi gerektiği rapora yazıldı. Zaten konu bu! İçerideki çekişmenin altında yatan gerçek de bu!
Devam...
7 Türk işadamının böyle bir talepte bulunmadan Stratfor'un rapor hazırlaması ve kendilerine ulaştırılması şaşılacak gibi görünse de gerçek farklı. Bu grupta yer alan işadamları 'Gölge CIA'ya 2012 yılında 100 bin dolar ödeyerek araştırma yaptırdı... O nedenle 7 işadamının bir talepte bulunmadan bu özel araştırmayla tanışmasında şaşılacak bir durum yok.
Bu işadamlarının 6'sı daima ABD ile birlikte yürüyen isimlerdi. Ankara ile kurdukları yakın ilişkilerle birlikte çok büyüdüler, yurt dışı yatırımlarını arttırdılar.
Biri diğerlerine göre Ankara ile çok daha fazla yakınlaştı. Ancak o da son kararını Washington'dan yana kullandı. 7 işadamı da Washington'la yürümeyi tercih ederken, etkileşimde oldukları 20 işadamını da ikna etme görevini de aldılar. Yani 7 artı 20...
Eğer 20 işadamını da ikna ederlerse, Türkiye'yi ciddi bir ekonomik krize itmek için çalışacaklar. ABD'nin, Türkiye'ye başlatmayı planladığı F-35 ve S-400 temelli baskılarda, basınçta bu 7+20 işadamı çok önem kazandı.
Türkiye'de farklı sektörlerde iş yapan 20 işadamından iş yavaşlatma talebinde bulunuldu. Yüzde 20 küçülmeye gidilmesi, Türkiye'nin iş potansiyelinde ciddi bir soruna neden olacak. Tabii 20 işadamı da kabul eder mi? O konuda farklı görüşler hakim. Stratfor, Türkiye'nin S-400 kararı ile Washington'la ipleri ya tamamen kopartacağına ya da bir ortaklık ihtimaline karar vereceğine inanıyor.
Stratfor, S-400'lerin Türkiye'ye gönderilmesi halinde başlayacak yaptırımlara, Ankara'nın İncirlik ile karşılık vereceğini Pentagon'a rapor etti. ABD için İncirlik, önemini asla yitirmez. Bu konuda blöfleri ciddiye almamak gerekiyor. Washington'u İncirlik'ten kapı dışarı eden ve S-400'leri alan Türkiye artık ABD'nin müttefiki değildir.
Ciddi derecede tansiyon yükselecektir. Bu da NET!
Her yıl Pentagon'daki brifinglerde İncirlik Üssü'nün önemi belirtiliyor. 2019 Ocak ayındaki brifingde de İncirlik'in değeri hiç azalmadı. Türkiye de artık bunu biliyor ve satranç oyununda hamlesiz olmadığını Washington'a gösteriyor.
Washington, Akdeniz'deki karışıklığı öne çıkarmadan Türkiye'yi Suriye ile YPG sarmalında uğraştırmak istiyor.
Bu sorun büyürken ekonomik kriz için işadamlarının Washington'ın emirlerini uygulaması ve ardından başlayacak ambargolar, Türkiye'yi Akdeniz'de güçsüz bırakabilir. Akdeniz'de geri çekilen bir Türkiye, 50 yıllık gelişim planını da rafa kaldırmış olacak. Planları bu... Kafalarında bunlar var.
Bölge çok ciddi sonuçlara gebe olacak bir karışıklık yaşıyor. Türkiye, elindeki kozları biliyor. Karşı taraf da ekonomik sıkıntıları kaşıyıp gelmek istiyor. İran'ı düşürdükleri durumun benzerini yapmak için adım atıyorlar. Raporlara yansımasa da en çok içerideki birbirine zıt fikirlere güveniyorlar.
Paradan daha çok düşünce bazındaki çatışmayı topluma yaymak hedefleri...
Huzuru bozmak için... Birliği sarsmak için...
Türkiye'nin vereceği karar, dünyanın kararı olacak... Ankara hiç olmadığı kadar önemli.
Kavga da çekişme de bu nedenle. Elbette Türkiye kazanacak. Şüphe yok. Sıkıntı olur mu? Olur ama o da atlatılır... Türkiye çok büyük ülke çünkü...
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