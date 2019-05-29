Şifre 15 Temmuz
Tehlikenin, tansiyonun, savaşın merkezlerinden biri, belki de en önemlisi KIBRIS ve etrafı... KIBRIS hep değerli ve önemliydi.
Artık daha da kıymetli! Bir yerde DEĞERLİ OLAN BİR ŞEY VARSA, KAVGA EKSİK OLMAZ... Kıbrıs için de Türkiye için de durum aynı...
Açalım biraz. Çünkü ABD'de KIBRIS gizli gündemlerin başında. Yazılıyor, çiziliyor...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz veya Kıbrıs adasıyla ilgili planlarının son birkaç yıl içinde öne çıktığını düşünenler var. Bu Washington'ı tanımayanların bir yanılgısıdır.
Birkaç yıl önce açıklanan CIA belgelerine gidelim.
Orada neler var neler...
Karpaz'ın VASİLİ (GELİNCİK) Köyü'nde doğan ve EOKA'nın kanlı katili olarak bilinen lideri Nikos Sampson, ADA'YI Yunanistan'a bağlamak amacıyla Makarios'u hedefe koydu. Yunanistan'da darbe yaparak 1967'de yönetime gelen Albaylar Cuntası'nın Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak istemesine karşı çıkan Başpiskopos Makarios, Kıbrıslı Türkleri ekonomik yokluğa iterek, adadan göç etmelerini sağlamayı ve yavaş yavaş Kıbrıs'ı ele geçirmeyi planlamıştı. Ekoller çatıştı. Adaya getirdikleri silahlarla Kıbrıslı Türkleri bir gecede yok ederek adayı ele geçirmeyi amaçlayan cuntacı subaylar, görüş ayrılığına düştükleri Makarios'a karşı düğmeye bastı ve DARBE yaptı! NE ZAMAN?
15 TEMMUZ 1974...
Aradan geçen bunca yıla rağmen tuhaf bir tesadüf gerçekleşiyordu! SAMPSON'un ADA'yı almak için hareket ettiği gün, TÜRKİYE'DE DE KALKIŞMA YAŞANIYORDU! 15 TEMMUZ 2016... Galiba 15 TEMMUZ ABD için özel bir gündü!
Tekrar 15 Temmuz 1974'e dönersek, Nikos Sampson en büyük desteği CIA ve Pentagon'dan aldı. Sampson'un darbe girişiminden 12 saat sonra ABD Başkanı Richard Nixon, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, CIA Direktörü William Colby ile Pentagon temsilcileri bir araya geldi.
Toplantının ana gündemi, Türkiye'nin Kıbrıs'tan uzak tutulmasıydı. Bu nasıl olacaktı?
CIA bu toplantıya özel olarak hazırlanmıştı.
CIA Direktörü William Colby, "Türkiye, bir operasyon başlatma kararı aldı. Buna engel olmalıyız" dedi. Kissinger da "Nasıl? Buna inanmamı beklemiyorsunuz umarım" dedi. Ardından da, "Bana Türkiye'nin adaya çıkmasını engelleyecek planlarla gelin.
Türkiye'nin adaya çıkması, bizim planlarımızı bir süreliğine engeller. O nedenle Türkiye Kıbrıs'tan uzak tutulmalı. Ne pahasına olursa olsun" diye sesini yükseltti.
CIA, darbeci Nikos Sampson'u desteklerken Makarios'un adadan kaçmasını da sağlıyordu. Türkiye, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a HAREKAT kararı aldı. ABD'nin o günkü planı tutmuş olsaydı, ne 45 yıl önce ne de bugün Türkiye, Akdeniz'de değil petrol arama, savaş gemilerini bile gezdiremezdi!
Şimdi ABD, 1974 yılının da intikamını almak istiyor. Bu nedenle Türkiye'yi Akdeniz'in dışında tutmak için ne gerekiyorsa yapacaklar!
SIR değil biliyoruz. O gün kurt siyasetçi Kissinger vardı, bugün o koltukta Türk düşmanlığıyla bilinen CIA geçmişli Pompeo var.
Pompeo, CIA Direktörü Gina Haspel'a aynı 45 yıl önce Kissinger'ın CIA Direktörü William Colby'ye dediği gibi, "Türkiye'yi uzak tutun" cümlesine benzer talepte bulundu. Eğer ABD, Türkiye'yi Kıbrıs adası dışında tutmayı başarırsa, kendi imparatorlukları ve Çin'le başlattıkları sıcak savaş için çok büyük bir adım atmış olacak.
AKDENİZ değerli ancak AKDENİZ'in ortasındaki KIBRIS çok daha değerli!
Bugün İran operasyonu bahane edilerek, hem Kuzey Kıbrıs hem de Güney Kıbrıs etrafında dolaşan Amerikan savaş gemilerini Pentagon bile sayamıyor!..
Washington, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki etkisini azaltmak için adımlar atıyor. Gerekirse Suriye'de YPG veya başka bir terör örgütünü Türkiye'ye karşı operasyon yaptırarak, Ankara'yı Akdeniz'den uzak tutmak isteyecek. Bunlar konuşulmakta...
Türkiye, 100 yıl sonra Akdeniz'de bir güç olma şansını kullanmak istiyor. Bugün Rusya ile Türkiye'nin yaptığı büyük ortaklık Suriye için değil, yüzde 100 Akdeniz için. Çünkü Akdeniz yeni dünyanın en önemli noktası olacak.
Tam da bu nedenle belki 15 TEMMUZ 2019 AKDENİZ için de KIBRIS için de sıcak bir tarih olabilir! Malum adamların 15 TEMMUZ takıntısı var... Dikkatli olmakta fayda var...
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