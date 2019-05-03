Yön çatışması
CEP'lere haber akarken "Ne, ne kadar gerçek?" sorusunun cevabı önem kazanıyor. Tarihe dikkatli bir mercekle bakıldığında ÖNEMLİ KIRILMALARIN DEVLETLERİN YOL'unu değiştirdiği görülür...
Osmanlı'da, Roma'da, Pers'te, Bizans'ta, Britanya'da, ABD'de bunun örnekleri çoktur!
Türkiye'de de elbette...
Cumhuriyet de böyle kuruldu.
İSTİKLAL HARBİ ve sonrasında CUMHURİYET...
Ancak CUMHURİYET kurulduktan sonra da kendi içinde ciddi sancılar çekti...
Bunların en önemlisi ve sonuncusu 15 TEMMUZ'du! KALKIŞMA'dan sonra sokakta AK PARTİ-MHP ittifakı doğal olarak doğdu. Sonra olgunlaştı, vücut buldu! DERİN DEVLET de sokakta başlayan İTTİFAKIN ARKASINDAYDI...
Ve bu gerçekleşince TÜRKİYE, ABD ve NATO çizgisinin uzağına gitmeye karar verdi. DEVLET YÖN DEĞİŞTİRDİ yani... Yıllardır BATI'ya giden ANKARA, "DOĞU da var" dedi... AVRASYA son karardı! Rusya da İran da ANKARA ile olacaktı. Bu ortaklık silahtan paraya kadar her yerde görülecekti.
Türkiye de birlikte yürüdüğü başkentler de kazanacaktı. Rusya'ya iyi bakıldığı zaman MISIR'dan kaybederek çekilmeye zorlandı.
ARAP BAHARI onları hırpaladı.
Suriye savunacakları son kaleydi.
Direndiler. Ancak TÜRKİYE olmadan kimse orada yapamazdı.
Türkiye ortaklarına RUH verirdi.
Rusya ise RUSLAR, ABD ise Amerikalılar kazanırdı. Türkiye'nin YENİ YÖN'ü ABD için de İngiltere için de sıkıntı. Avrupa da aynı şekilde... Türkiye bir İTTİFAKIN üyesi iken YAKIN DOST OLARAK RUSYA'yı seçti. Bu öyle kolay verilecek bir karar değildir.
Verildi...
Yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız bunun türevleri...
Bu karardan memnun olmayanlar iç siyasette de dış siyasette de AK PARTİ'nin karşısına dikilecekler.
Bu nettir! Kaçınılmazdır. Ve bu mücadele sert olur. Normal zamanlarda yan yana kahve içen siyasi figürlerin çok sertleşeceği bir zaman dilimine geçeceğiz.
AVRASYA frekansına itiraz edenler İÇERİDEKİ YENİ OYUNCULARIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN bazı jestler yapacaktır. Ekonomik türbülans gibi... Belki de terör! Kim bilir belki de sokakların tansiyonunu yükseltmek gibi... Bilinmez! Ancak bir hamle geleceği kesindir... Hep böyle olmuştur! Sadece burada değil!
KİLİT her ülke böyle önemli YÖN DEĞİŞTİRMELERİ mücadele ederek hayata geçirmiştir... Fransa kaç yıldır TERÖRLE bunaltıldı!
ABD-CIA-NATO Paris'i köşeye sıkıştırmak için hallaç pamuğu gibi attı. "Avrupa Ordusu kurmasın, Afrika'daki iddiasından vazgeçsin" diye... Örneğin Macron gider de Marine Le Pen gelirse ABD-Fransa ortak noktada anlaşacaktır. Ve bu Fransa'nın yönünün değişmesi anlamına gelecektir... Türkiye'de de aynı sistem için çok önce harekete geçildi. Türkiye'nin yönünün, gittiği adresin değişmesi için SİYASİ oluşumlar hazır! Beklemede! Uygun zaman için geri sayım başladı bile...
Çoktan... Türkiye asla ve kat'a sıradan bir ülke değildir. Olmadı da... KİLİT biziz. Bu nedenle herkes ANKARA'yı yanına almak için gelecektir. Yaşadık, gördük zaten...
Ancak görmekte zorlandığımız başka şeyler de var!
Bir örnek!
İngiltere Savunma Bakanı Williamson, Çinli dev Huawei'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevden alındı. Ülkenin savunma birimlerinin kullandığı teknoloji alt yapısının tüm detaylarını Çinli şirketle paylaştığı belirtildi. Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı. İngiltere'de Ulusal Güvenlik Konseyi toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılır...
Başbakan MAY "Ulusal Güvenlik Toplantısı'ndan bilgi sızdıran birine güvenme ihtimalim yoktur..." diyerek Savunma Bakanı Williamson'un ipini çekti... OYSA KONU DAHA DERİNDİ! Bakan GAVIN WILLIAMSON'un Huawei'ye ORDU'nun bütün gizli yazılımlarının kodlarını verdiği ileri sürülüyordu...
Hemen araya bir eski not eklemekte fayda var... 7 KASIM 2018'de yazmıştım...
Okuyalım... "...Akdeniz yeni dünyanın merkezi olacak.
Bu masadakiler, Akdeniz'le ilgili ABD'nin pastayı kesmesi için planları yapıyor ve kurumlar da sorgusuz uyguluyor.
Bu masanın gücü o kadar fazla ki, Trump bile masadan bilgi alamıyor. Bunun karşısında ise İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın kurduğu bir masa var. İşte o masa, Kraliçe II. Elizabeth'e ABD ile büyük ortaklıktan vazgeçmesi için baskı yapıyor. İngiltere eski Savunma Bakanı Michael Fallon, ABD ile ortaklığı istiyordu. Hakkında çıkan cinsel taciz haberlerinin ardından görevinden istifa etti ve yerine Gavin Williamson geldi. Dikkat ederseniz Londra'da bile ABDİngiltere restleşmesini görüyorsunuz.
Şimdi diğer ülkeler de ittifaklarında iki taraftan birini tercih etmek zorunda kalacak. Akdeniz için çelişkiye gerek yok. Kazanmak için büyük ittifak içinde yer almak önemli. Bugün için ABD ile İngiltere'nin hala Akdeniz ortaklığı için direndiğini görüyoruz. Ancak Londra'daki iç baskılar bu direnci biraz zayıflattı. İngiltere'de Gavin Williamson, Türkiye, İtalya, Fransa ile Akdeniz'de bir ortaklık istiyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu ortaklık için adımlar atıyor. ABD de bu ittifakın olmaması için hamle üstüne hamle yapacak..." Hemen HUAWEI'ye gelelim...
Çin'li şirketin sahibi kimdi? Ren Zhengfei... Hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis. Tabii bir de ROTHSCHILD AİLESİNİN EN YAKIN DOSTLARINDAN.
Kızı ve mali işlerin başkanı olan MENG WANZHOU Washington'un İRAN yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle KANADA'da tutuklanmıştı. CIA da gitti aldı.
Resmen dünyanın parlayan yıldızı olarak görülen şirketin varisi CIA'nın elindeydi... Savaş bu boyuttaydı! Belli ki gönderilen BAKAN Williamson da AİLEYE yani Rothschildler'e yakındı! Bir önceki bakan 15 yıl önce bir kadının dizlerine dokunduğu için gidiyor, bu da SIZINTI nedeniyle...
AMAÇ İNGİLTERE'nin yönünü değiştirmek. Çin ile mi ABD ile mi gidecek! Bu kararı aldırtmak için operasyonlar peş peşe gelmekte. ABD zaten çok önceleri kararını ve tavrını açıklamıştı:
"Müttefiklerimizden biri HUAWEI ile anlaşır ve onunla yürümek isterse karşısında bizi bulur..." İşte bunların benzerleri burada da olacaktır... İPEK YOLU, AKDENİZ ve YENİ DENGE sağlanıncaya kadar çok yerde sıkıntı yaşanacaktır... Bunu görmek için kahin olmaya gerek de yok. Türkiye gibi kilit ülkelerde bunu hissedecektir.
TÜRK DEVLETİ AVRASYA için karar alırken bu yönü eleştirenler ve beğenmeyenler de gelecektir.
Ve buldukları ilk virajda kendilerini hissettireceklerdir. Bunu iç siyasette de çok net göreceğiz. Türkiye'nin KARARI sadece TÜRKİYE'nin kararı değil çünkü! Türkiye öyle bir ülke ki ayağını bastığı zemini sallar! Koca bir dengeyi değiştirecek kadar etkili ve koca bir devlet...
Kavga budur! Gerisi boş sözdür.
Ankara'yı, İpek Yolu'nu, Yeni Dengeyi, AKDENİZ'i, Kıbrıs'ı anlamak için dünyaya bakmak gerekmekte. Bir bütün olarak...
Her iki yöne yani AVRASYA veya ABD'ye gitmek için de burada önemli oyuncular bulunmakta... İÇ'teki mücadele gidilecek yönü daha da pekiştirecektir! Öyle görünmekte...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yeni dönem 02 Mayıs 2019, Perşembe VENEZUELA'DAN İran'a kadar olan eksendeki mücadele ortada. ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO çıtayı iyice yukarı taşıdı...
- Vakayı rapor 01 Mayıs 2019, Çarşamba KAÇ kez yazdım hatırlamıyorum bile. Venezuela'da yine bir darbe söylentisi. Askerler ve halk sokaklarda, hedef...
- Şifre İstanbul 30 Nisan 2019, Salı ÇİN ya da İPEK YOLU bir günde meydana gelmedi. Dünyanın yörüngesini değiştirmek isteyen aklın ürünü... Elbette...
- Tesadüf! 27 Nisan 2019, Cumartesi TÜRKİYE kilit bir ülke olduğu için TANSİYON kolay kolay düşmez. Düşemez! Düşürtmezler! Yakın tarihe bakın görürsünüz....
- Gerilim 26 Nisan 2019, Cuma OLAYLARI ve olması muhtemel gelişmeleri anlamaya çalışırken zorlandığımız ortada. Bu yeni de değil üstelik. Uzun...
ERGÜN DİLER Tweetleri