Vakayı rapor
Venezuela'da yine bir darbe söylentisi. Askerler ve halk sokaklarda, hedef MADURO!
Aslında hedef bir KİŞİ değil, VENEZUELA'nın ilişki ağı.
Daha açık ifadeyle yürümek istediği ittifak. Dünya üzerindeki konumu!
ABD'nin yanı başında olsa da ABD ile ABD'nin çizdiği tabloda yer almak istemiyor.
Bu nedenle doğal olarak kendini karşı tarafta konumlandırıyor. Bu da ülkeyi hedef haline getirmekte...
Peki Venezuela'da bitecek mi olaylar? Hayır, bitmeyecek. Orada darbe yapıncaya kadar devam edecek bu fırtına. Başaramazlarsa daha şiddetli gelecekler. Ülkede su yok, elektrik yok, ekmek yok.
Ticareti zaten engelliyorlar...
Sistemli bir plan devrede yani...
Peki "Venezuela'dan bize ne?" diyebilir miyiz? İşte bu mümkün değil...
Gelin olaylara gidilecek KONUM açısından bakalım. Yani kim nereye ulaşmak istemekte...
Ve hangi amaçla bunu yapmak için çabalamakta... ABD'de çok çeşitli kurumlar ÖNEMLİ RAPORLAR hazırlamakta. Kendi çıkarlarının nasıl ayakta kalacağını detaylarıyla anlatmakta...
Bunlardan biri de geçtiğimiz haftalarda PENTAGON'a verildi.
Ondan sonra TRUMP da dahil olmak üzere pek çok yerde bir tutum değişikliği hissedildi...
Gelin isterseniz derinlerde sarsıntı meydana getiren rapora biraz değinelim...
RAPORUN ANA FİKRİ ŞU: Amerikan ekseni, RusyaÇin- Türkiye ve İran ile çarpışıyor.
Hızlı ve başarılı adımların atılmaması halinde büyük bir çöküş kapımızda...
Aslında bu cümle dünyada olan biten her şeyi açıklamaya yetiyordu. Ama bizler olaylara hep isimler ve ideolojiler üzerinden bakardık. Bütünü görmektense "SEVDİĞİMİZ" pencereleri kullanmayı tercih ederdik. Haliyle SENARYOYU sağlıklı okuma şansımız da olmazdı...
Erdoğan... Seveni de var sevmeyeni de... Erdoğan kendi isminden, kendi yaşantısından, kendi inancından dolayı değil TÜRKİYE'nin konumunu değiştirmek istediği için hedef.
Olaylara sevgi ve nefret penceresinden baktığımız için anlaşılmayan bu! Şu an izlenen politikayı kim yürütürse yürütsün ABD ile çarpışmak ve çatışmak zorunda... Ortak gibi davranmayan NATO ile ABD ile karşı karşıya geldiğinde istenmeyen isim olursun. Konu bu. Ama biz bunu alıştığımız sloganlar üzerinden yorumluyoruz... Sıkıntı da burada...
Neyse...
RAPORDAN DEVAM EDELİM...
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ÇİN PETROL alımlarında YUAN kullanmaya başladı. Bu hızla gidilirse 5 yıl sonra ÇİN ve YUAN, DOLAR'ın karşısında yıkılmaz bir kale olacak.
Sonrasında hayata tam olarak geçecek olan İPEK YOLU, Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunu getirecek.
Global petrol ticaretinde YUAN'a geçiş tarihin en büyük başkaldırısı... Yıllık 17.1 trilyon dolarlık ticaret hacmi ile petrol, dünyada en fazla alıp satılan yapılan emtia. Doların gücü ABD'yi Süper Güç yapıyor.
17.1 trilyon doların YUAN olduğunu düşünebiliyor musunuz?
Bu nedenle RUSYA-İRAN-ÇİN- TÜRKİYE'YE ACİL OPERASYON ŞART! Rusya ve Türkiye'ye ekonomik ambargo, İran'a ekonomik ve gerekirse askeri operasyon, Çin'e de YÜKSEK VERGİ BLOĞU kesinlikle hayata geçirilmeli.
Eğer İran'a karşı yapılan operasyon başarılı olursa, Çin'in enerjisi bir anda çöküşe geçecek.
Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin saltanatına son vererek dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan Çin, enerji ile arasına Washington'ın girmemesi halinde tek Süper Güç olacak. Çin, Rusya ve İran'la yaptığı büyük anlaşma ile dolar yerine YUAN kullanmaya başladı.
Birkaç ay içinde dolar tamamen 3 ülke için oyun dışı olacak.
Petrol ithal eden bir diğer ülke Türkiye'nin de LİRA üzerinden DOLAR'a karşı petrol ve doğalgaz oyununa katıldığı bir gerçek!
Rusya ilk kez bir silah sanayi ürününü yani S-400'ü ruble ile sattı. Alıcı ise Türkiye... ABD ilaç, petrol ve silah sanayi ürünlerinin tüm dünyada dolarla satışını sağladığı için büyük devlet... Şimdi bu da sorgulanıyor.
Küçük çapta da olsa sorgulanıyor. Dev gemi küçük de olsa su almaya başladı. ABD, Rusya ve Çin'i iç dinamiklerle sıkıştıramaz. Karışıklık çıkartabilir, ancak çökertemez. Çin, UYGURLAR'la karıştırılabilir ancak kesin bir sonuç alma ihtimali çok güçlü değil. Rusya da aynı şekilde. Gerçekçi iki seçenek TÜRKİYE ve İRAN! Eğer bu iki ülke içeriden kaşınırsa olayların nerede duracağı belli olmaz.
KAOS çok uzak değil. Bütün hazırlıklar bu iki ülke üzerine olmalı... Birden fazla seçenekle buralar hedef alınmalı. Türkiye daha da önemli. Türkiye'nin karışıklık yaşaması bölgeye sirayet eder. Çin de Rusya da PETROL kartını kullanmakta büyük zorluk yaşar. Böylece DOLAR korunur, Çin ve Rusya'yı durdurma ihtimali belirir... RAPOR KABACA BÖYLE...
Kaç zamandır anlatmaya çalıştığım da bu! Türkiye NATO'dan, AB'den, ABD'den KOPUP AVRASYA'ya yanaşmakta. S-400 simge olarak bunu ifade etmekte, tanımlamakta... Her sarsıntı sonrasında DEVLETLER yeni yollar arar bulur! 15 TEMMUZ TÜRK DEVLETİ için büyük kırılmaydı. O tarihten sonra RUS SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜREN TÜRKİYE'den RUSYA İLE İTTİFAK KONUMUNA GELEN TÜRKİYE'YE GEÇİLDİ. S-400 ile de bu perçinlendi...
Amerika Birleşik Devletleri AVRASYA'da RUSYATÜRKİYE- İRAN ÜÇGENİNİ bozmak için gelecektir...
Bize PARA ile gelme ihtimali çok güçlü! İRAN da içeriden sıkıştırılmakta. Konu ABD'nin bölgedeki oyun planı olunca YPG-PKK üzerindeki gölge bunu anlatmaya yetiyor. Pek çok şeyi PKK-YPG üzerinden anlamak mümkün! TÜRK DEVLETİ DE BU NEDENLE HDP-PKKYPG ile yan yana gelinmemesini savunmakta... Bunun için bastırmakta... Uzaktan bakınca gördüğüm bu!
Türkiye'nin yolu ABD'nin istediği YOL değil. Ankara buraya 15 TEMMUZ'dan sonra geldi.
Geri de dönülmez!
Avrupa Birliği BALKANLAR'a "TÜRKİYE İLE YAN YANA GELMEYİN" uyarısında bulundu...
Birbiriyle daha önce hiç yan yana gelmemiş FRANCE 24, BBC, AMERİKA'NIN SESİ, DEUTSCHE WELLE gibi köklü kurumlar YOUTUBE'dan Türkiye'ye karşı hamle yapmakta sıkıntı görmedi!
ABD medyasının hali belli zaten! "FINDIK ALMAYIN ÇÜNKÜ SURİYELİLER'İ ÇALIŞTIRIYORLAR" diye feryat etmekte...
Olan bitene bu pencereden bakarsak oyunu anlamış oluruz.
Türkiye hedef!
Venezuela onlar için gerçek bir hedef olmadı... Olacakları bilemeyiz. Ama kimin neden geldiğini anlamak zor değil...
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