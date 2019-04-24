Buradaki kavga
Galiba biz bunu pek sevmiyoruz. Ve olan biteni anlamadığımız halde anlıyormuş gibi fikirlerimizi kahramanca savunuyoruz!
YANLIŞLIK BURADA!
31 Mart Yerel Seçimleri ve sonuçları elbette önemli. AK PARTİ'nin içeriden ve dışarıdan hedef haline getirilmesi tabii ki kayda değer! Kimse aksini söyleyemez.
Parti içindeki tartışmaları, CHP'nin tutumunu, MHP'nin iradesini kesinlikle önemsiyorum. Ama bütün bunların DIŞARIDA BİR KARŞILIĞI VARSA ANLAMLI!
Kİ VAR! Gelin işte buraya bakalım diyorum... Bunu anlarsak içerideki mücadelenin ritmini çözeriz...
İmamoğlu CHP adayı olarak sandıktan çıktı. İtirazlar geldi.
YSK son kararı verecek. Konu bu! Ama bunun dışında önemli bir olay vardı. Bence bu sandık kadar değerliydi. Yüksek Seçim Kurulu daha son noktayı koymadan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'na mazbatasını aldıktan sonra başkonsoloslar düzeyinde ilk ziyaret Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den geldi yani...
ÇİN kim? ABD ile dünyanın her yerinde mücadele eden ve egemen güç olarak yürümek isteyen koca bir dev!
Biz tartışmaları bitirmeden ÇİN'in İMAMOĞLU ziyaretinin değerlendirmesini siz yapın!
Açalım konuyu...
İçerideki ve dışarıdaki kapışma başka türlü anlaşılmayacak çünkü...
Son yıllarda RUSYA ile ÇİN hiç olmadığı kadar yakınlaştı.
KÜRESEL anlamda birlikte yol aldıklarını açıkladılar!
GİZLİ de değildi zaten.
Rusya ile ÇİN buluştuğu an bundan zarar görecek ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelir. Bu SIR mı?
Elbette değil...
Washington uzun zamandır Moskova- Pekin kardeşliğini, dostluğunu bitirmek için adımlar atıyor, atmak istiyor. Trump'ın başına açılan RUSYA BELASI bunun sonucuydu!
Mueller bu nedenle DOSYA hazırladı! Rusya-Çin birlikteliğinin nikah şahidi İRAN! Nedeni de ENERJİ! İran'ın ABD'nin hedefinde olmasının nedeni de enerji zaten!
Çünkü İran enerji konusunda Çin'i hiç sıkıntıya sokacak bir adım atmıyor. Bu sebeple ABD, İran'ı ve İRAN'la petrol alışverişi yapan ülkeleri hedef seçti. İran, Amerikan ambargosunu Çin ile deliyor.
Eğer Çin'den gelen yüklü para olmasaydı, bugün İran ekonomik açıdan çökecekti. Zor durumda olsalar da ekonomik olarak sarsıntı yaşalar da ÇİN İran'ı ayakta tutmakta!
2016'nın son günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet şirketi Rosneft'in yüzde 19.5'lik hissesini İsviçreli emtia devi Glencore'a ve Katar Yatırım Otoritesi Ortaklığı'na 10.2 milyar euro'ya sattı.
Bu hareket doğrudan ABD'ye meydan okumaydı. ABD'nin Katar'ı hedef almasına neden olan maddelerden biri de bu anlaşmaydı.
Bu anlaşmadan kısa bir süre sonra Rusya ve Rosneft MATRUŞKA vari bir adım daha attı... Katar ve Glencore'un sahip olduğu ROSNEFT'in YÜZDE 19.5'luk hissesinin YÜZDE 14'ünü Çin'in CEFC şirketine sattı! ORTAKLIK ve iç içe geçmişlik genişledi ve güçlendi... BÜYÜK ORTAKLIĞA ÇİN DE DAHİL OLDU YANİ...
Dünyayı biraz olsun bilen biri ÇİN'İN ENERJİ SORUNUNU ÇÖZDÜĞÜ ZAMAN DURDURULAMAYACAĞINI BİLİR! Üretim canavarı olan mekanizma sadece ENERJİ ile buluşurken sıkıntı yaşamamalı.
Bu aşıldığı zaman ABD'nin dünyadaki egemenliği büyük yara alır demektir! Aklı başında bütün başkentler de bunu bilmektedir!
Rusya da, İran da, Katar da Çin ile büyük anlaşmalara imza attı. O nedenle ABD, Çin'in dışında Rusya, İran ve Katar'la yakın olan ülkeyi hedef alacak.
HANGİ ÜLKE ACABA?
Zor bir soru olduğunu düşünmüyorum...
Cevap belli değil mi...
Şangaylı özel şirket CEFC, Ortadoğu ve Orta Asya'daki şirketlerle 100 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın merkezinde de Rusya, İran ve Katar var. Dünyanın yeniden kurulmasını sağlayacak İpek Yolu Projesi için de Rosneft-CEFC anlaşması imzalandı.
Çin lideri geçtiğimiz günlerde İtalya ve Fransa'da da Rosneft-CEFC'nin birlikteliğini anlattı ve istediğini aldı. ABD'nin 2 Mayıs'ta yürürlüğe koymak istediği ambargoda Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan hedefte. Fransa, Almanya ve İngiltere de, İran'la özel ticaret sistemi kurduğu için hedefte.
Amerika Birleşik Devletleri, ÇİN'i ve Çin'le ilişki kuran ülkeleri hedefe koymuş durumda. "Gücü yeter mi, ne yapabilir?" gibi soruların cevabını bilmiyoruz. Ama Çin de ABD de EGEMEN OLMAK için savaşmakta.
ABD'yi yöneten akıl ÇİN'i durdurmak ve kontrol etmek adına hamle yapmak istemekte. Yapar mı, başarılı olur mu? Bilemem. Ama deneyeceklerdir. Kendi yıkımlarına yol açacak olayları uzaktan izleyeceklerini sanmam.
ABD'nin daha da sertleşeceğini anlamak zor değil.
Washington kesinlikle adım ya da adımlar atacaktır.
Türkiye KARŞIDAKİ BLOK'u DAĞITMAK İÇİN EN DOĞRU HAMLE! Bu nedenle bizimle uğraşacakları kesin!
Nasıl gelirler, kimle gelirler bilemem! Ama planlarını anlamak için DİPLOMAT olmaya gerek yok...
Trump'ı yani kendi başkanını içeride durduran bir güçten söz ediyoruz. Tabii ki karşıdaki güç de inanılmaz. Zaten sıkıntı da bu! İki büyük gücün kavgasının üzerimizden olması... ABD, Türkiye ile karşı karşıya gelmek yerine ortaklık gibi ortaklık yapsa idi ÇİN'in yürüyüşü sonlanırdı!
Ancak Türkiye ABD'nin tezgahlarından dolayı Çin ile yürürse ABD buralarda olamaz, evine gider uzaktan izler!
Türkiye'de DERİN DEVLET VAR MI? Bilmiyorum ama VAR OLDUĞUNU ÇOK KEZ HİSSETTİRİYOR! AVRASYA olayı da bu!
Türkiye Washington'a DİRSEK gösteriyor ve sembolik olarak da S-400'ü alıyor! Buna Amerikalılar dışında itiraz eden siyasiler de var!
İşte bunlar ile AK PARTİ mücadele edecektir...
PARTİ ve İSİM belirtmiyorum.
Ama bu kavga olacaktır...
Kaçınılmazdır... Bu nedenle ŞUNA ya da BUNA oy verdiğiniz an DÜNYA DENKLEMİNDE KARAR VERMİŞ oluyorsunuz.
Bence CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİ YAPILDI.
EN DEĞERLİ OY'ları kullanıldı ve kullanılacak... Durum bu!
Notre Dame yangını ya da Sri Lanka katliamı neyin nesi sanıyorsunuz! Kiliselerin ve hotellerin hedef alınmasının nedeni ne?
Hoteller kimin?
Kiliseye ruh veren akımın kontrolü kimde? Bunları bilmeden olan biteni anlamak hiç kolay değil.
Ama SAVAŞ ÇİN'e karşı!
Aradakilere saldıracaklar.
Saldırıyorlar. 300'den fazla insan hayatını kaybetti 500'den fazlası da yaralandı...
SAVAŞI GÖRMEYENLERE bir daha bakmalarını öneririm.
ACIYI DÜŞÜNÜN!
Kim kime ne mesaj veriyor? Karşı taraf alıyor mu?
BENCE ALMIYOR! Sancı sürecek... Ta ki YENİ DÜZEN OTURUNCAYA KADAR!
2019 çok zor diye yazdım...
ZORLUK seviyesi artacak!
Türkiye bu ROTA mücadelesini içeride verecek! SİYASETLE!
AK PARTİ ve ERDOĞAN bu nedenle hedef! Amaç ülkenin yönünü tekrar BATI'ya çevirmek...
Kavga bu!
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