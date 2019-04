Kuşak çatışması

İSTANBUL seçimleri için beklenen itiraz yapıldı. Artık hem Türkiye hem dünya İSTANBUL'un kaderini merak içinde beklemekte...

İçerideki siyasi iklimi değiştirmek isteyen figürler de sahne almak için sırada. Hatta yeni bir parti kuruldu bile.

Sanırım doğru zamanı bekleyip çıkmak isteyeceklerdir.

Şimdilik çok detay vermek istemiyorum ama dünyadaki dengeler burada da siyasi çekişmeyi beraberinde getirecektir! Bu hep böyle olmuştur! Washington kendisine geçit vermeyen siyasetin karşısına kesinlikle başka oyuncular koymak isteyecektir...

Eğer yanında bir de LONDRA olursa bu kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir... İngiltere'nin BREXIT ile Avrupa'da ayrılması, kurulması muhtemel PESCO'ya sırtını dönmesi çok önemli... Pentagon'un niyeti bu!

Londra ile birlikte yürümek!

Bu hassas çizgi kendini her yerde göstermekte! Gördünüz işte FRANSA'nın kalbi Paris'in simgesi olarak nitelendirilen, yapımı 182 yıl süren Notre Dame Katedrali yandı!

850 yıllık tarih kül oldu.

Paris'in siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti.

Fransız Devrimi sırasında pek çok kez hedef alındı. İrili ufaklı 48 saldırı yapıldı. Aldığı darbelere rağmen iki dünya savaşını da atlattı. 24 Ağustos 1944'te Fransa, Paris'in Alman işgalinden kurtuluşunu, Notre Dame'ın çanlarını çalarak dünyaya ilan etmişti. Katedralin ölümsüz hale gelmesinde, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre Dame'ın Kamburu"nun da rolü büyüktü.

Peki Fransa'nın kalbi olan bu eser kendiliğinden mi yandı?

Galiba uzun süre cevabını bulamayacağımız bir soru bu!

Yangından önceki olaylara bakalım. Adım adım ilerleyelim.

Sonra da İSTANBUL'a gelelim.

Finalde karar sizin! Yanmış mı yakılmış mı? İstanbul mu? Ona da siz karar verin!

Noktayı koyun!

AFRİKA'yı dünyanın merkezine koyan ve hammadde olarak bakir kıtayı ele geçirmek isteyen PENTAGON, 1 Mart'ta önemli bir toplantı yaptı. Bu toplantının amacı FRANSA'yı AFRİKA'dan söküp atmaktı.

Aksi, kendileri için yıkımdı!

Pentagon'da yapılan planda masada ittifak edilen konu SAHEL'di! SAHEL, Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan ve Eritre'den oluşan AFRİKA KEMERİ'ydi! KUŞAK YOL PROJESİ VAR YA!

ORADAKİ KUŞAK'IN AFRİKA AYAĞI...

Haritayı açıp baktığınızda bu ülkeler izin vermezse hiçbir şey ve hiçkimse AFRİKA ile ilişki kuramaz!

Bunu en iyi bilen Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bu nedenle SUDAN'da uzun bir süre hazırlanıp DARBE yaptılar... KUŞAK'ta gedik açmak için! Başardılar da...

Sudan bir yanıyla FRANSA, diğer yanıyla da ÇİN demekti.

Biz de vardık elbette! DARBE bu denklemi değiştirmek içindi! Pentagon'daki planı haber alan FRANSIZ GİZLİ SERVİSİ SUDAN'daki darbeden sonra AFRİKA KUŞAK'ına asker yağdırma kararı aldı. Bilinmeyen miktarda asker KUŞAK'a yollanacaktı.

Buna en güçlü itiraz kimden gelebilirdi? Elbette ABD'den...

Zaten ÇİN DEVLET BAŞKANI CİNPİNG'in MART AYI İÇİNDE İtalya ve Fransa'ya ziyaretleri tansiyonu yükseltmişti! Ayrıca bir de bu ziyaret öncesinde Fransız lider MACRON'un önemli açıklamaları vardı: PESCO yani AVRUPA ORDUSU kurulunca savunmamız AFRİKA'dan başlayacak. NATO'yu biz yönetseydik bu kadar göçmen AVRUPA'ya girebilir miydi?

Buna son vereceğiz.

PESCO AFRİKA'yı da içine alarak büyüyecek...

Bunları MACRON söyledi...

Fransa aslında ABD ile doğrudan savaşıyordu!

ABD hem AFRİKA'da hem PARİS'te Fransa'yı sallıyordu!

Genelde terörle! Son birkaç yıla bakın! Fransa neler yaşamış hatırlarsınız! İşte aynı gerginlik devam ederken NOTRE DAME yandı! Bunun tesadüf olma ihtimali var mı? Belki evet! Ama olmama ihtimali hiç az değil! İKİ DÜNYA SAVAŞI'nı zarar görmeden atlatmışken, daha geçen yıl KATEDRALİ havaya uçurmak için hazırlık yapanlar son anda yakalanmışken yangını sıradan bir olay gibi görmek ne kadar gerçekçi olur! Bilemem!

ABD hem PESCO'yu hem de Afrika'daki zenginliği ele geçirerek AVRUPA BİRLİĞİ'ni budamak niyetinde. Çünkü KUŞAK YOL'un geldiği yer AVRUPA!

Çin'de üretilecek olanlar günün sonunda AVRUPA'da tüketiciyle buluşacak! ABD buna şiddetle itiraz ediyor!

Bu nedenle HAMMADDE kaynakları ile KUŞAK YOL'daki önemli figürler hedef!

Fransa'da yaşanan terör ile SARI YELEK eylemlerinin nedeni bu!

Türkiye PESCO'da olmasa da NATO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle hedef! Trump buna asla destek vermiyor! Ancak derinlerde alınan kararlara da engel olamıyor! Türkiye ile olan dostluğunu her fırsatta da gösteriyor! Berat Albayrak ile görüşmesi de bu! Başkan Trump'ın dışındaki DERİN ABD ile çatışma halimiz ortada!

Onlar F-35 ve S-400'ü mazeret olarak gösterip gelmek istiyorlar!

Amaç Türkiye'de kendileri gibi düşünenlerle yürümek. Yani Türkiye'nin rotasını değiştirmek!

Notre Dame Katedrali'nin yanması SAHEL'deki savaş, terörün hortlaması, Çin'in yürüyüşünün sürmesi ve İSTANBUL seçimleri...

Elbette birleştirirken zorlanabilirsiniz! Ama İstanbul CHP'ye geçtiği an ilk büyük seçimlerde AK PARTİ'nin işi zorlaşacaktır... Kabul etmek gerekir ki ABD politikalarına uygun bir iklim İSTANBUL üzerinden yayılacaktır... Genel seçimlerde İSTANBUL'un gücünü de unutmamak şart!

SEVAKİN'de bile ABD ile mücadele eden ANKARA bir anda Washington'un politikalarını İSTANBUL'da görebilir! Bu da ihtimal mi? İhtimal!

Unutmayın! Bir de AFRİKA'da düşen bir BOEING vardı! Mart ayında Etiyopya'da 157 kişinin öldüğü uçak kazasından sonra Boeing 737 MAX'ler hedef oluyordu! Aynı tarihlerde MACRON da oraları geziyordu! Kaza sonrasında Çin başta olmak üzere pekçok ülke BOEING siparişlerini rafa kaldırmıştı.

Tamamı da İPEK YOLU PROJESİNE KATKI VEREN ÜLKELERDİ! Trump başlarda BOEING'i suçlarken sonra direksiyonu kırdı ve Avrupa'ya yüklendi: AIRBUS'A KATKI VEREN ÜLKELER HEDEFİMİZDE...

Bu iklimde yılda 14 milyonun ziyaret ettiği bir ŞAHESER yanar mı? Ya da kendiliğinden yanar mı? Bence yanmaz!

Yanamaz! Ama başta da belirttiğim gibi karar sizin!

İstanbul için ise söz ne sizde ne bende; YSK'da...

Bakalım neler göreceğiz, yaşayacağız...