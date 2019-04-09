Afrika baharı
Unutmayın, AYASOFYA'nın karşısından yükselen ezan sesini duymayan yoktur.
İstanbul HAÇ'ın HİLAL karşısında yere düştüğü yerdir! Kazananın TÜRKLER olduğu ilan edilen yerdir.
Peki bu mücadele bitti mi? Silinip gitti mi? Elbette hayır...
Gelin şimdi olan bitene bakalım.
Sonra İstanbul'a dönelim...
Araya seçim girdi, yazamaz oldum. Ama gelin görün ki olaylar aldı başını gidiyor. Daha 7-8 gün önce yazdım... Hatırlayalım.
"... BÜYÜK PLANDA YER ALAN AFRİKA KITASI İÇERİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR TATBİKAT YAPILDI...
Anlatmak istediğim de bu zaten...
Önemsediğim de! Bu tatbikata katılan ülke sayısı 8'di! Katılanların hangi ülkeler olduğundan çok DAVETLERİN ÖZEL OLARAK ABD TARAFINDAN
YAPILMASIYDI. İşbirliği için en uygun 8 ülke seçilmiş ve onlar da koşarak gitmişti... Sudan'da çok önemli bir nokta seçildi.
Askeri alan olarak kapatılan 943 dönümlük arazinin etrafı çevrildi. 8 ülkenin askeri birimlerinin katıldığı tatbikatta, adı açıklanmayan ülkede başlayan iç savaş, ardından Suriye'ye benzer büyük kayıplar sonrası NATO'nun müdahalesi gerekiyordu. Tatbikatın amacı da buydu. ABD ÖZEL DAVETİYEYİ VE SENARYOYU BU NEDENLE YAZDI... ÇEVRİLEN ALANIN HARİTASINI ÇIKARDIĞINIZDA KARŞINIZA İKİNCİ BİR TÜRKİYE ÇIKIYORDU...
AFRİKA'da..." Adamlar SUDAN'da minyatür bir TÜRKİYE haritası çiziyorlar ve içinde SAVAŞ oyunu oynuyorlardı...
Bu yazdıklarımın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Önceki gün SUDAN karıştı. AFRİKA BAHARI için karışması da gerekiyordu. Bunu da önceden aktardım. Bakınca görürsünüz. Sudan ile Türkiye'nin arasındaki yakınlık, dostluk zaten PENTAGON tarafından onaylanmıyordu. Sudan bize teslim ettiği SEVAKİN ADASI ile KIZILDENİZ'de PETROL GEÇİŞ YOLLARINDA TÜRKİYE'YE BÜYÜK KOZ VERMİŞTİ!
ABD de rahatsızdı. Ve Sudan'dan karışıklığın başlaması onlar için en uygun adımdı.
Yazdık! Öyle de yaptılar!
Sokaklara dökülen binlerce SUDANLI ORDU KARARGAHINA YÜRÜYOR ve DEVLET BAŞKANI BEŞİR'in darbe ile devrilmesini istiyordu...
Beşir'in Türkiye'ye sığınma ihtimali bile çok ama çok fazla! Sudan sokaklarında oralara ait olmayan bir akıl vardı ve Ömer el Beşir'i devirmek istiyordu.
Askeri de yanına alarak... Beşir gittiği an bizim için önemli olan SEVAKİN de giderdi. Sokakları karıştıranların iki hedefi vardı!
Öncelikle SUDAN'da ÇİN GÜCÜ GÖRMEK İSTEMİYORLARDI!
Ve İPEK YOLU'nda büyük olmak isteyen Türkiye'yi budamak amacı taşıyorlardı!
Çin'in gücünü yaymasının önüne geçmek için ABD tarafından belirlenen birkaç hedef ülke ve lider vardı. Bu artık gizli de değil... Çok önce yazmıştım. İPEK YOLU yani ABD-ÇİN savaşında hedef ülkeler ve liderleri... Galiba çok anlaşılmadı.
Bilemiyorum. Ama büyük savaşı kapımızın önünden tam olarak anlama şansımız yok...
-Küba Devlet Başkanı Raul Castro -Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki -Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir -Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Nguema Mbasogo -Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe -Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro -Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner -Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff -Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç -Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev -Mısır Devlet Başkanı Mursi -Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el- Ahmed el-Cabir es-Sabah -Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Şimdi tek tek ele almak olayı çok genişletecektir. Bu nedenle bu isimlere bir bakın! Kim kalmış, kim gitmiş görün! KÜRESEL SAVAŞTA YEREL DÜŞÜNMEK HASTALIĞINDAN kurtulmamızda büyük fayda var...
Türkiye maalesef bizlerin anlamadığı kadar önemli bir ülke!
Çok değerli bir coğrafya. Biz olmadan kimse istediği sonucu yeryüzünde alamaz. Hem tarihimiz hem devlet geleneğimiz hem inancımız hem ordumuz bunun önündeki en büyük engel. BİZ OLMADAN ASLA! Ancak yine fotoğrafa iyi bakalım. Maduro bizimle yakın olduğu için şu an kuşatma altında mı? Altın ticaretini, hakları olmasa da kayıt altına almak istediler mi? ABD'li yetkili isimler buradan bir HALKBANK DOSYASI daha çıkarmak için mesaj vermediler mi?
Beşir'in dostluğunu zımparalamak için sokakları karıştıranlar TÜRKİYE'Yİ KARDEŞ GÖREN MURSİ'yi indirmediler mi? Başkan OBAMA, BM Toplantılarında verdiği yemekte DARBECİ SİSİ'yi yanına alıp Erdoğan'ın karşısında oturtmak istemedi mi?
Bizim gittiğimiz her yere kaos götürmek için yola çıktılar...
Zaten S-400 meselesindeki tavırları net. F-35 konusunda da...
Ekonomik olarak da çullanacaklarını gizlemiyorlar... Ellerinden ne gelirse yapacaklar. Ben bakınca bunu görüyorum. Umarım yanlış ve eksik görüyorum. Çok isterim böyle olmasını. Yanılsam da bu fotoğrafa iyi bakmak şart!
Kim diyebilir ki; "ABD'NİN TÜRKİYE İLE BİR DERDİ YOK"
Adamlar tek tek yıkarak gelmek niyetini taşıyorlar. Sudan ve Venezuela'dan sonra ya da aynı anda nerede olmak isterler! İPEK YOLU'nda maçın sonucunu neresi değiştirir? Basit ama anlamlı bir soru!
CEVAP! Elbette TÜRKİYE...
Gelelim İSTANBUL'a... 31 Mart'ta milyonlarca İSTANBULLU sandığa gitti, oyunu kullandı...
Sonrasında HUKUK KURALLARI İÇERİSİNDE İTİRAZLAR VE BUNUN SONUCUNDA SAYIMLAR YİNELENDİ!
Dünyada bunlar olurken TÜRKİYE bir şekilde hedef seçilirken malum çevrelerin SANDIKTAN KRİZ ÇIKARMA BEKLENTİSİNİ
UNUTMAMAK GEREKİR! İktidar da muhalefet de sakin, aklı başında bir tonda bu süreci yönetmeli...
Sonuçta noktayı koyacak olan YSK...
Yüksek Seçim Kurulu... Kanunlar, nizam belli. Dışına çıkılamaz. Ne ise o! Türkiye bizim. Kimsenin gidecek bir yeri yok. Adamlar ayak izlerimizin üzerine basa basa gelmekte... Bunu da herkesin görmesi şart! Sen işini kış tut yaz çıkarsa bahtına...
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