Son tehdit
Bilen bilir! Kişiler konusunda kalem oynatmamaya çabalarım.
Bu kuralı yıktığım azdır! Orada da asla ve kat'a nezaket kuralları dışına çıkmam! Çıkamam! Öyle bir görevim ve hakkım yok... 31 Mart Seçimleri gördüğünüz gibi bitmedi!
İtirazlar, tekrar sayımlar, oyların bulunduğu torbalar, çatlak sesler, haklarını arayanlar... Doğal...
Olması gerekenler oluyor. Ve bunları da herkes bizzat görerek yaşıyor...
Bir de bizlerin görmedikleri ıskaladıkları, konuşmadıkları var! 31 Mart Seçimleri'ne bir de buradan bakalım...
EN BAŞTA EN CAN ALICI FİKRİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM: BÜYÜK TEHLİKE ALTINDAYIZ...
Seçimleri, oyları, geçersiz oyları, yanlış hesapları, Yüksek Seçim Kurulu'nu, İl-İlçe seçim kurullarını hepsini ama hepsini konuşalım, konuşsunlar... Sıkıntı yok... Ben bugün biraz daha NET olmak adına önemli bir hamle yapmayı düşünüyorum... Tehlike yoksa anlaşılmayacak, anlaşılmadığını da görüyorum... Dostlarım bilir, kendime övgü düzecek değilim.
Ancak 17-25 Aralık'ı da GEZİ'yi de 15 Temmuz'u da çok önceden gören biriyim. Bunları görmenin bana kattığı bir şey yok! Sadece gazeteci olarak işimi iyi yapmanın mutluluğunu yaşadım! Keşke yanılsaydım! Haklı çıktık...
Kimseyle bir düşmanlığım olmadığı için ve dünyadaki ayak izlerini bir şekilde iyi takip edebildiğim için TÜRKİYE konusunda yanılma şansım az oluyor! Özellikle TÜRK HALKI, "İçerideki oyuncular kimdir, ve kime yakındır?" sorusunun cevabını bilmez! Hem de hiç bilmez! Gördüklerimizle göremediklerimiz arasında uçurum vardır... Ama ezberi ve kalıpları severiz öyle de gideriz... Arka plana seyahat etmek bizlere zor gelir! Durum böyle olunca da hem içeriyi hem de dışarıyı kontrol edemiyorsunuz... Biraz dertleştik...
Şimdi konuyu açalım...
Tarih ZAFERLERLE yazılır!
Askerler, ordular, silah hep önemli olmuştur! Şimdi de öyle... Hatta hiç olmadığı kadar ordular önem taşımakta... Silah yanına parayı, güzellikle ya da zorla aldı mı yapamayacağı iş yoktur! Büyük savaşlara bakın! SİLAH ile PARANIN uyumunu görürsünüz!
Yenilgilerde de tersini görmek hiç zor değildir... Yapılması gereken TARAFTAR gözüyle değil, RASYONEL bir bakışla olayları incelemektir!
Derinlere inelim...
NATO içindeki diğer ülkeler rol alsa da Amerika Birleşik Devletleri, PKK'yı destekledi.
Bu 40 yıldır bitmeyen destek!
Hiç gizlemediler üzerini örtmeye de çalışmadılar... Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu terör ile yıllarını kaybetti. Şehit verdi.
Canımız yandı. Bu toprakların çocuklarıyla sınırın öteki tarafında çarpışıyorduk. Yapacak bir şey yoktu... BAŞKALARININ ÇIKARLARINI SAVUNAN
TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEYE SIRTIMIZI DÖNEMEZDİK. Devlet olmanın gereği yapılacaktı, yapıldı da...
Ancak PKK bitti mi? Eridi mi?
Elebaşı elimizde olduğu halde tam olarak sonuç alındı mı? HAYIR!
Büyük yol alınsa da büyük darbe indirilse de TEHLİKE BOYUT DEĞİŞTİRDİ, KARŞIMIZA ÇIKTI! YPG-PYD olarak...
Hatırlayın BAŞKAN TRUMP geçtiğimiz haftalarda "SURİYE'NİN KUZEYİNDE NE İŞİMİZ VAR. ORADAN ÇEKİLİYORUZ" açıklaması yaptı. Ben de sıcağı sıcağına, "DEĞİL TRUMP, YAŞAYAN BÜTÜN BAŞKANLAR BEYAZ SARAY'A GELSE ORADAN ASKERLERİNİ VE DESTEĞİNİ ÇEKEMEZLER" diye yazdım mı? YAZDIM! Peki ne oldu? ABD askerleri bölgeden gider gibi yaptı! Ancak hiçbiri bir yere gitmedi. Son durum bu!
Elbette devamı var! Bizi de burası yakından ilgilendiriyor! Hem de çok yakından... ÇEKİLME FOTOĞRAFLARI verip gitmeyen ABD ASKERLERİ FIRAT'ın DOĞUSUNDA 31 kilometre derinliğinde 550 kilometre genişliğinde bir alana hükmediyor. Yani İSTANBULANKARA arası kadar bir alan ABD ve YPG'nin elinde. Ve buraya ABD aralıksız silah yolluyor. Hem de en son teknoloji silahları. Bizi S-400'e yanaşmakla suçlayıp F-35 kartını çeken ABD, diğer yandan YPG'ye okuldan hastaneye tanktan uçağa kadar her şeyi ama her şeyi verecek, veriyor...
Bizler bilmiyoruz ama ABD Hava Kuvvetleri şu an 26 YPG'li seçilmiş özel pilotu kendi topraklarında eğitmekte! İki bölgede... Yani bizi F-35'le tehdit eden ABD, YPG üzerinden DEVLETİ KURMAK İÇİN GAZA BASMIŞ DURUMDA! Peki hiç soruyor musunuz? Türk askeri neden aylardır sınır bölgesinde? Neden 200 bin askerimiz Suriye hattına yayılmış durumda? İŞTE SORU BU! Türk Devleti YPG üzerinden ABD ve NATO'nun ne yapmak istediğini anladı. ABD ile birlikte 8 ÜLKE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURUP SURİYE'DE KÜRT DEVLETİ KURACAK. BARZANİ İLE ANLAŞMA
TAMAM! ONLAR SİLAH ALTINDA BİNLERCE ADAM TUTMAKTA. İKİ KANTON YANİ! IRAK VE SURİYE...
Türk devleti de 8 DEVLETİN, NATO üyesi 8 ÜLKENİN katkısıyla kurulacak oluşuma karşı birliklerini sınıra indirdi!
Hedef YPG değil! PKK değil!
KURULMASI DÜŞÜNÜLEN KÜRT DEVLETİ VE ONLARA DESTEK VEREN STRATEJİK ORTAKLARIMIZ... Yani Türkiye NATO içindeki ülkelerle SURİYE'de savaşma ihtimali ile karşı karşıya... Söylenmese de durum bu! Sanıldığından çok daha ciddi bir yaptırımla karşı karşıyayız...
ŞAKASI YOK. Operasyon yapar mıyız? Bilemem! Yapmazsak sonucu ne olur? Bilemem! Ben DEVLETİMİZİN TEHLİKE ALTINDA OLDUĞUNU aktarmaya çalışıyorum... PKK'yı temizlerken şimdi GÜVENLİ BÖLGE denilerek NATO üyesi 8 ülke karşımızda! SORUN BU! Parayı pulu her şeyi buldular! Kurulması düşünülen KÜRT DEVLETİ'nin dünya ile nasıl temasta olacağı bile yazılı çizili! Geçtiğimiz günlerde NATO'nun TÜRKİYE HARİ- TASININ MİNYATÜRÜ olan bir alanda AFRİKA'da yaptığı tatbikatı yazdım. Somali'de de yapacaklar şimdi. Ve daha da ötesi bir SİMÜ- LASYON'da yine TÜRKİYE HEDEFTE! Bunu daha burada bilen yok! Türk askerinin aylardır sınır bölgesinde olmasının nedeni bu! Trakya'da asker kalmadı!
Hepsi aşağıda! Durum sandığımızdan daha kritik! NATO, Türkiye'yi hedefe koymuş durumda! Şimdi ikinci önemli soruyu sorayım...
NATO Türkiye ile aşağıda boy ölçüşecekse içeride sorun çıkartır mı? ELBETTE ÇIKARTMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPAR!
Oradaki gücümüzü eritmek için BÜYÜKŞEHİRLERDE SORUN ÇIKARTMA YÖNTEMİNİ BENİMSER!
Bu bazen karışıklık, toplumsal BUHRAN bazen de PARA olur!
Şu an iki seçenek de NATO'nun önünde!
Tam da bu nedenle İSTANBUL SEÇİMLERİ ŞEFFAF AÇIK NET bir şekilde sonuçlanmalı. Kimsenin kimseye bir OYU bile geçmemeli. Hukuk ve hak korunmalı... Bunun için herkes ama herkes elinden geleni yapmalı... İktidarıyla muhalefetiyle büyük bir sorunla baş başa olduğumuz gerçeği unutulmamalı...
Karşımızda olanların derdi üzüm yemek değil! Bu bilinsin ve böyle yürünsün!
PARA mı? Onunla ilgili de adımlar atıyorlar! Dışarıyla uğraşmamak için içeri kapanmamız gerektiğini çok iyi bilirler! Yapamayacaklar ama deneyecekler! Başladılar da...
Dikkatli olun, olalım...
NOT: ABD Türkiye'ye karşı F-35 restini çekti. Bakarsınız bu uçakları YPG'de görürsünüz...
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