Kim kazandı
Bitti! Kim kazandı? Kim kaybetti? Orta yol bulundu mu? Araya kim ya da kimler girdi? Buna benzer çok ama çok soru var! Cevabı şimdilik bulamadım... ABD BAŞKANI TRUMP PEŞİNDEKİ SAVCI MUELLER'den nasıl kurtuldu? Trump'ın adamlarından MANAFORT tutuklandı. İçeride.
Kirli ilişkilerin ortasında bulunduğu gerekçesiyle... Rus bağlantıları deşifre edildi zaten. Mike Flynn'den sırdaşı avukata kadar 3 düzine isim DOSYADA vardı.
Trump'ın eski arkadaşı ve avukatı Michael Cohen bütün kayıtları ABD İSTİHBARATINA VERDİ. Trump'ı başkan olmadan önce dinlemeye ve kayda başlıyor, yıllarca bunu sürdürüyor. İşler karışınca da İTİRAFÇI oluyor ve elindeki dökümanları DEVLETLE paylaşıyordu! Trump'ın etrafında rol alan ya da trafiğe takılan 30'dan fazla isim DOSYA'da yer alıyordu. 14 MART'ta ilişkilerin merkezinde yer alan isimlerden olan ve büyük bir gücü taşıyan FELIX SATER ile de MOSKOVA'da görüşüldü.
ABD, Sater'e "İşbirliğinden dolayı ABD'deki bütün suçlardan arınacaksın" sözü verdi. Üç gün boyunca yapılan görüşmelerde de SATER gösterilen her belgeyi ve dökümanı "Evet DOĞRUDUR" diyerek onayladı... Herkes Mueller'in dosyasından "TRUMP'A AZİL" çıkacak diye beklerken, daha doğrusu böyle bir beklenti yayılırken "TRUMP'IN RUSLAR'LA İLİŞKİSİ YOK" sonucu çıktı! Trump'ın etrafındakilerin başı derde girerken BAŞKAN kenara alınıyor, korunuyordu! Ya da bizlerin bilmediği büyük pazarlık sonuç veriyordu!
Neler olup bittiği konusunda şu an için bir bilgim yok.
Ancak herkesi, her ülkeyi etkileyecek bir adım bu! Eğer TRUMP DERİN ABD'ye bu şekilde yanaştırıldıysa başka bir şey, Trump ve arkasındaki güç kazandıysa başka şeyler olacak. Hem de hızla... Net olmamakla birlikte "Trump'la anlaşıldı. Bir süre sonra mesela sağlık sorunlarından dolayı istifa edecek. Devlet krizi olmadan iş çözülecek" diyenler var. Ancak daha erken. Tam doğru ne, biraz beklemek gerekiyor. Ancak çok önemli bir adım atıldı. Bizi ilgilendiren bölüme gelelim.
Başkan Trump Türkiye'ye olan ilgisini saklamıyordu. Ve bu nedenle CIA'ya TÜRKİYE operasyonları için izin vermiyordu. O imza atmayınca operasyonlar da olmuyordu!
Başımız ağrımıyordu! Eğer Trump rehin alındıysa bir hayli çekişme dolu iklime geçeceğiz demektir! Neler yaşanır bilinmez. Umarım Trump kendisiyle uğraşanlara teslim olmamıştır... Bu sorunun cevabı etrafımızda olan her şeyi belirleyecek...
EKONOMİK SALDIRI DAHİL!
Çünkü uzaklarda çok ciddi ekonomik saldırı hazırlığı yapan bir grup var! Şimdiye kadar görülmemiş şiddette! Trump'ın tutumu bizim için de herkes için de önemli... Oradaki denge geleceğe ışık tutacak!
Bakalım.
Bekleyelim biraz... Devam...
Suudi Arabistan çok önemli bir ülke. Çünkü enerjinin daha doğrusu petrolün hala hükümdarlığının süreceği 20 yıl boyunca da Arabistan önemli kalmaya devam edecek. O nedenle uzun süredir Londra'da sürgünde olan Kral Selman bin Abdulaziz'in üvey kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz, Riyad'a döndü. Geçtiğimiz hafta da en önemli adımını attı.
Veliaht Prens Selman'ı bir odaya kapatan ve 24 saat boyunca istediklerini alan Prens Ahmed, yeni dönemde çok öne çıkacak.
İddialara göre, Temmuz gibi Kral Selman görevi 24 saat oda hapsine atılan oğlu Selman'a devredecek. Veliaht Prens pozisyonuna da Prens Ahmed bin Abdulaziz geçecek.
Prens Ahmed'in Riyad'a dönüşü, Nayef ailesini de güçlendirdi.
Prens Selman'ın Kral olmasına karar veren Washington mı?
Elbette...
Redlands Üniversitesi, ABD'nin bugün askeri anlamda güç olmasını sağlayan West Point'in dünyada etkin olma döneminin başlaması kararının alındığı okuldur.
Prens Ahmed bin Abdulaziz de Redlands Üniversitesi tarihinin en başarılı 5 öğrencisinden biridir ve 3 aylık da West Point eğitimi vardır. Nereden nereye değil mi!
Prens Ahmed'in Londra'da sürgünde olduğu da bir efsaneydi. Dinlenme ve yenilenme süreciydi. Londra'da sürgünde olduğu zamanın büyük bir çoğunluğu ABD'nin en önemli eyaletlerinden olan Florida'nın en önemli kenti Tampa Bay'da yaşadı. Ciddi bir istihbarat ağına da sahip olan Prens Ahmed, Kral da olsa, Veliaht da olsa Arabistan'ın yeni patronu olacağını kesin.
ABD'nin Selman'ı çevrelemek için organize ettiği Cemal Kaşıkçı olayını ilk öğrenen kişi de Prens Ahmed'di.
Çünkü Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından sadece 1 ay sonra Prens Ahmed, Arabistan'a döndü.
Çok güçlü olarak hem de...
Prens Selman'ın Arabistan'da en çekindiği kişidir Prens Ahmed... Çünkü Prens Ahmed tehdit ettiği zaman mutlaka sonuç alır. Prens Selman'ı da 24 saat boyunca ağırlarken çay kahve içip dostça konuşmadılar!
Selman'a yapmaması gerekenleri söyledi.
İMZA ALDI!
Prens Selman'ın gücü, Prens Ahmed'in ülkeye dönmesiyle bitti. Şimdi Nayef ailesinin de güçleneceğini öngörmek zor değil. Bu da Prens Selman'ın etki alanını iyice azaltacak. Kral Selman ise sessizce ölümünü bekliyor. Belki bu ölüm sıradan olur, belki gösterişli. Onun da kararını verecek kişi Prens Ahmed olacak.
Prens Ahmed'in en yakın arkadaşları hala West Point'teki önemli komutanlardır. Bu da onun dünyadaki etkisini arttıran bir şanstır. Prens Ahmed'li Arabistan'ın daha da etkin olduğu, bölgesinde daha da güçlendiği döneme girdik.
Şimdi ARAMCO'dan dolayı Suudlar'da GÜÇLÜ FİGÜR PRENS AHMED olacaksa kazanan PENTAGON'DUR!
ARAMCO'dan Dunford'a, Kraliçe Elizabeth'ten Rothschildler'e, Putin'den Erdoğan'a, Merkel'den Macron'a, Felix Sater'den Jeff Bezos'a kadar olan herkes bundan etkilenir! Ama olumlu, ama olumsuz...
Eğer Trump direnmekten vazgeçerse, vazgeçtiyse bize çok şiddetli saldıracaklarını görmek için kahin olmaya gerek yok...
Garip bir hamle ile garip bir döneme girdik.. Kilit isim BAŞKAN TRUMP! Beyaz Saray'ı anlamadan olacakları öngörmek mümkün değil...
Trump'ın pozisyonu çok önemli!
Bakalım ne oldu!
Anlarız...
NOT: Yazı bittikten sonra bir süre bekledim. ABD'nin içine baktığımda yakaladığım ilk büyük işaret PENTAGON ile ROTHSCHILDLERİN ANLAŞTIĞI YÖNÜNDE.
Yarın burada detaylandırırız.
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