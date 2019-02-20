Uygur adım!
DEAŞ'ı yazdım. Belucistan'ı yazdım. Devrim Muhafızları'na BELUCİSTAN yolu üzerindeki saldırıyı yazdım... Şimdi gelin vitesi büyütelim. Olması muhtemel gelişmeleri önceden yazalım. Yazacaklarım dışarıda var burada yok. Orada konuşuluyor yazılıyor çiziliyor burada ses yok...
Devam...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt devleti kurma projesi 50 yılı aşkın bir süredir devam etse de bölge olarak elbette Türkiye, Suriye, Irak ve İran düşünülüyordu. Bu plandan vazgeçildi mi? Hayır! Masadaki yerini ve gücünü koruyor mu?
EVET! Ancak plan genişletildi!
Bu nedenle günlerdir bu planın evrelerini aktarıyorum... Derin Amerika'nın yeni planı İran'ın güneydoğusunda bulunan Belucistan eyaleti oldu. Buranın önemi, elbette trilyon dolarlık petrol rezervi. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki ABD Kürtler'le yeni bir oyun planlıyor.
Bu oyunu kurarken, binlerce TIR silah gönderdikleri ve eğittikleri Kürtler'le birçok bölgede ortak çıkara dayalı operasyonlar yapmak istiyor.
ABD, İran gerilimini arttırırken, Belucistan planını da devreye soktu.
Belucistan'da küçük bir Kürt devleti kurulacak. Bu devlet için Pakistan'ın desteği çok önemli.
OYUN BU NOKTADA SIKIŞIYOR! Prens Selman'ın Pakistan'a yaptığı ziyarete bu gözle de bakmamız gerekiyor.
ROTHSCHILD AİLESİ'NİN GÖZÜYLE DÜN BAKTIK!
Bugün Pentagon'un gözüyle yürüyelim... Pakistan'ın Kürt devletine sessiz kalması için hatırı sayılır bir maddi yardımda bulunması da bu büyük planın en önemli detaylarından biriydi.
Yani PRENS SELMAN DOLARLARLA PAKİSTAN'A GİTTİ! KÜRT DEVLETİ'NE PAKİSTAN'I İKNA İÇİN!
Belucistan'ın önemi, eyalet sınırındaki Çabahar kenti, Umman Denizi kıyısında yer alıyor. Belki Kürt devletinin Akdeniz'e bir sınırı şu aşamada mümkün değil ama Umman Denizi'ne sınırı olan bir Kürt devleti. 14 Şubat'ta Belucistan eyaletinde, İran'ın gururu olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı düzenlenen saldırı ile kendini hissettirdi!
Ve bu ağır darbe, İran için tehlike çanlarının çaldığını ortaya koydu.
Daha önce de yazdım...
Suriye'deki DEAŞ ve YPG, önemli bir bölümü ile Belucistan'a ulaştı. Tahran, intihar saldırısıyla DEVRİM MUHAFIZLARININ kayıp vermesini sert dille kınadı!
İNTİKAM yeminleri edildi.
Ancak ABD İran'ın hiçbir açıklamasını ciddiye almadı!
Olaylar böyle akarsa bir anda Belucistan'da bir Kürt devleti ilan edilir ve birkaç saat sonra İsrail ile ABD bu yeni devleti tanır. Ardından Asya ve Avrupa ülkeleri de yeni Kürt devletini tanıdıklarını açıklar. NATO üyesi bir Kürt devleti için de gerekli adımlar atılırken, buna karşı çıkacak birkaç ülke olur.
Bunlar mümkün mü? Zor ama evet! Binlerce TIR silah, yıllardır eğitilen YPG nerede? Kimse bakmıyor. Adamların kafasında ÇİN'e duvar örmek var.
Devam...
Belucistan şıkkına, Türkiye'nin başını çekiği bir grup dışında kimse içten tepki vermez! Ancak kendi sınırlarımızdan uzaklarda kurulan bir Kürt devleti bizi ne kadar rahatsız eder! Bilinmez.
Şimdilik bunu kimse bilemez.
Ancak tehlikeyi ötelemiş olacağımız da bir gerçek!
Belucistan'da son 15 yılda Suriye'den gelen Kürt aşiretler de bu büyük plan için sessizce çalışıyorlardı. Hepsinde büyük bir umut ve mutluluk var.
Bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığı dillendirilmekte...
Belucistan'da kurulacak bir Kürt devletinin petrol rezervleriyle büyük bir güç haline geleceğini anlamak hiç de zor değil! Yani PKK derken YPG derken bir anda BELUCİSTAN olayı patlar ve BÖLÜNME tehdidi ortadan kalkarsa iç siyasette de bunun karşılığı olur mu? OLUR ELBETTE!
Geniş düşünelim...
Hürmüz Boğazı'nın, Ortadoğu'daki petrol üreticileri için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Bunun dışında Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan stratejik bir ana damar olma özelliğini taşıyan Hürmüz Boğazı, yeni kurulacak Kürt devleti ile bir anda ABD'nin bölgedeki en jeostratejik noktası olacak!
Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte birinin hatta daha fazlasının Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi, Belucistan'da kurulacak Kürt devletinin Suriye ve Irak'ta kurulacak Kürt devletinden daha değerli olduğunun da kanıtı.
Belucistan'ın Hint Okyanusu'na da kıyısı olduğunu unutmamak gerekiyor.
ABD bu hamlesinde başarılı olursa, Çin'in büyük planını da sonlandıracak. Savaş zaten iki güç arasında! Çin, Pakistan'ın Gvadar Limanı'na Hindistan ise İran'ın Çabahar Limanı'na büyük yatırımlar yapacağını gizlemiyor.
Çünkü petrolsüz yaşama şansı olmayan Çin'in bu hamlesi, bölgede deniz hakimiyetini ve ticareti kontrol etmesini sağlayacak. Elbette burada ana hedef ABD, yani Derin Amerika.
Çin bu konuda ciddi adımlar attı.
İran'la da önemli anlaşmalar yaptı. Şimdi Belucistan'da kurulacak Kürt devleti, Çin'in de çöküşü anlamına gelir.
Belucistan, ABD'nin Çin'e verdiği, vermeyi düşündüğü en kapsamlı cevap. Kafalarında bu var! DEAŞ da YPG de şu an orada!
Belli ki Çin ile ABD arasındaki gerilim daha da artacak. Belucistan'da bir Kürt devletine asla izin vermeyecek olan ülkelerden biri Çin. Ancak Çin buraya nasıl müdahale edecek? Nasıl bir planla burada olmayı başaracak.
Bugün için büyük bir sorun olarak gösterilen bu durum, ABD'nin ne kadar akıllı oyun kurduğunun da belgesi. Binlerce TIR silah, eğitilen 80 bin terörist! Cezaevinden alınan AMİNULLAH ve kaşınacak olan UYGUR SORUNU!
ABD, resmi olarak Belucistan'da bir Kürt devletiyle ilgili açıklama yapmadı. Hep sustular! Kurulan devlete sağlayacağı lojistik destek, ardından resmi anlaşmalar bir anda ABD'nin bölgede olmasının önünü açacak.
Nerede? ASYA'nın kalbinde! Çin ise bu durumu seyredecek mi?
Eğer süper güç olmak istiyorsa, seyretmemesi gerekiyor.
ABD; resmi olarak Çin'e savaş açmayacak. ABD, Kürt devleti üzerinden operasyonunu yaparken, Çin hangi oluşumla gayri resmi karşılık verecek bunu yakında öğreneceğiz.
Bütün bunlar olurken eğer aranızda hala "falanca belediye başkanı kim olacak?" diye merak eden varsa sözüm yok. Kafamızı kaldırıp görelim... Özellikle CHP'li kardeşlerimizin dünyaya sırtını dönmemesini diliyorum...
Unutmayalım. VATAN KILIÇLA DEĞİL AKILLA KORUNUR!
NOT: Prens Selman, belki Rothschild ile arasına mesafe koymak için "Manchester United'ı almayacağım" dedi.
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