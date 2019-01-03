Rehine
Olan biteni anlamak şöyle dursun burnunuzun dibini bile göremezsiniz... Günümüz dünyası böyle... Ancak mutluluk veren şu ki insanlar artık olayların sunuluş biçimine değil arka planına bakmaya başladı. Yavaş yavaş...
Bu güzel gidiş... Bunun vitesi arttığı zaman oyunu kuranların yönettiği kitleler olmaktan çıkarız. Kendi yumruğumuzu masaya vururuz... Zaten EGEMEN GÜÇLER kitlelerin DÜŞÜNMESİNDEN çok korkar. Oyunu yazanların, masayı kuranların en büyük gerginliği budur. Bilerek yaşamalıyız. Bilerek "yaşatmak" istemeseler de...
Onlar akılla bizleri yendiğini düşünse de bizler de akılla cevap verebiliriz... İstersek tabii...
Kenarda kalan, kimsenin üzerinde düşünmediği ÖNEMLİ bir ayrıntıyla gidelim... Dün kaldığımız yerden ilerleyelim...
DENGELERİ taşıyanlara bir bakalım...
Guo Wengui, bugün Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir güç. Bu güç yıllarca Rothschild ailesinin temsilcisi olarak Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlendi. Ancak kimilerine göre o Washington'ı tercih ettiği için tutuklanacaktı, kimilerine göre ise tutuklanacağını bildiği için Washington'a yanaştı. Bu iki iddia için de önemli kişilerin yorumları var. Şu da bir gerçek ki artık Guo Wengui, çekik gözlü bir Amerikalı.
New York'ta CENTRAL PARK manzaralı muhteşem dairesinde yaşamakta. Ve inanılmaz bir koruma kalkanı altında...
Bu da Rothschild ailesi kadar Çin'de de büyük rahatsızlığa neden oluyor. Karşılıklı adımlar görüyoruz. Ekim ayının ilk günlerinde ajanslara ilginç bir haber düştü. ÇOK ÖNEMLİYDİ AMA ATLADIK! Üzerinde duramadık. Yoğun gündem izin vermedi ama ıskalanacak da bir şey değildi. Zaten TÜRKİYE'de bunlarla ilgilenen de fazla isim yok.
Daha önemli konular var çünkü!
Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Çinli Başkanı Meng Hongwei, ülkesinde gözaltına alındı. Yolsuzlukla ilgili bazı suçlar ortaya atıldı. Interpol de bu konuda başkanını hiç savunmadı.
GARİPTİ! Acaba arkada neler oluyordu! Yaşananlar normal şeyler değildi...
Meng Hongwei'yi ciddi anlamda savunacak hiçbir açıklama Interpol'den gelmedi.
Acaba Interpol yolsuzlukla suçlanan birini mi savunmuyordu...
Yoksa gerçek, medyanın bize anlattığı gibi değil miydi?
Meng Hongwei, Çin Komünist Partisi'nde beraber güçlendiği Guo Wengui'nin Çin'den çıkartılmasını sağlamıştı. OPERASYON BUYDU! O tarihlerde henüz Interpol Başkanı olmayan Meng Hongwei, Washington için önemli bir adım atmıştı. Washington da onu Interpol Başkanı yaparak jestle karşılık vermişti!
Rothschild ailesi bunu anlamamıştı ama Çinli birinin Interpol Başkanı olması önemliydi ve itirazları da yoktu. Meng Hongwei'nin bu operasyonunun ortaya çıkmasından sonra Çin Devleti gerekli adımı attı ve Ekim ayında misilleme yaptı.
Meng Hongwei önemli biriydi ve buna ailenin de bir adımla destek vermesi gerekiyordu. O da Aralık ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ancak DÜELLO BİTMİYORDU! Devam ediyordu... Meng Hongwei'nin tutuklanmasından sonra karşı taraf da bir hamle yapacaktı.
Bekleniyordu ama ne?
Kimseler bilmiyordu. Hamle çok gecikmedi...
Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alındı.
Ev hapsine alınan Meng Wanzhou'nun ABD'ye teslimi için görünen bir engel yoktu... Aslında koca şirketin sahibinin kızı rehin alınıyordu.
Olan buydu. Ama 3. sayfa haberi gibi algılıyorduk. Arkadaki kavga ve düello ise bilinmiyordu! Bu da Washington'ın Huawei üzerinden hem Çin devletine hem de Rothschild ailesine karşı en sert operasyonuydu.
Ren Zhengfei, eski bir subay.
Rothschild ailesinin parasını Çin'de yöneten isim olurken, subaylık döneminde ayda 5 dolarla yaşadığını da gizlemiyordu. Bugün hem Çin Derin Devleti'nin hem de ailenin en güçlü isimlerinden biri olan Ren Zhengfei, kızını kurtarmak için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı.
Hatta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun açıklaması ABD'nin operasyonu olduğunun kanıtıydı.
Trudeau, "Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou'nun gözaltına alınmasında hükümetimin rolü yok" dedi.
Bu açıklama Kanada'nın bir devlet olmadığının da ilanıydı.
Kanada'da uçan kuştan, öten kazdan haberi olan Kraliçe II. Elizabeth için de bir şaşkınlıktı.
Bu operasyonda Kraliçe II. Elizabeth'in haberinin olduğu iddialarını da gözardı edemeyiz.
Eğer bu doğruysa, Kraliçe II. Elizabeth'in de Rothschild ailesiyle karşı karşıya geldiği iddialarını da doğru kabul etmemiz gerekir.
Ki görüntü böyle!
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki bankacılık sektörünün en önemli oyuncusu olan emlakçı Guo Wengui'nin ABD Başkanı Donald Trump'la ortaklığı bulunduğunu da not olarak düşmeliyiz. Guo Wengui'nin Akdeniz'in finans sistemini kurmak için görevlendirildiği ihtimalini de unutmamalıyız.
Çünkü Fas ve Tunus'taki finans sektörüne 40 milyar dolarlık yatırımın merkezinde yer alan Guo Wengui'nin, Rothschild ailesinin Avrupa operasyonlarını da çökerttiğini söylemeliyiz.
Steve Bannon'un son aylarda birçok konferansında yanındaki Miles Kwok olarak akredite edilen kişi Guo Wengui'den başkası değildi. Çünkü Guo Wengui, Çin'den ayrıldıktan sonra Miles Kwok ismini kullanmaya başladı.
Güney Kıbrıs'ta çok önemli bir arazi alan Guo Wengui'nin burayı Amerikan üssü olarak tercih ettiği de yakında ortaya çıkacak.
Güney Kıbrıs, Londra ile yakın ilişkiler içinde olan, Rothschild ailesinin Rusya üzerinden etkisini önleyemeyen bir küçük ülkecik. Bu da Guo Wengui'nin arazisinin Amerikan üssü olmasını engelleyemeyeceğini gösteriyor.
Bir işadamının aldığı arazinin askeri üs olmasına alışık olmasak da güçlü bir Washington için bu durum hiç de zor değil. Guo Wengui, Fas ve Tunus'ta birçok okulu bağışla büyüten biri. Şimdi bunu daha güçlü bir şekilde kullanacağı dönem geliyor.
Washington, Kuzey Afrika ve Kıbrıs'ta, finansla yol alacağı bir dönemi 1 Ocak 2019 itibariyle başlattı.
Guo Wengui, Rothschild ailesinin çekinebileceği ender işadamlarından biridir.
Bir de arkasında Washington'ın olduğu Guo Wengui daha da etkin adımlar atabilir.
Bu nedenle de New York'ta koruma altında... Film gibi olan bu kaçışlara elbette AİLENİN de cevabı olacaktır. Onu da izleyelim... Çünkü Rothschild ailesi her şeyin farkında... KAVGA BU!
Heyecanlı bir film gibi. Macera dolu. Tansiyon artacak... Hem de ne artma! İzleyin!
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