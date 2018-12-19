Aile arasında
Uzaklarda çok değişik ilişkiler yazılıyor.
Kimsenin bunlarla ilgilendiği yok. Çünkü bunlarla tanıştığınız zaman üzerine bir şeyler koymak için çok daha fazla çalışmak durumundasınız. Çok kişi bunu istemiyor sanırım... Bilemem.
Ama gerçekler DIŞARIDA.
Oyun orada kuruluyor. Gelin uzanalım... Bakalım finalde ne düşüneceksiniz...
İngiltere oyunun içinde olmazsa olmaz!
Bunu bilerek gidelim...
Kraliçe Elizabeth'in 2017 yılına kadar en yakın arkadaşı Sir Evelyn de Rothschild'di...
Kraliçe II. Elizabeth'in yatırım danışmanıydı, onun adına birçok konuda karar alırdı.
Ancak 2017 yılında Kraliçe II. Elizabeth'in zenginlerden daha fazla vergi alınması için onay vermesi, Sir Evelyn de Rothschild ve tüm zenginlerle karşı karşıya gelmesine neden oldu. VERGİ SOPAYDI ÇÜNKÜ!
O süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık seçiminden zaferle çıkan Trump ve onu destekleyen Cumhuriyetçiler'le de karşı karşıya gelmek istemeyen Kraliçe II. Elizabeth bilmediği bir yola girdi. Yolunu kendi çizdi yani! Karanlık bir yolda farları yanmayan otomobille seyahat etmek isteyen Kraliçe II. Elizabeth, Akdeniz konusunda büyük bir güç önerisiyle umutlandı. 2017 Temmuz ayında Kanada Konfederasyonu'nun 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle Londra'daki Kanada Evi'ni ziyaret eden Kraliçe II. Elizabeth, orada çok özel bir görüşme yaptı. Kiminle?
Kanada Genel Valisi David Johnston'la... Washington konusunda Kraliçe II. Elizabeth'i yüzde 100 ikna eden kişi JOHNSTON oldu.
Hatta o görüşmeden sonra Kanada Genel Valisi David Johnston'ın merdivenleri inen Kraliçe'ye yardım etmek için kolundan tutması manşetlere taşındı. Ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Olayı köpürten, manşetlere taşıyan Rothschild medyasıydı! Aile o günlerde istediğini elde etti. Ancak David Johnston, 2010 yılından beri Kraliçe II. Elizabeth ile Washington'ın bağlantısını sağlayan kişiydi, güçlüydü ve etkiliydi. VE ISRARLIYDI!
Bazen konuşuruz ya DERİN DEVLET kimdir diye. İşte Johnston DERİN DEVLETİN KENDİSİYDİ....
Devam...
Birleşik Krallık'ın sınır ötesi valileri içinde sadece David Johnston, Rothschild ailesiyle bağı bulunmuyordu. Bu da İNGİLİZ derin devletinin bir hamlesiydi! Washington da bunu güçlü bir şekilde kullandı ve Kraliçe II. Elizabeth ile Akdeniz anlaşmasını yaptı.
Bir yere kadar geldiler...
Akdeniz'de daha doğrusu Güney Kıbrıs'ta birkaç askeri üssü olan Birleşik Krallık ile tarihi anlaşmalar yapıldı. Güney Kıbrıs'ta Rothschild ailesinin ne kadar güçlü olduğunu bilen Washington, bankalara karşı operasyon üstüne operasyon yaptı. Rumlar'ın Rusya üzerinden görünen tüm hesapları aslında ailenin yönettiği milyar dolarlardı.
Çok sayıda RUS ZENGİNİ kaçtı kaçmak zorunda kaldı.
Hatta dün meydana çıktı! Ünlü oligark ABRAMOVICH hala İngiltere'ye giremedi. Adamın spor kulübü var ancak ülkeye İSRAİL PASAPORTU alsa da giremiyor. Bu bile KRALİÇE'nin aileyle arayı açtığının en önemli işareti...
Washington, Güney Kıbrıs'ta Rothschlid ailesinin gücünü azaltırken, Akdeniz'in paylaşılması için de Kraliçe II. Elizabeth'le güçlü ortaklık yaptı.
Exxon-Mobil ve Chevron ile Akdeniz için anlaşma yapan Kraliçe II. Elizabeth, Washington'ın BREXIT talebini de kabul etti.
Sir Evelyn de Rothschild'in zenginlere vergi konusunda mutlaka Kraliçe II. Elizabeth'i ikna edebileceğini düşünürken BREXIT kararından sonra ilişkilerin tamamen koptuğu da bir gerçek. Akdeniz'de Washington'la plan yapan Kraliçe, hedefine Rothschild ailesini aldığını da gösteriyordu.
Rothschild ailesi, 100 yıldır Akdeniz'de rakipsiz olduklarını deniz ticaret yollarının tamamını ve deniz altındaki trilyonlarca dolarlık enerji zenginliğinin de tek patronuydu.
Patronluğuna yani hanedanlığına saldırı olarak kabul ettiği Akdeniz'in Kraliçe II. Elizabeth ile Washington'a geçmesinden büyük rahatsızlık duyan Rothschild, Veliaht Prens Selman ile bu büyük ortaklığa zarar verdi. Veliaht Prens Selman göreve gelirken aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet valisi olarak seçiliyordu.
Ancak gerçekte Prens Selman aileyle çalışmak istiyordu öyle de oldu. Akdeniz'de yaşanan kargaşanın ve yakın tarihteki Cemal Kaşıkçı olayının perde arkasındaki nedenlerinden biri de Kraliçe Elizabeth ile Washington yakınlaşmasıydı.
Çünkü bu operasyonda hedef Selman'dı. Öyle de oldu.
Rothschild ailesi Prens Selman'ı kaybetmesi halinde enerjiyi ve Akdeniz'i kaybedecek. Çünkü Arabistan petrollerinin de ailenin elinden alınacağı yeni bir döneme girmiş olacağız. Son dönemde CIA ve senatonun açıklamalarına bakarsak, Washington Prens Selman'ı bitiriyor.
Prens Selman'ın ülkedeki prenslere yaptığı operasyonu incelersek, hepsinin Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlığını görebiliriz. Ailenin büyük operasyonuydu. Washington da bu operasyona karşılığı, Kaşıkçı olayıyla verdi. Washington ile Rothschild ailesinin savaşında prensler ve Veliaht Prens Selman hedef oluyordu.
Genelde de böyle olurdu.
Birçok ülkede yaşanan siyasi gerilimin arkasında da bu çekişmenin emarelerini bulmak zor değil. Bugün Macaristan'da veya Fransa'da yaşanan gerilimin merkezinde yine Washington ile Rothschild ailesi arasındaki savaş yatıyor.
Mohammed Marghalani, Suudi prenslerin gözaltında tutulduğu Ritz Carlton otelinin en üst düzey yöneticisiydi.
Temmuz 2017'de göreve atanan Mohammed Marghalani, Rothschild ailesinin en güvendiği isimlerden biriydi. Onun göreve atanmasından sonra bu operasyonun yapılması da bir tesadüf değildi. Bu savaş ateşkes ve barışla sonuçlanıncaya kadar dünyanın her noktasında gerginlik artarak devam edecek. Sadece gerginliğin artması değil, ekonomik krizler de bu savaş hali nedeniyle yaşanacak. Savaşın tanımı tablosu bu! Rusya, Fransa ve Almanya'nın büyük bölümü AİLENİN yanındaydı! HEDEF OLDULAR. Türkiye bekliyor.
Kazananı görüp kendi yolunu çizecek. İKİ taraf da BİZSİZ yapamayacağını biliyor ve buna göre oyun kuruyor. Biz de kendi rotamızda gidip etki alanımızı büyüteceğiz. Karşı gibi dursalar da her iki güç merkezi de buna razı! Çünkü TÜRKİYE çok değerli...
Anlamayanlar anlasa iyi olur!
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