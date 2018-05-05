Boğaz boğaza
Artık çarklar, farklı işlemekte... Daha çok DIŞARISINI anlatarak içeride olan biteni tarif etmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz...
MODELİN bu olduğunu çok iyi bildiğim için kolaya kaçıp içeride ŞU ŞUNU YAPTI, BU BUNU DEDİ gibi kısır tartışmalara zaman ayırmıyorum...
Ama bugünlük bu kuralı biraz esnetelim.
Kısaca da olsa...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ÇATI ADAYI isteyenlerin başında geliyordu.
Kendisi aday olmuyordu.
Meral Hanım'la ya da bir başka isim üzerinden yürümek istiyordu.
15 VEKİL olayı yaşandı.
Vekiller Meral Hanım'a gitti. Orada çok iyi ağırlanmadı. Arada kaldılar. Dönseler bir dert, dönmeseler bin... Kimse ne olduğunu anlamadı. Meral Hanım'ın son anda ÇATI ADAYI projesinden vazgeçtiği sızdırıldı...
NEDEN , NİÇİN BİLMİYORUZ! ADAY KRİZİ YÜKSELİRKEN Kemal Bey yine adım atmak istedi. Çıkış bulmak için yol aradı. Bu arada ADAY TANIMI yaptı. Çok ilgi gördü. Ancak kimse "Bu tanımın karşılığı kimdi?" sorusuna cevap veremedi... KEMAL BEY "Ekonomist, başarı hikayesi var, sakin, polemiği sevmiyor, bütün kesimleri kucaklayacak..." DİYORDU.
Ama kimdi bu? Bilemedik... Önceki gün ise bu tanımın dışına çıkılacağı bir TWEET'le duyuruldu. Önceleri istenmeyen MUHARREM İNCE ismi ortaya atıldı. Ve öyle de oldu. İNCE, CHP'nin adayı olarak sahne alacaktı... Burada sorulması gereken elzem sorular var. KEMAL BEY İNCE'Yİ İSTEDİ Mİ? İSTEMEDİYSE ADAY OLARAK ÇIKMASINA KİM KARAR VERDİ? MERAL HANIM NEDEN SON ANDA SÖZÜNDEN VAZGEÇTİ? BU SORULARIN CEVAPLARI İNANIN DIŞARIDA... ABD ile İngiltere çatışmayı kenara koyduktan sonra ortak hareket etmeye başladı. Dünyanın her yerinde el ele yürümeye başlayan güç, burada bunu PAS geçemezdi. Geçmediler de. Meral Hanım bir eliyle Londra'ya uzansa da diğer eliyle ALMANYA'yı gösterir. Berlin ile arada sanırım sıcak bir temas var. ÇATI ADAY'ından son anda vazgeçmesi EKOL ÇATIŞMASIYDI.
İstenen aday İNGİLTERE'ye daha yakındı. Meral Hanım yanındakilere bile söylemeden ÇEKİLDİ. İçinde olduğu oyunu bozdu! Bunun üzerine Kemal Bey zorda kaldı. Vekilini gönderip DEMİRTAŞ'ı hapishanede ziyaret ettiren CHP sıkışmıştı.
Bununun üzerine ADAY İSİM TRAFİĞİ başladı. Bu arada Kemal Bey de İNCE de DENİZ BEY'e gitti. Birden fazla... Deniz Bey ABD'ye yakın duran bir siyasetçidir.
EKOL olarak... ABD ile yürümenin Türkiye açısından daha faydalı olduğunu düşünür. Ama MİLLİ kararlar verir! Her zaman... İNCE zaten DENİZ BEY'in ekseninden biri. Yani muhtemelen ABD çizgisine uzak durmayacak. Belki de hiç!
Meral Hanım çekilince ilk oyunu bozuldu.
Karşı taraf düğmeye bastı. İNCE'yi getirdi.
CHP ADAYI ÖYLE BİRİ OLMALI Kİ HERKESİ KUCAKLAMALI...
Buradaki HERKES aslında TÜRKKÜRT!
Söylenmeyen bu! Meral Hanım'a kızanlar CHP'den giden oyları geri almak için yeni oyunu sahneye koydu. Meral Hanım yalnızlaştırıldı. Bir de bir noktayı daha düşündüler. Meral Hanım'a destek verseler KÜRT OYLARININ ORAYA GİTMEYECEĞİNİ GÖRDÜLER. Öyle bir isim getirelim ki KÜRTLER'e sırtını dönmesin, aksine teveccühlerini kazansın!
O isim olarak da MUHARREM İNCE'Yİ BULDULAR! İNCE ilk konuşmasında KÜRT KUCAKLAŞMASI SİNYALİNİ VERDİ. Senaryo işlemeye başlamıştı...
Aslında ilk gol Meral Hanım'ın koruduğu kaleye geliyordu.
İkincisi ise OYUNU SONLANDIRAMAYAN Kemal Bey'e.
Çünkü artık İNCE her şekilde CHP lideriydi. Ona da fatura kesilmişti! İNCE de konuşmasının satır aralarında "KEMAL BEY'i benim için arayanlara teşekkür ederim" diyordu... Yani işler göründüğü gibi akmıyordu! OYUNU tamamlayamayan Meral Hanım ile Kemal Bey hamle ile sarsılıyordu... Aslında bu kavga dünya üzerindeki kavgadan ayrı değildi... Burada istediğini yapamayan ABD'nin oyuna siyasetle girmesiydi. İNCE, HDP ile yan yana gelecek. KÜRT OYLARI üzerinden yürümek isteyecek... OLMAYACAK AMA BAŞKA ÇIKIŞLARI DA YOK... Fayda etmese de durum kısaca bu! Daha fazla açmaya gerek de yok! Belki ileride açarız!
Devam...
ABD'de Trump, Pentagon'un güçlü desteğiyle seçildi. Ancak seçildikten sonra esas bağlı olduğu noktaya döndü.
Trump'ın hayatta en yakın olduğu aile hep Clintonlar'dı. En yakın dostu ile seçim yarışına girdi, kazandı. Ancak Trump, Beyaz Saray'dan tek kişilik bir gösteri yapabileceğine inanıyordu, öyle olmadığını gördü. Pentagon, Trump'ın hamlelerine karşı Rusya bağlantılarını öne çıkartan bir ekibi görevlendirdi. FBI eski Direktörü özel savcı Robert Mueller'in önünü açtı.
Trump'ı her alanda köşeye sıkıştıran Mueller, son hamlesini de geçen gün yaptı.
Trump'ı sorgulayacağını, avukatlarına iletti.
Trump'ın, Hillary ve Bill Clinton'la yakın oldukları, Mueller'in son hamlesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Bill Clinton'ın görevden azledilmesini önleyen ABD'nin en iyi avukatı olarak gösterilen Emmet Flood, aynı gece Beyaz Saray'da Trump'la görüştü. Birkaç dakika sonra da Flood, Trump'ın hukuk ekibinin başına getirildi.
Pentagon hamle yaparken, karşı taraf da sessiz beklemiyordu.
Ancak Trump'ın seçim kampanyası döneminde ilişki yaşadığı Stormy Daniels'e 130 bin dolar verdiğini, avukatı tarafından doğrulandı. 3 ay önce 'Para vermedim' diyen Trump'ın, yani ABD Başkanı'nın, yalan söylediği ortaya çıktı. Bu süreç, Trump'ın başkanlıktan azledilmesine kadar gidebilecek bir yol. Çünkü Pentagon artık agresif adımlar atmaya başladı.
Avrupa'yı incelediğimizde, büyük bir enerji açığı ortada. NET! Eğer Avrupa, Akdeniz'de var olmayı başaramazsa büyük bir yıkım yaşayacak. Enerjisi olmayan bir Avrupa, şu anda Pentagon'un öncelikli planlarından biri. Birçok Avrupa ülkesi, başta Fransa Akdeniz'de ciddi adımlar attı.
Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının, Avrupa için büyük sorun olduğu görüldü. Almanya, İspanya ve eğer koalisyon yapılır ve işler yürürse İtalya, ABD'ye karşı Yeni İpek Yolu'nu destekleme kararı aldı, alacak. Hiç kolay değil ama durum bu...
Afrika ve Ortadoğu'yu, aslında dünyanın her tarafını ilgilendiren bir noktada da büyük savaş var. Bab'ül Mendeb Boğazı... Diğer adıyla Hüzün Kapısı... Akdeniz ve Hint Okyanusu arasında stratejik bir bağlantı olan ve Kızıl Deniz'i Aden Körfezi ile birleştiren Bab'ül Mendeb Boğazı, Pentagon için vazgeçilmez uç noktalardan biri. 2020 yılında 3.2 trilyon dolar, 2025 yılında ise 5.7 trilyon dolarlık ticaretin merkezi olacak.
Rakamlar böyle...
Pentagon, Ağustos 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Yemen'in bazı adalarını fiilen işgal etti. Birkaç ay önce de bu bölgeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldı. Yemen sadece Bab'ül Mendeb Boğazı nedeniyle önemli bir ülke. Cibuti, Somali ve Eritre de sadece Boğaz nedeniyle çok önemlidir. Pentagon, bölgede Boğaz'la ilgili planlarına karşı olabilecek tüm ülkeleri safdışı bırakmak istiyor. İran, 2 yıl öncesine kadar Bab'ül Mendeb Boğazı'nın en önemli ülkesi olacaktı. Şimdi değil! Yemen'in batı kesiminde yer alan sahil kenti Hudeyde'yi kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, Bab'ül Mendeb Boğazı ve çevresine yerleşti.
Suudi Arabistan-Yemen krizinin tek nedeni bu Boğaz'dır.
ABD, Yeni Dünya Düzeni kurulurken, tüm boğazlara hakim olmak istiyor. Özellikle de Bab'ül Mendeb Boğazı'na. Çünkü buraya hakim olan Yeni İpek Yolu ticaretinin yüzde 69'unu kontrol eder. Sonrasında Çin'in ABD ile ortaklık yapmaktan başka çaresi kalmaz. Çünkü Çin'de üretilen tek bir kalem dahi ülke dışına satılamaz.
Amerikan Özel Kuvvetleri'nin, Yemen'deki Husiler'e karşı bölgede olduğu yazıldı. Bunu yazan da New York Times...
Yalanlanmadı. Çok büyük bir birim, Husiler'i bölgeden atacak. Hem de kısa süre içinde. Bab'ül Mendeb Boğazı, Husiler'den sonra tamamen Amerikan sisteminin içindeki ticaret yolu olacak.
ABD, Yeni İpek Yolu'nun deniz rotasını ele geçirirken, demir yolunu da pas geçmiyor. İşte Suriye, karışan Ermenistan Çin'in can damarlarından.
ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel'in aldığı ve alacağı kararların büyük bir bölümü, Yeni İpek Yolu ve enerjiyi ilgilendiriyor.
Çünkü yeni bir dünya kurulmak zorunda. Eski dünya, büyük bir çukur bıraktı. O çukur her geçen gün daha da derinleşiyor. PENTAGON silahla hareket edeceğini zaten göstermekte. ASKERİ HAREKETLİLİĞİ İYİ İNCELERSEK bunu görürüz. Ortada... İşte denklemi böyle kurmak isteyenler haliyle bizi ORTAK yapmak istemeyecek. Bu onlar için anlaşılır olsa da bizim için asla! Bu nedenle biz de kendi yolumuzu kurduk ve gaza bastık. Yaşanılan hiçbir şey küçük bir siyasi hareketin küçük bir parçası değil. KURGU büyük. Sonuç almak için her yerden gelirler, geliyorlar.
Ağustos'ta açıklanması gereken S&P kararını gördünüz. Neden acele ettiniz ki! Türkiye, ORTAK olmak isteyenler içinde en büyük ülke! İPEK YOLU'nun, AKDENİZ'in tam ortasındayız. BİZ OLMADAN ASLA OLMAZ. Onlar da siz olun ama söz dinleyen bir şekilde, küçükle yetinen bir şekilde diyor... 24 HAZİRAN bu!
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