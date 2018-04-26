Şeytan üçgeni!
Bu süreç kimin ne kadar samimi olduğunu gösterecek. Çok kişi aklı ve kalbi arasında ayrı düşmüş durumda! Çok ayrıntıya girmek istemem. Ancak pek çok kişi bulunduğu yeri koruyup yeni rüzgardan yeni koordinat edinmek amacında.
İKİLİ OYNAYAN O KADAR ÇOK SİYASETÇİ İŞADAMI VAR Kİ! İşin garibi, kimsenin bunları bilmediğini görmediğini sanıyorlar... Başkasını bilmem!
Ama ben gülüyorum sadece...
İçeride MÜCADELENİN SERTLEŞECEĞİNİ kaç zamandır aktardım. Çünkü DÜNYA ve bizim merkezinde olduğumuz coğrafya karışık.
Karıştıranların buralara gelmeyeceğini, uzanmayacağını düşünmemek akılla bağdaşmaz... Bir şekilde geldiler artık...
MÜCADELE olacak.
Kaçınmak mümkün de değil...
NEDEN Mİ OLACAK? NASIL MI OLACAK?
Bakalım... Sonunda siz karar verin...
Ancak DIŞARIDA NE KONUŞULUYOR NE YAZILIYOR BAKALIM...
Anlamak için önemli...
İlk adımı atalım...
ARAMCO-AKDENİZ-İPEK YOLU...
Sanırım bu konuları ben yazana kadar ilgi gösteren yoktu. Garipti, anlamıyordum ama durum böyleydi... FORMA AŞKIYLA küçücük boyu olan şeyleri yazmak çizmek tercih sebebiydi buralarda... Neyse...
Yeni Dünya Düzeni için bu üçlü kimilerine göre Bermuda Şeytan Üçgeni, kimilerine göre Süper Güç olmak için bir şans... Bir hafızanızı zorlayın. Hatırlamaya çalışın.
Neler oldu neler... DEAŞ'ın kurulması, Arap Baharı, Sisi'nin darbesi, Julian Assange'ın Wikileaks'i, Panama Belgeleri, Türkiye'deki darbe girişimi, Türkiye'nin Rus jetini düşürmesi, ABD-İngiltere-Almanya- Belçika-Türkiye'deki bombalı terör saldırıları, BREXIT, YPG'nin güçlendirilmesi ve büyütülmesi, Suriye'de iç karışıklığın artması, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, İran'daki ayaklanma, Suudi Arabistan'da veliaht darbesi, Veliaht Prens Selman'ın ılımlı İslam kararı, Suudi prenslerin tutuklanıp mallarına el konulması, Washington'ın Çin'e uyguladığı vergi kararı... Daha pek çok şey yaşandı...
Kendiliğinden olmuyordu bunlar.
BİR MÜCADELENİN DIŞAVURUMUYDU hepsi...
60'a yakın küresel oyunun kurgulanmasının tek nedeni, ARAMCO-AKDENİZ- YENİ İPEK YOLU'nda patron koltuğuna oturmak. Dün de altını çizdiğim gibi Fransa'nın bugünkü yönetimi Macron'la birlikte Rothschild ailesine geçti. Elbette Fransa derin devletinin gücü, daima Champs- Elysee'den daha etkilidir. Ancak Fransa'da devlet kararlarının sorgulanmaması bir prensiptir. Derin devlet bu kararları, gizli etkilemeyi tercih eder. Fransız derin devleti de ARAMCO'da etkin olmak istiyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Paris ziyareti, programda yoktu. 2 kez davet almasına rağmen teklifi kabul etmedi.
Fransız derin devleti çok özel bir operasyona imza attı. 15 Mart 2018'de Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve Veliaht Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman için tutuklama kararı çıkardı. Ardından İnterpol aracılığıyla da kararı uluslararası boyuta taşıdı.
Fransa oyunu büyük kurunca, Prens Selman da ABD ziyaretinden sonra Fransa'ya geçmek zorunda kaldı. Fransız devleti ARAMCO'nun içinde yer almak istediğini ve bunun kabul edilmemesi halinde Suudi Arabistan'ın zor durumda kalacağını söyledi. Uluslararası siyaset sisteminde bu bir tehdittir. Veliaht Prens Selman da bu tehdidi anladı ki, ARAMCO'da Fransa'nın da olmasını kabul etti. Hatta Suudi Arabistan'ın petrol şirketi ARAMCO ile Fransa arasında dev bir anlaşma 10 Nisan'da Paris'te imzalandı. Fransa'nın ARAMCO'dan önce ilk adımı Akdeniz'di. Fransa ARAMCO'nun içinde yer almasıyla birlikte Yeni İpek Yolu'nda olacağı kesin gibi. Çünkü Yeni İpek Yolu'nun doğup büyümesi için enerjiye, enerji içinde ARAMCO'ya ihtiyacı var.
Deniz yolu olarak da Akdeniz'e...
24 Haziran seçimlerine gelip baktığımızda aslında görmemiz gereken şu: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Türkiye, İtalya, Almanya, AKDENİZ-ARAMCO-YENİ İPEK YOLU için mücadele veriyor.
Bu kavga ve ittifak yapısı her yerde kendini hissettiriyor. Cepheler de net olduğu için kimin kime vurmak istediği de belli... Hala anlamayan varsa yapacak bir şey yok!
Çok yazdım. Türkiye'nin AFRİN operasyonu ile erken seçim kararı bu kavgada yer almak istemesinin ilanıdır. NET!
Aylarca hükümet kuramayan Almanya'nın bir gecede "TAMAM" diyerek Merkel'i Başbakan yapması da Bermuda Şeytan Üçgeni'nde var olma mücadelesidir. ABD'de Başkan Trump'a karşı başlatılan operasyonun da amacı da ARAMCO-AKDENİZ-YENİ İPEK YOLU'nun Pentagon tarafından yönetilmek istenmesidir... Pencereyi değiştirip bakalım!
İşimize yarar çünkü!
Kraliçe II. Elizabeth'in tahtan indirilmek istenmesi de yine ARAMCO-AKDENİZ-YENİ İPEK YOLU'nun Rothschild ailesi tarafından yönetilmek istenmesidir. İngiltere'nin emekli ve çok da başarılı olmayan ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia üzerinden Rusya'yı köşeye sıkıştırma talebi de aynı nedendendir. İtalya'da genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Senato sözcüsü Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi arabulucu olarak seçti. Casellati'nin görevlendirmesi de yine ARAMCO-AKDENİZ-YENİ İPEK YOLU ile ilişkilidir. Casellati, derin İtalya'yı temsil eder. Etkilidir, diyalogları çok güçlüdür.
İtalya, hiçbir zaman Süper Güç planı olmasa da, Yeni Dünya Düzeni'nde var olması için hızlı şekilde hükümet kurmalı. Casellati de görevini başarıyla tamamlamak zorunda.
Makas değiştirelim... Başka bir noktaya geçelim... Tekrar döneceğiz ama... 1973 yılında Rothschild ailesiyle ABD özel bir sistem üzerinde anlaştı.
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Yani Swift... Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferini sağlayan sistemle birlikte, uluslararası her para transferi hem aile hem de Washington tarafından izlenmeye başlandı. SİSTEM BUNA HİZMET EDİYORDU! 1977 yılından itibaren sisteme entegre olmayan hiçbir banka transfer yapamayacağını gördü. Şimdi ARAMCO da Swift olacak. Kimin ne kadar petrol ve doğalgaz transfer ettiğini, ARAMCO üyesi olanlar öğrenebilecek. Birçok ülke yasa dışı yollardan enerji transferi yapıyor. Bu özellikle Afrika kıtasında çılgın boyutlara ulaşmış durumda. ARAMCO ile birlikte bu engellenecek ve hiçbir ülke, ucuza bir varil petrol dahi alamayacak. FİYATLAR DA BELİRLENECEK. İSTENİLEN DÜZEYE GETİRİLECEK!
Dolayısıyla ARAMCO ile birlikte Yeni İpek Yolu kontrol edilecek. ARAMCO'nun çok güçlü olması için Akdeniz petrol ve doğalgazının da sistem içine dahil edilmesi şart. Akdeniz'deki hareketliliğin de nedeni elbette ARAMCO ve Yeni İpek Yolu.
Yoksa binlerce kilometre öteden, neden UÇAK GEMİLERİ BÖLGEYE AKIN ETSİN! Çok özel araştırmalar gösteriyor ki, AKDENİZ-ARAMCO ve YENİ İPEK YOLU, Yeni Dünya Düzeni'ni belirleyecek.
ABD ve İngiltere bu konuda çok yol kat etti.
Fransa da sisteme dahil olmak için hamleler yapıyor. Ancak Fransa'da derin devletin gücünü dışarda bırakmamak gerekiyor.
Rusya'nın bu sisteme dahil olma çabalarının etkisiz olduğunu gördük. Elbette Putin'in Rusya'sından bazı hamleler gelecek ama bu çabanın sisteme girme konusunda etkili olacağı zor bir ihtimal. YETERLİ PERFORMANS GÖSTERİLEMEDİ...
İstihbarat savaşlarının arttığı döneme girdik.
2018 her alanda güçlü olanın kazanacağını işaret ediyor. Sadece istihbaratta güçlü olan, eğer stratejik siyasette güçsüz kalırsa gemi su almaya başlar. Askeri anlamda güçlü olan, finans sisteminde dışarıda kalırsa geminin yüzdürülme ihtimali yok. O nedenle ABD ve İngiltere bu konuda çok öne çıkıyor.
VE BİZE GELELİM...
Ekonomik türbülansa bakın! Siyasettekine de... Dışarıdan gelen baskıyı da unutmayın!
YENİ DÜZEN'de, TÜRKİYE'de uyumlu yönetim isteniyor. Kavga eden hakkını gerektiği gibi arayan değil...
Rusya ile yakınlaşan değil... İran'a göz kırpan ise hiç değil...
Türkiye kendi kararlarını almaya başladığı an saldırı kapıdadır. Şimdi de öyle. Hele gitmek istediği yer karşıdaki ittifakın haz etmediği bir noktaysa birleşerek gelirler... Her taşın altından çıkarlar... Bu periyod başladı şimdi... Bu nedenle oyunun bilinmesi şart.
Kavganın nedeninin de... Yoksa ben de "CHP şunu yaptı", "MHP bunu" dedi, "İYİ parti şöyle yürüdü", "AK PARTİ hepsini kenara itti" gibi diz boyunu geçmeyen şeyler yazarım. AMA BU GERÇEK DEĞİL Kİ! Eminim ki siyasetteki pek çok kişi BÜYÜK OYUNU DUYMAMIŞTIR BİLE! Buna rağmen iktidarı isteyen de çoktur! Burası Türkiye. Böyledir. Keşke olmasa ama gerçek bu... Siz bilin yeter...
Bilen yanılmaz çünkü... Türkiye'nin nerede olacağının seçimi bu! Kenarda mı oyunda mı!
Vereceğiniz karar bu! Olaylara size sunulduğu gibi bakmayın. Gerisi kolay...
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- Ergün Diler
- Şeytan üçgeni!
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