Yeni maşa belli
Bir de olaylara bakış tarzımız gerçekleri yakalamada zorluk çıkarmakta. Türkiye gibi içinde ESKİ MASALARI barındıran ülkelerde operasyonları fark etmek hiç kolay değildir. Mesela tutuklanan biri var!
Önemli bir isim! Eline silah almışlığı yok! Ama Türkiye'nin kaderini çizen, patronluğunu yapan ekibin içinden.
Bizler bunu bilmeyiz.
Ama bu ekip yıllarca Türkiye'de kimin ne olacağına karar verdi.
Şimdi karşılarında başka bir masa var! Güç yer değiştirdi. ESKİ MASA zorda! İnşallah günü geldiğinde daha açık yazarız. Şu anda yazma şansımız olmadığı için bütün dengeleri ABDİngiltere üzerinden anlatmaya çalışıyoruz...
Sonuçta etrafımızda sorun olan ve sınırlarımıza kasteden ABD'nin içeride adamlarının olmadığını düşünmek hayal kurmak olur! Hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz ilişkiler vardır. Ve bunlar muhtemelen hiç ama hiç bilinmeyecek.
Neyse...
Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım...
Pentagon, Obama dönemindeki 8 yıllık BEKLEME süresini Trump'la birlikte bitirdi. Trump göreve geleli 9 ay oldu. Ama aldığı yol hiç de az değil. 36 ayda bitmesi planlanan operasyonları tamamladılar.
Trump'ın kampanya sloganı olan "BÜYÜK AMERİKA'nın" gerçekleşmesi için iki önemli adımın Pentagon tarafından atılması gerekiyordu.
Öncelikli olarak Afganistan'ın yüzde 100 Amerikan sistemi içinde yer alması şarttı. Trump'la birlikte sadece 9 ayda Afganistan'ın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Çok başarılı adımlarla... Afganistan'a, artık "Amerikan toprakları" diyebilirsiniz. En azından ABD'nin izni olmadan Afganistan'la ilgili hiçbir plan yapılamaz. Bu net!
Afganistan elbette bizi de dünyayı da ilgilendiren operasyon. Ama Pentagon'un ikinci adımı sınırlarımızla ilgili... Pentagon'a göre Ortadoğu'da dengeler değişmeli ve IRAK ile SURİYE Amerikan toprağı olmalıydı. Türkiye ile daha fazla yol alamayacağını gören Trump ve ekibi bunun için start verdi. Bizi ortak olarak değil de müstemleke gibi gördükleri için adı ortaklık olan organizasyonun bitmesi gerekiyordu. Bitti de! Pentagon ilk seçenek olarak TÜRK ORDUSU'nun operasyonel gücünü zayıflatmak istemekte...
Trump döneminde YPG ve DEAŞ, Pentagon'un sınır birlikleri oldu.
Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında tek bir güç olmalıydı. Bunun için Barzani'nin ipinin çekilmesi gerekiyordu. Barzani'ye referandum için gizli desteğini veren Pentagon, asıl hedefini seçim sonrasına saklıyordu. Barzani, ABD'nin oyununu anlamadığı için bağımsızlık referandumunu kurtuluş sandı. Aslında Barzani ailesinin çökmesi için atılan bir adımdı. Barzani artık yok hükmünde. Bir gecede bitirdiler yani!
Peki Barzani gidiyorsa yerine kim gelecekti? Geçen gün bu konuya biraz girdim! Bence yerine gelecek isim tekrar TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN !
Pentagon'un yürümek istediği isim bu!
Belki de son kez kullanmak isteyecekler.
Planları tamamen KENYA'dan alıp bize verdikleri ÖCALAN üzerinden... Zaten o gün de bunu söylemişlerdi...
Birkaç gündür RAKKA'nın DEAŞ'tan temizlendiğini ve YPG'ye verildiğini konuşuyoruz. Savaş olmadı ki TEMİZLİK olsun! YPG'ye verilmesi gerekiyordu, verildi! Bu kadar... OYUNCU YPG çünkü!
Rakka'da Abdullah Öcalan posterleri asıldı. Posterleri hazırlayan ve asan Amerikan birlikleriydi. Haftalardır gizli bölmelerde tutulan posterleri YPG bile asıldığı an gördü! Aynı günlerde Fransa, Hollanda, Almanya'nın da birçok kentinde Abdullah Öcalan posterleri görücüye çıktı. 7 gün boyunca her gün Twitter'da freeOcalan, freeKürdistan gibi hashtag'ler trend topic yapıldı.
Pentagon bunu niye yapıyordu?
Üzerinde durulması gereken bu!
Türkiye yıllardır BARZANİ ile yakınlık ve dostluk içindeydi. Barzani'nin referandum kararından sonra DOĞU ve GÜNEY DOĞU ANADOLU'da bazı aşiretlerin ayaklanması, ortalığı karıştırması gerekiyordu. Bu olmadı, yapılmadı. Bunun üzerine yedekte bekleyen oyuncu sahaya indirildi. POSTERLER buydu! Barzani'nin referandumuyla birlikte Türkiye'de özellikle Diyarbakır'da çok büyük ayaklanmalar planlanıyordu. Belki Barzani, referandum gecesi tuzağa düşürüldüğünü anladı ve Türkiye'deki aşiretlere "Sakın Amerika'nın planına alet olmayın ve evinizden çıkmayın" diye mesaj gönderdi. Bilmiyoruz. Ama Pentagon buna inanmakta!
Bunları ben değil yabancılar söylüyor!
İçeride gerginlik isteyenler, gerginlikten fayda umanlar bir gözüyle ABD'ye bakmaya devam ediyor mu? Elbette ediyor... Pentagon bu doğrultuda Öcalan'ın Doğu ve Güneydoğu'daki gücünü kullanarak yeni bir karışıklık başlatmak isteyecek. ABD zaten "YPG'de Barzani değil Öcalan güçlüdür" mesajlarını veriyor. Saklamıyor. DEAŞ'ı yenen KAHRAMAN BİR ordu herkes için gurur kaynağı (!) Oyunu böyle kurdular.
YPG'yi savaşmadan kahraman ilan ettiler.
Şimdi çekim merkezi...
Öcalan üzerinden gidecekler. YPG'yi ve KUZEY'leri birleştirmek için ondan faydalanacaklar. Kürtler arasında DEĞER taşır hale getirecekler... Posterleri gördünüz! Avrupa ülkelerinde de Öcalan'ın büyük destek bulacağı programlar ve konferanslar organize edilecek. Hatta bazı kent meydanlarında "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşleri gerçekleştirilecek.
Aynı zamanda fitili ateşlenen 'vize' operasyonlarının birçok AB ülkesine yayılması sağlanacak. Bu Türkiye'de siyasal iktidarın elini zayıflatmak için yapılacak.
Planları bu! Asıl AVRUPA'nın bize ihtiyacı var! Bu ayrı konu! Ama Pentagon'un kafası böyle...
Beyaz Saray daha doğrusu PENTAGON asıl hamleyi PARA üzerinden yapmaya çalışıyor... Türkiye'yi ekonomik kıskaca almaya çalışan oluşum pek çok AVRUPA ülkesinin tıpkı VİZE'de olduğu gibi ticarette de kısıtlama içinde olmasını talep ediyor... Türkiye'nin ticaretinin yüzde 50'sinden fazlasını yaptığı AVRUPA'nın ekonomik kumpasta yer alması istenmekte! Neden? Ankara'ya ağır darbe indirmek için! Amaçları 2018'de bu planı hayata geçirerek ERDOĞAN 'ı ve TÜRKİYE'yi zora düşürmek... Dolayısıyla kontrol edilen TÜRKİYE'yi geri getirmek!
Türkiye'de halkın da TEPKİ göstereceği bir iktidar için hazırlıklarını yapıyorlar!
AVRUPA'daki hangi ülkenin hangi konularda ticari BARİKAT yapacağı bile planlandı ve muhataplarına iletildi. Tutar mı tutmaz mı, yaparlar mı yapamazlar mı göreceğiz! Bu kararların alınacağı tarihler bile belirlendi. Hepsi birbirini izleyecek.
Kısacası TÜRKİYE dışarıdan EKONOMİK olarak kuşatılmak istenecek ve ardından da besledikleri YPG ile sınırlarımıza dayanacaklar.
Planlarının özü bu! Rıza Sarraf DAVASI VE ORADAN ÇIKARACAKLARI
KENDİLERİNİ BAĞLAYACAK OLAN kararlar da HESABA DAHİL... YPG de GÜNÜ GELDİĞİN DE NASIL DAVRANACAĞINI BİLİYOR...
Etrafımızda bunlar var! Bunu bilerek yaşayacağız... Ve evvelallah hepsinin üstesinden de geleceğiz...
Yine de bilmemiz gerekiyor bunları.
YPG'li teröristler aylardır sanal ortamda TÜRKİYE ile savaşmakta... ÖZEL SAVAŞ PROGRAMLARIYLA...
Amerika Birleşik Devletleri ORTADOĞU'da tek güç olmak için TÜRKİYE ile birlikte hareket etmek zorundaydı.
Bu ortaklık bitti. Şimdi kendi yazdıkları senaryolarla kapımıza gelecekler. Bizi içeride meşgul edip sınır ötesinden gelmeye çalışacaklar... O an için uğraşmaktalar...
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN ile bu planı hayata geçirmeye çalışacaklar... FETÖ ile yapamadıklarını YPG ile yapacaklar akıllarınca...
Olmayacak duaya burada da amin diyen çok! Düne kadar bilmediğimiz için yanılıyorduk.
Bilelim ve devletimizin yanında olalım...
Bunun partisi, milletvekili, ismi, şehri olmaz.
Buralar ya bizim ya bizim...
Bunu doğrudan anlatmak zorunda kalabiliriz! Bilelim...
NOT: Türkiye artık DOĞU'yu, UZAK DOĞU'yu keşfetti. Avrupa ile vuracakları darbe, alacakları sonuç yok!
Anlayacaklar bunu da!
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- Ergün Diler
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