ABD’nin işi zor
Soru çok... Hepsini bir bütün olarak ele almadığınız takdirde olacakları anlama şansımız yok.
İsimleri ve bölgeleri geride bırakarak şu soruyu sormak doğru olandır:
BÜYÜK GÜÇLER NE YAPMAK İSTİYOR?
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri... Pentagon olaylara kişiler üzerinden bakmaz. Çıkarlarını düşünür ve büyük ölçekte gerekeni yapar...
Bizde de dünyada da olayların PARA yönü hiç konuşulmuyor gibi. Hep silah, kurşun, cephane, patlama ve terörü konuşuyoruz. Oysa yapılmakta olanlar PARA için!
Açalım biraz... Türkiye'den başlayalım...
Yabancıların konuştuğu gibi... İçeridekiler anlamıyor ya bu nedenle YABANCILARIN ağzından aktaralım ki belki ikna edici oluruz.
Türkiye, stratejik ülkelere asker gönderdi mi? Evet gönderdi. İşte bundan hem Avrupa Birliği hem de ABD rahatsız oldu. Son dönemin en önemli bölgeleri Afganistan, Katar, Somali, Suriye ve Irak'taki Türk askerleri, çok stratejik hamleler yapabilecek güce sahip. Yabancıların fikri bu! Bizim değil... Pentagon'un gücü yurtdışında tuttuğu askerlerden başlamakta. Bu gerçeği düşündüğümüzde Türkiye'nin stratejik noktalardaki askerleri, artık kaçınılmaz olarak Yeni Dünya Düzeni için Türkiye'nin adını öne çıkartıyor. Bizde olayları anlamak yerine "Somali'de ne işimiz var?", "Afganistan neyimize gerek?" gibi çıkışlarla vaktimizi almaya çalışan çoktur. Muhtemelen cahillikten!
Son 100 yılda 3 kez Yeni Dünya Düzeni hayata geçirildi. Kırılmalar yaşandı, yeni dengeler oluştu. Bazen de dengeleri bozmaya kalkanlar bertaraf edildi. Türkiye ilginçtir bu 3 yeni denge kurulurken, revizyona gidilirken, her defasında DARBELERLE tanıştı! YENİ DENGE'de yer almaması için birileri gelip içeriyi karıştırdı, canımızı yaktı, geleceğimizi çaldı... 15 Temmuz için yapılan yorumların burası eksik! Eğer darbe başarılı olsaydı Türkiye tekrar YENİ DÜZEN'in dışında kalacaktı. Yıllarını içerideki çekişmeye ayıracak, enerjisini boşa harcayacak, yine ÇIRAK çıkacaktı! Bu kez olmadı! Başaramadılar! Onların biçtiği role itiraz eden Türkiye bunun üzerine Katar'dan Afganistan'a Somali'den Irak'a kadar olan STRATEJİK EKSENE asker yolladı!
İşte bu da 15 Temmuz'un arkasındaki güçleri rahatsız etti! Bu hareket tarzından şikayetçi olanların başında da PENTAGON gelmekte! 34 ülkede 78 Türk şehitliği bulunan Türkiye'ye yeni şehitlikler için Pentagon'da toplantılar yapılıyor. Türkiye, sessiz yükselişini sesli hale getirmeye başladı.
Belki önümüzdeki dönemde Pentagon ile Türkiye arasında sıcak bir köprü kurulacak ama eski ilişki kalıbı asla geri gelmeyecek...
Çünkü Pentagon Türkiye'nin 5 stratejik ülkedeki askeri varlığını devam ettirmesini istemiyor! Bir ülke başka bir ülkede başarılı ve etkili olmak istiyorsa askerlerini orada tutmalı!
Bunu Pentagon da Ankara da biliyor!
Rusya'nın birçok bölgede geri kalmasının nedeni de önemli ülkelerde askeri varlığını koruyamaması. Rusya'nın Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Ermenistan, Kırgızistan, Suriye, Vietnam, Güney Osetya, Abhazya ve Transdinyester bölgelerinde askerleri var! Var ama bu yerlerin hiç biri YENİ DÜZEN'de yer alacak stratejik öneme sahip bölgeler değil. Yani burada asker bulundursan da bulundurmasan da kaybedeceğin ve kazanacağın çok şey yok!
Yeni düzen İPEK YOLU çünkü!
Rusya, Afganistan'a asker göndermek için çok önemli hamleler yaptı. Ancak amacına ulaşamadı.
Devam...
Pentagon özellikle DOHA'daki TÜRK ASKERİNDEN çok rahatsız.
Bunu saklamıyorlar da... Çünkü Katar'ın ABD'ye bağlanma planı, Türkiye'nin ani asker gönderme kararı nedeniyle bozuldu.
Katar'ı Amerikan tarafına çekecek olan ablukanın da etkisiz kalması, Yeni İpek Yolu projesinde Washington'ın elini iyice zayıflattı. Katar ablukasının artık hiçbir işe yaramadığı Pentagon tarafından da kabul gördü. ABD; şimdi Katar'a ikinci operasyon için hazırlanıyor. Vazgeçmiş değiller yani.
Yeni plana göre KATAR'daki üst düzey AMERİKALILAR suikasta kurban gidecek.
Saldırıyı üslenen TERÖR ÖRGÜTLERİ de KATAR ŞEYHİ'nden yardım alanlar olarak açıklanacak. Yani "Katar Amerikalılar'ı öldürdü" mesajı verilecek. Bütün bunlar ABD kamuoyunu ikna etmek için tabii. Önemli olan oradakilerin ikna edilmesidir. Bütün operasyonlarda da böyledir bu!
Saldırıyı gerçekleştirecek terör örgütü ile Katar Şeyh'inin bağlantısı için gerekli belgeler hazırlandı. Bunlar için zor değil bu! Ancak bu operasyon için start verilirse sonuç almak mümkün mü? İşte bu sorunun cevabı net değil. Bu oyunlar önceden YÜZDE 100 başarı sağlıyordu! Kabul!
Dünya eski dünya değil.
Eski kurgular artık tutmuyor!
Teknoloji eski oyunlara izin vermiyor. Ancak bu plan başarısızlığa uğrasa bile, Amerikan iç kamuoyunda etkili olacağı kesin. O nedenle Pentagon da bu planı devreye sokmakta çok ısrarlı. CIA ile birlikte 2 istihbarat kurumu, Pentagon'un planını hazırladı. Amerikan iç kamuoyu, her zaman birinci sırada gelir. ABD'nin iki Irak ve Afganistan işgal projelerinden önce Amerikan halkının ikna edilmesi gerekiyordu ve yaptılar. 11 Eylül, Amerika'nın en güçlü ikna operasyonuydu...
Amerikan çıkarları için bazı Amerikalılar'ın ölümü önemsizdir. Dünyada en kolay kandırılan halk Amerikalılar'dır. Paniktir ve devletinin kararını sorgusuz destekler.
11 Eylül saldırılarından sonra yapılan bir araştırmada, Amerikan halkının Afganistan operasyonuna desteği yüzde 95'i bulmuştu.
Ancak 11 Eylül'den sadece 3 ay önce yapılan araştırmada, Amerikan halkının Afganistan operasyonuna desteği sadece yüzde 17 çıkmıştı. İKİZ KULELER nerede?
New York'ta! Peki ABD askeri nereye gitti?
AFGANİSTAN'a ve Irak'a! Şaka gibi değil mi!
İkinci Irak operasyonu için Saddam'ın kitle imha silahları, yalan belgelerle Amerikan medyasında yer aldı. Bu silahların Amerikan vatandaşlarını da hedef alacağının medyada dillendirilmesiyle operasyona destek yüzde 85'i aştı. Kitlesel imha silahlarından söz edilmediği günlerde Irak işgali için destek yüzde 10'du. Trump yönetiminin en büyük eksikliği, medya gücü olarak gösteriliyor.
Ancak hiçbir Amerikan medya kuruluşu, Katar'da Amerikan vatandaşlarına düzenlenecek suikastlar için, "Pentagon yaptı" diyemez.
Çünkü Amerikan devletini, olaydan sonra suçlamak büyük risktir. 50 yıl sonra gerçekler ortaya çıkar! 11 Eylül olayının da 30 yıl sonra nasıl bir tiyatro olduğu yazılır.
Amerikan devleti de içerdeki bir grubun bunu yaptığını kabul eder. Özür de dilenir. Ancak bunlar Amerika'nın 11 Eylül'den sonra dünyada yaptığı operasyonları geriye almasını sağlamaz.
Pentagon, Trump dönemiyle birlikte Amerikan devletinin kilit noktalarına, "Ya tek güç Amerika ya da yok olan güç Amerika" vurgusu yapıyor... Motivasyonları bu! Bu, Trump'ın eleştirilmesini de azaltıyor. Çünkü Amerikan derin devletine karşı, ciddi bir savaş açan yok olur. Buna ne Clinton, ne de Obama cesaret edebildi. Çünkü derin devletin en büyük düşmanları Demokrat başkanlık sistemidir. Pentagon, Amerika'nın derin devletinin gerçek gücünü hiç tereddütsüz gösterecek bir sistemle yönetilir.
Kennedy de Amerikan derin devletinin gücünü sorgulamaya kalkmıştı. Tek başına DENGEYİ bozup SOVYETLER'in yerine ALMANYA'yı koymaya kalktı. Sonuç, tek bir mermi ile derin devletin gücü Demokratlar'a gösterildi. Sadece 2.5 yıl yaptığı başkanlık görevi, Bill Clinton ve Obama'ya da ders oldu.
Pentagon, kimlik değiştirerek yeni gücüne kavuşuyor. Geçmişte sessiz planlar yaparak gücünü koruyan Pentagon, şimdi açık şekilde planlarını hayata geçiriyor. Karşı güçleri de bitirmek için tereddütsüz hamle yapıyor.
Pentagon, Yeni Dünya Düzeni'nin Yeni İpek Yolu ile başlayacağının farkında. Bu nedenle STRATEJİK ülkeleri yanlarına almak için çalışacaklar ve çabalayacaklar!
Türkiye de bunların en başında gelenlerden!
Ancak Türkiye eski Türkiye değil...
Pentagon'un canını sıkan da bu! Ne onlar bu çabadan vazgeçecek ne de Ankara eskisi gibi boyun eğecek! Pentagon'un işi çok ama çok zor! İçerideki adamları tasfiye edildi. Bu sebepten İPEK YOLU için Türkiye ile sert mücadeleye giremez. En azından şimdilik.
Şu an Türkiye'nin olumsuz etkileneceği her adımın sorumlusu ABD olarak tescillenir!
Bu da ABD karşıtlığını TAVAN yaptırır.
Bunu bilirler. Göze alamazlar... İlk periyotta Ankara'yı kontrol etmek için gerekli siyasihukuki operasyonları deneyeceklerdir...
Atacakları bu adım da Türk insanının fikrini değiştirmek için olacaktır...
Tutmazsa; ki tutmayacaktır, ikinci planla geleceklerdir... Türkiye ile uğraşmayı bırakamazlar!
Somali'deki kanlı saldırıya da bu pencereden bakın.
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- Ergün Diler
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