ŞEHİTLER ölmez, vatan bölünmez.

Devletimizin ve milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimiz, vatan ve millet sevgisiyle yandılar, inançları uğruna fedakârlıklarını gösterdiler.

Bu mücadelede şehadete ulaşan şehitlerimizin her birinin hayatı, birer destan, birer kahramanlık hikayesi olarak kalplerimize ve tarihimize yazıldı.

Vatan ve bayrağımızı korumak için şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz'e Allah'tan rahmet diliyoruz.

Tarih. 15 Mart 2023... Irak'ın kuzeyinde Duhok'ta içerisinde Amerikalı pilotların ve PKK-YPG'li teröristlerin bulunduğu bir Fransız helikopteri düştü.

Düşen helikopter de Kuzey Suriye'de derin Amerika'nın aparatı PKK-YPG katil sürülerine eğitim ve silah desteği veren ABD-Centcom gerçeğini ortaya çıkardı. Önceki gün, emperyalistlerın sürüleri 12 evladımızı şehit etti.

Eli kanlı hainler ve onların arkasındaki katilleri, yüzlerce operasyona katılan Özel Kuvvetler'imizin efsane albaylarından Mithat Işık AHABER TV'de açıkladı: Bölge üzerinde oyun kurgulayan emperyalistleri ve Derin ABD oyunlarını bilen bir komutan olarak değerlendirmeme göre, uydudan kanlı örgütün eylem yapacağı mevzilerin koordinatlarını Derin ABD verdi. GPS'e bu koordinatları girdiğiniz zaman hava şartları nasıl olursa olsun siz bu mevzileri buluyorsunuz." Mithat Işık ile birçok sohbetimizde Derin ABD'nın ve aparatı PKK-YPG'nin kirli oyunlarını konuşuyordum.

Mithat Işık, Hakurk'taki alçak saldırı ile ilgili Ahaber'de şunları söyledi: "Zor bir coğrafya Gara-Şengal.. PKK'nın elinde ABD'nin vermiş olduğu modern kış tesisatları var. Gece görüş gözlükleri var. Daha modern silahlar var. GPS'ler var. Dolayısıyla ABD ne yapıyor? Suriye Demokratik Güçleri adı altında burada eğitmiş olduğu PKK-YPG bölücü terör örgütü unsurlarını Sincar'ın güneyinde Kerkük'ün güneyinden Süleymaniye'den bazen helikopterlerle daha çok kara yoluyla bu bölgeye kadar getiriyor.

Kuzey Irak'ta yapacağı alçak saldırıların provasını yapıyor.

Geçen hafta McGurk diye ABD'nin Orta Doğu temsilcisi var. Bu adam buraya geldi burada bir tatbikat yaptı bunlar. Benim değerlendirmem bu tatbikat burada yapılacak olan eylemin bir provasıydı.

Yani McGurk'un görevi Lawrence'in yapmış olduklarını yapmaya çalışıyor.

Artık bu açıkça ortaya çıktı. ABD kendi bütçesine milyonlarca dolar PKK/PYD'ye yardım gönderdi. Bölgedeki mücadelemiz artık topyekün bir mücadele. Karşımızdaki örgüte ABD bütün bilgileri veriyor uydudan gideceği koordinatları veriyor.

Suriye bölgesinde de alçak saldırıların provasını yaptırıyorlar." Efsane albay Mithat Işık, alçak saldırının zamanlaması üzerine de dikkati çeken açıklamalar yaptı:

"İsrail, Gazze'de çok sıkıştı uluslararası büyük bir baskı var orada Türkiye'nin de büyük bir baskısı var burada dikkati biraz da buraya çekmeyi de düşündüler diye tahmin ediyorum.

Geçen hafta Kerkük'te uzun zamandır ilk defa seçim oldu. Kerkük'te bir takım yeni oluşumlar var. Kerkük Irak'ın bence can ve kan damarı.

Kerkük'e dikkat."



SONUÇ: Alçak saldırının zamanlamasında Amerika'ya uzanan önemli bir nokta daha var..

Alçak saldırı, 23 Aralık'ta yapıldı.

Alçak saldırıdan üç gün önce Ankara'da Türk ve Irak heyetleri arasında ÇOK ÖNEMLİ BİR YÜKSEK DÜZEYLİ GÜVENLİK ANLAŞMA YAPILDI.

Türkiye ve Irak, ortak güvenlik anlaşması SONRASI YAPILAN açıklamada da çok önemli bir madde vardı: BASRA (IRAK) ile OVACIK (TÜRKİYE) arasında KALKINMA YOLU projesi... Kalkınma Yolu Projesı, Derin ABD'nın Hindistan-Hayfa lımanı- Avrupa koridorunu sarsacak bir projedir.

Belli ki Derin Amerika çok rahatsız oldu.

Şurası yadsınamaz bir gerçek ki alçak saldırıların sorumlusu Derin Amerika- Centcom'dur.