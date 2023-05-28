Merkez üssü Türkiye

TÜRKİYE, bugün tarihi bir eşiği geçiyor. 29 EKİM 2023'te Türkiye'nin 100. Yılını 86 milyonluk Aziz Milletimiz coşku ile kutlayacak. Türkiye'nin yüzyıllık yeni vizyonuyla BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARADİGMASIYLA müthiş jeo-politik-jeo-ekonomik hamlelerini sürdürecek. 1915'lerde Birinci Dünya Savaşı ile kurulan "20'inci Yüzyıl Düzeni" sona erdi. "Yeni Dünya Düzeni" kuruluyor.

İçinde yaşadığımız süreçte 21'inci yüzyıl düzeninin mimarisi ilerliyor. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonu, 2023-2053-2071 stratejik planlarla dolu. Büyük Türkiye'nin dışta jeo-politik ve jeo-ekonomik, içte yerli ve milli parametreler içeriyor. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonu, son 10 yılda gelişen olaylar ve olası yeni gelişmelerin odağında Büyük Türkiye'nin nasıl konumlanacağını ilan ediyor. 86 milyonluk Aziz Milletimizin kalbinde ANADOLU, kafasında dünyanın mazlum ve mağdur insanları olduğu bir gerçektir Türkiye'miz bugün, 21. Yüzyıl'ın 'Özgül Ağırlığı Olan Bölgesel GÜÇ-Küresel Aktör' konumunda. Jeo-politik hamlelerimiz Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından en belirleyici aktör olacağını gösterdi ve göstermeye devam edecek. 29 Mayıs 2023 sonrası, Türkiye'nin yüzyılı, dünyada 360 derece bakışla çok yönlü jeopolitik ve jeo-ekonomik parametreler içeriyor. Türkiye'nin yüzyılında, yakın coğrafya ile bire bir ilgi ve ortaklıklar, İslam dünyasının beraberliği, Asya ve Afrika açılımları birer temel olarak derinlik kazanacaktır. ABD (NATO) ile Rusya'nın jeo-politik hesaplaşması Asya'ya evriliyor, Çin etrafında yeni jeopolitik haritalar şekilleniyor. Bu öyle bir hesaplaşma ki her ülkenin ayrı bir hesabı bulunuyor. Türkiye'nin, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kirli planları paçavraya çevirmesinin ne kadar önemli sonuçlar verdiğini artık her ülke görüyor.

Bir tarafta ABD-Avrupa, diğer tarafta Rusya-Çin'in iki kutup olarak 21. Yüzyıl'a hakim olma mücadelesi sürerken, Birleşik Türk Devletleri dünyaya üçüncü bir eksen müjdesi veriyor.

29 Mayıs sonrasında, Çatı ismi TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ olan "Yedi devlet bir millet" paradigmasının Yeni Dünya Düzeni'nde ne kadar etkili bir kuşak olduğunu daha net göreceğiz. Türk Devletler Birliği'nin köprüsü ZENGEZUR KORİDORU olacak. Gün gelecek Kazakistan'dan çıkıp Zengezur'dan geçip İstanbul'a kadar gidebileceğiz, Iğdır, Kars'a gidebileceğiz. Evet. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, 21. Yüzyılı bir "Türk Asrı" yapmak üzere yola çıkmıştır.

SONUÇ: 29 Mayıs 2023 sonrası, elimizde olan veriler ve STRATEJİK analizler gösteriyor ki Türkiye, 21. Yüzyıl dünyasının şekillenmesinde rol oynayacak ülkelerin başındadır. Yeni Dünya Düzeni'nin Merkez Üssü Türkiye'dir.