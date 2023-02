Altılı masa tam bir komedi

YÜZYILIN en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Günlerdir, kalbimiz atmaya utandı.

Lokmalar ağzımızdan geçmedi.

Kahramanmaraş merkezli felaket karşısında Aziz Milletimiz, Başkan Erdoğan ve devlet tüm imkanlarıyla insanlarımızın yardımına koşuyor.

Yaraları sarıyor. YENİDEN MİLLİ MÜCADELE VEREN AZİZ MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ SEFERBERKEN, Altılı Masa liderleri ne yazık ki, birbirini yiyor. Birbirine çelme takmakla meşguller. Bugün olduğu gibi geçmişte de Anadolu ticaretinde PANAYIRLAR'IN önemli bir yeri vardı. Yörelerde her gün bir köye has panayır günü olurdu. Vatandaşlarımız ve satıcılar orada buluşurdu. Panayırlarda satıcılar arasında sık sık rekabetten kavgalar çıkar, bu pazarlar kısa zamanda kapatılmak durumunda kalırdı. CHP-Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış, Altılı Masa'da bir PANAYIR görünümünde. Her an birbirini yemeye kalkan altı liderden oluşuyor. Türkıye'm de Aziz Milletimizin yaralarını sarma süreci yaşanırken, Akşener'in çıktığı TV'de "öfkeli" çıkışını izledik.

TV'de, içini boşalttı. Millet İttifakı'nda taşları yerinden oynattı. Belli ki, içine atmış. Aslında çok kızıyormuş, Kılıçdaroğlu'na, yakın kurmaylarına ve CHP medyasının yandaş yazarlarına...

Akşener'in canlı yayında kurduğu EN ŞİDDETLİ şu cümleyi kayda geçirelim. Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde kendisine eşlik eden kurmaylarına "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık.

Geri zekalılık her tarafta mevcut. Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan muhteremler beni ararlardı, (İmamoğlu ile otobüse çıktığında) ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zeka, BECEREMEDİLER'' dedi.



SIRA, AĞIR ABİ KARAMOLLAOĞLU'NDA

Cumartesi akşamı ALTILI MASA'NIN AĞIR ABİ'Sİ KARAMOLLAOĞLU da çıktığı TV'de, Kılıçdaroğlu'nun umduğu dağlara kar yağdırdı.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na, Akşener gibi, ''Kazanacak aday' vurgusu yaptı. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 6'lı Masa'da üç isim gündemde, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu var" diyerek CHP'nin nefesini kesti. Karamollaoğlu'nun, "BİZ SEÇİLECEK CUMHURBAŞKANI ADAYI'NIN OLMASINI İSTERİZ. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu konu yapılırken ANKETLER de yapılacaktır. "Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini düşünüyorum" demesi, Kılıçdaroğlu'nun HAYALLERİNİ YIKACAK, moralini çok bozacak özellikte idi.



AKŞENER'İN ÖFKESİ

Akşener'in çok sinirlendiği konuların birisi de, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır" açıklaması olduğunu anlamış bulunuyoruz. Kuşoğlu bu açıklamayı ne zaman yaptı? 16 Eylül 2022'de.

Yani; açıklamanın üzerinden 4.5 ay geçti. Belli ki AKŞENER çok sinirlenmiş, içine atmış. Bu açıklamayı tekrar gündeme getirerek, Kuşoğlu'nun, 'masa dağılır' lafını çok yakın olduğundan Kılıçdaroğlu'nun söylettiğini düşünüyor.



AKŞENER KARARLI

Akşener, 'kazanacak aday' vurgusunu 2 MART toplantısında da devam edecek. Tabi ki, yanında Karamolloğlu da olacak. 2 Mart sonrası, parti içindeki seri değerlendirme sürecine devam edecek. 2 Mart'taki masa toplantısından bir gün sonra il başkanları, sonra da belediye başkanlarıyla görüşecek. "Sokak ne diyor" sorusuna yerel yöneticiler üzerinden cevap verilecek. VE çok gizli ANKET yaptıracak. (Aman Kılıçdaroğlu duymasın) Akşener, son kararını (muhtemelen) 12 MART altılı masa toplantısında söyleyecek.

SONUÇ: EVET. Akşener, kükreyen sel gibi, Altılı Masa'yı önüne kattı gidiyor.Siyasi tarihimizin en acıklı fiyaskosu da Kılıçdaroğlu tarafından sahnelenmeye devam ediyor.

OLMAK VEYA OLMAMAK. İŞTE MESELE BU. SORU DA ŞU:

Akşener'in öfkesi 12 Mart toplantısına kadar sürecek mi?

Kılıçdaroğlu velev ki vazgeçip DIŞTAN ADAYA 'EVET' der mi? DERİN AMERİKA-AVRUPA'NIN, ALTILI MASA DAĞILMASIN HEDEFİYLE HANGİ İSMİN SUFLESİNİ VERECEĞİ ZAMAN, 2 MART İLE 12 MART ARASINA KALMIŞ GÖRÜNÜYOR. BİLİNDİĞİ GİBİ, ALTILI MASA LİDERLERİ NATO'YA, DERİN ABD'YE, AVRUPA BİRLİĞİ'NE VE IMF'E BAĞLILAR. LAF DİNLERLER.