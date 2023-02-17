Yıldırımlar yaratan milletin torunlarıyız

TARİHİMİZİN en büyük felaketlerinden birini yaşadık.

Günlerdir, kalbimiz atmaya utandı.

Lokmalar ağzımızdan geçmedi.

Güzel insanlarımız enkaz altındayken gözlerimizi kapatamadık. 10 şehrimizi ve yakın coğrafyamızda Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan, Filistin, İsrail, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkileyen Kahramanmaraş merkezli felaket karşısında Başkan Erdoğan önderliğinde devlet tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde insanlarımızın yardımına koşuyor. Kahraman Ordumuzun Harbiye Marşı'nın dizeleri şöyledir:

Yıldırımlar yaratan bir ırkın Ahvadıyız (Torunlarıyız) Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız (Hatırasıyız) Kanla irfanla kurduk bu Cumhuriyeti, Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız (Bekçisiyiz) YILDIRIMLAR YARATAN MİLLETİN TORUNLARI olarak herkes CANLA BAŞLA çalışarak en hızlı refleksi verdi. YENİDEN MİLLİ MÜCADELE VEREN AZİZ MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ SAĞOLSUN. Bu çok büyük felakette de BİRLİK OLDUK.

ACIYI BİRLİKTE PAYLAŞTIK. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin, birbiriyle kaynaşmış bir toplumun tasada da ortak olduğumuzu bir kez daha gösterdik.

"Biz" olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz acı yok. Bu acı elbette kolay atlatılamaz. Tekrar eski günlerimize dönmek için sabırlı olacağız. Devletimiz ve milletimiz beraber bu felaketin yaralarını saracağız. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun yüzde 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajlarımızın yüzde 93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.

Kutsal kİtabımız Kuran'ı Kerim'de, Allahımız birçok olayları ele alarak, ders alınmasını emreder.

Yunus / 6. Ayet Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her varlıkta, nice işaretler, deliller vardır.

Yusuf / 7. Ayet Yemin olsun ki, yaşadıklarında, gerçeği arayanlar ve sorup öğrenmek isteyenler için nice dersler ve ibretler vardır.

Ra'd / 3. Ayet O Allah ki, yeryüzünü enine boyuna yayıp genişletti, Doğrusu bütün bunlarda, sistemli düşünebilen kimseler için nice deliller, alınacak nice dersler vardır.

Ra'd / 4. Ayet Aklını kullanan kimseler için dersler ve ibretler vardır.

Nahl / 12. Ayet Sonra geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir.

Gerçekten bunda aklını kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır.

Nahl / 13. Ayet Elbette düşünüp öğüt alan bir toplum için büyük bir ibret ve ders vardır.

Nahl / 65. Ayet Elbette, gerçeğe kulak verecek bir toplum için açık bir işaret ve mühim bir ders vardır.

Rûm / 22. Ayet Bilgi sahibi olanlar için elbette kesin deliller vardır.

Rûm / 23. Ayet Hiç şüphe yok ki, gerçeğe kulak veren bir toplum için deliller ve ibretler vardır.

Evet. Acı ama gerçek. Milletimiz ve devletimiz yaraları sararken, birlik ve beraberliği bozmaya yönelik şarlatanları görmekteyiz. Sahada, millet var, devlet var, kahramanlar var. Depremi kişisel ya da siyasi fırsatçılık arayanlar sürünüyor. Gerçi, üç beş kalbi mühür bağlamış siyasi zihniyet ve sosyal medya soytarısının ismi üzerinden mesele ele alınmayacak kadar önemlidir.

Deprem gibi önemli bir meselede, soytarıların maskesini de düşürdü.

SONUÇ: 'Kanla irfanla kurduk Cumhuriyeti. Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız (Bekçisiyiz)' dizelerinin derin anlamı var. Devlet, millet zamana karşı yarışıyor. DIŞTAN VE İÇTEN HAİNLER KUDURSA DA, YILDIRIMLAR YARATAN MİLLETİN TORUNLARI TÜRKİYEMİZİN YÜZYILINA SAHİP ÇIKACAKTIR.