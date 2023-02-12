Zamanla yarış

Yüzölçümü bir Hollanda, Belçika kadar olan 10 ilimizi etkileyen asrın felaketi Kahramamaraş merkezli iki depremin acıları sürüyor. Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık.

Yüzöiçümü olarak bir Hollanda, Belçika kadar olan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi depremlerin ardından Türk Milleti kenetlendi. Ateş, 85 milyonluk Türkiyemizin yüreğini yaktı.

Dillerimizde dua, içimizde umutla canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk.

Büyük Milletimiz ve devletimiz, zamanla yarışıyor.

UMUT VARSA GELECEK VAR. Enkaz altında çıkarılan canlarımızı görünce seviniyoruz.

MUCİZE KURTULUŞLARI GÖZYAŞLARIYLA TAKİP EDİYORUZ.

Cumhurbaşkanımız, devlet, hükümet afet bölgesinde.

Bir taraftan enkaz altındaki kardeşlerimize yardım için çırpınırken, diğer yandan soğuk kış günlerinde milyonların yaraları sarılıyor, insanüstü gayretler ortada.

Bunları görmemek, yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemeye çalışan ALÇAKLAR ortalıkta dolaşıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan günlerdir deprem bölgesinde. Çok büyük felaketin yaralarını sarmak için Devlet-Millet var gücüyle çalışıyor.

Her çaba da takdire şayan. Hiç kimsenin çabasını küçümsemek, yok saymak veya farklı şekillerde değerlendirmek doğru değilken, Deprem öncesi yaptıkları yalanlarla bilinenler rezilliğin daniskasını yapanlar, şimdi de benzer bir vicdansızlıkla enkaz altındaki yaralılarımızın kurtarılması ile ilgili kirli bir oyun oynuyorlar.

'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' yaklaşımı gözlerini karartmış, ellerini bağlamış, yürekleri nasır tutmuş azgın provakatörler, insanüstü mücadele edenlerinin çabalarını lekeliyorlar.

Sinsilik yaparak can mücadelemize gölge düşürmekten utanmıyorlar. Bunlar milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar veriyorlar, dezenformasyon yaparak günlerini geçiriyorlar.

KARDEŞLİKTE BULUŞMUŞ, HAYIRDA YARIŞAN MİLLETİMİZE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER.

Üzüntü ve göz yaşları ile afetzede kardeşlerimizin yarasını sarmak için seferber.

Büyük Milletimizle, Devletimizle gurur duyuyoruz.

Yüzyıllardır bir araya gelince, nice felaketleri atlattık. Kirli oyunları bozduk.

Bu zor günleri de aşacağız. Bu felaketi de atlatacağız.

Elbette hepimizin bulunduğu yerden haklı olarak gördüğü ve tenkit edeceği husus olacaktır.

SONUÇ: Türkiye, asrın felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Birlik olmazsak yok oluruz. Sinsi, küçük hesap yapanlar bu kez de kaybedecek. Çünkü onlar kirli hayalleriyle nefes alıyor.

Kirli hayalleriyle yaşadıklarında mutlu oluyorlar. Eleştirilecek konular var mıdır? Elbette.

Ancak dünyanın hiçbir ülkesi 10 ilde büyük hasarlar veren depreme karşı hatasız olamaz.

Türkiye, tarihin en büyük felaketini yaşarken, sisniler, alçakça iftiralarıyla gelecek planları yapıyorlar. Ancak yine başaramayacaksınız.