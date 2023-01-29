Siyasi senarist

KARŞIMIZDA ÇOK İYİ SİYASİ TİYATRO SENARYOLARI YAZAN MERAL AKŞENER var.

Meşhur bir sözümüz vardır. "VEREMİ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETMEK."

Akşener bu atasözüne uygun, Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırıyor, kıvrandırıyor. Akşener, yazdığı TİYATRO OYUNLARIYLA Kılıçdaroğlu'na derin mesajlar vererek, SON BÜYÜK PAZARLIĞI SÜRDÜRÜYOR. Sonuçta, kendisinin TEK BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK BAŞBAKAN GİBİ TÜRKİYE'yi idare etmek istiyor.

Aşağıda yazdıklarım, Meral Akşener'in yazdığı tiyatro senaryosudur. Meral hanımın birinci Saraçhane tiyatrosunun başrolünde Ekrem İmamoğlu vardı.

İP Genel Merkezi'nde oynanan ikinci tiyatronun başrolünde ise Cihan Paçacı tercih edildi. Bakar mısınız şu işe...

İP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, bir gazeteye yaptığı kritik açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu bombalamasından Genel Başkan Meral Akşener'in haberi yokmuş. Bir gün önce Paçacı demeç vermiş, aradan 18 saat geçmiş, yayınlanan röportaj her yerde paylaşılmış, Akşener'in haberi yokmuş!.. "Fındık kalbe yararlıdır, tabii ki yersen." İP'nin Basın Müşaviri ve Basın Bürosu, Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' mesajlı haberini, Meral Hanım'a vermemişler... IQ'su 15 olanlar bile buna inanmaz. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, yeni görevi öncesi Kemal Bey'i bombalayan röportajın çıktığı medya grubunda, televizyon yorumcusuydu.

Ne tesadüf, daha önce yorumcusu-yazarı olduğu medya grubunda böyle kritik bir açıklamayı duymuyor?

Hadi bunu da geçelim. Yıllardır politika yapan çok tecrübeli Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray da (CHP'den gelen) gazeteyi görmemiş! Duymamışlar! Meral Hanım'a da haberi verememişler!

Meral Hanım, Paçacı'nın açıklamasından Altılı Masa toplantısında haberdar olmuş. Vah vah... 26 Ocak'ta Altılı Masa toplantısına Kılıçdaroğlu geliyor. Paçacı'nın kendisini bombalayan haberini okumuş. Çekirdek ekibi ile değerlendirmiş. Meral Hanım'ın elini sıkıyor ve yanında da Cihan Paçacı var...

Herhalde sinirlenmiştir! İçeri giriyorlar.

Kılıçdaroğlu "Cihan paçacı neden bu sözleri söyledi Meral Hanım" diyor.

Meral Hanım da haberim yok" diye cevap veriyormuş! Komedi gibi. Ve Paçacı'yı yanına çağırmış. "Bana neden söylemedin Cihan, bak Kemal bey çok üzülmüş" deyip hemen istifasını istemiş.

Cihan Paçacı da, hemen İYİ Parti Genel Merkezi'ni terk etme ritüelini gerçekleştiriyor!

Partisinden istifa etmemiş, kapıda gazeteciler dolu. Neden onların arasından arabasına binip gidiyor acaba?

Doğrusu, Cihan bey istifası açıklandıktan sonra, kendi partisinin odasında oturur. Toplantı bittikten sonra da çıkardı. İstifadan sonra İP'ten ayrılması ritüeli planlı olmasın?

Ve tekraren, "Fındık yararlıdır.

Ama yerseniz..."

SON BLOKAJ

ALTILI Masa toplantısından sonra yapılan açıklama da çok dikkati çeken bir bölüm var.

"Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve HALKIN TERCİHLERİNİ yansıtacak şekilde çalışacağız'' HALKIN TERCİHLERİ gibi bir sözü Meral Akşener açıklama metnine yazdırarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na son blokajı koymuştur.

Halkın tercihleri demek, "ANKETLERE EKREM İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ İSMİ KONACAK" demek...

Peki, Meral Akşener'in ve diğerlerinin yaptıracağı ANKETLERDEN Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üst sıralarda çıkarsa KEMAL KILIÇDAROĞLU KOMAYA GİRMEZ Mİ?

SONUÇ: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "VEREMİ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETME" TAKTİĞİ UYGULARKEN, "TEK BAŞKAN YARDIMCISI BEN OLMALIYIM VE BAŞBAKAN GİBİ TÜRKİYE'Yİ İDARE ETMELİYİM" demektedir...