Yıkım masası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağ kolu Cihan Paçacı'nın yarattığı deprem, Altılı Masa'yı götürdü, getirdi.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan masa son anda dağılmanın eşiğinden döndü. Altılı Masa toplantısı öncesi, CHP de, İyi Parti de çok hareketliydi. Kılıçdaroğlu'nun POLİT BÜROSU müthiş çalıştı. 21 Ocak'ta, Akşener'in taktik adamı olarak kullandığı ve Kılıçdaroğlu'na rakip gördükleri Mansur Yavaş'ı BİAT ETTİRDİ. Yavaş'ın ardından İmamoğlu'nu biat ettirecek manevrayı devreye soktular. ALTILI MASA'ya damardan mesaj vermek üzere, 25 Ocak'ta Kılıçdaroğlu, 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanını Ankara'ya çağırdı.

Ve İmamoğlu da BİAT ETTİ. Akşener de Cihan Paçacı'yı devreye soktu. Paçacı üzerinden Kılıçdaroğlu'na, 'Aday olma' mesajı verdiriyordu. Geldik İyi Parti'deki ALTILI MASA toplantısına. Paçacı'yı planlı istifa ettiren Akşener, gelişmekte olan krizi bilerek dondurdu. Yoksa altılı masa devrilecekti. Davutoğlu'nun geçen hafta açıkladığı, ALTI BAŞKAN YARDIMCISI modeli yani yönetim şekli ve liderlerin üstleneceği görevler konusunda Altılı Masa anlaşamadı. Nitekim, Davutoğlu modeli tartışmalarına çare bulunamadığından meseleyi zaman kazanmak için 13 Şubat'a ertelediler. Sızan bilgilere göre, İP geçiş aşamasında TEK CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI MODELİ istiyor.

Dolayısıyla Tek Başkan Yardımcısı'nın da Meral Akşener olmasını bekliyorlar. Peki, BAŞKAN YARDIMCISI OLAMAYAN lider, Meclis'te partisinin başında kalırsa, işler nasıl yürüyecek? BU GARABET DURUMA formül bulamıyorlar. Milletvekili olmayan Genel Başkan'ın Meclis Genel Kurul çalışmalarına grup başkanı olarak nasıl katılabilecekleri araştırılıyor.

Bunu sağlamak için Meclis İçtüzüğü'nü değiştirerek milletvekili olmayan genel başkanların grup başkanı olmaları ve böylece Meclis çalışmalarına katılmalarını sağlamayı düşünüyorlarmış. Komedi.

Evet. 26 Ocak toplantısından sonra da Altılı Masa liderleri, ucu 13 Şubat'a (11 Mart'a kadar uzama olasılığı var) uzanacak Cumhurbaşkanı adayı belirleme, Milletvekili, BAKANLIK paylaşmaları için birbirlerine daha çok manevra çekmeye devam edecekler. 6 lider, iktidar olurlarsa, MEMUR KATLİAMINI NASIL yapacaklarını konuşmuşlar.

SONUÇ: Tarihi 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken, Başkan Erdoğan liderliğinde BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ sürüyor. Buna karşılık, Derin Amerika- Avrupa'nın 6 LİDERDEN OLUŞAN YIKIM EKİBİ de garabet hazırlıklar içinde.

EVET AZİZ MİLLETİMİZ DE BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNE destek için 14 Mayıs'ı bekliyor.