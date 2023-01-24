Büyük Türkiye

SEÇİM tarihinin de 14 Mayıs olduğunu düşünürsek, Türkiye tarihinin en önemli seçimine yaklaşık 3.5 ay var. BÜYÜK TÜRKİYE için küresel adımlar atan Başkan Erdoğan bu konuda çok kararlı. Türkiye, Libya ile hukuka uygun Atlantik Çağından (Amerika-Avrupa) Asya Çağına (TÜRK Devletler Birliği, ÇİN ve Hindistan) geçiş süreci içindeyiz. Yeni Dünya Düzeni kurulum sürecinde Türkiyemiz'in önünde küresel ve bölgesel ilişkiler manzumesinde yeni fırsat ve değişim pencereleri açıldığı bir gerçektir. Yeni Dünya gelişimini çok iyi okuyan Başkan Erdoğan, TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMALARINI Aziz Milletimiz'in önüne koydu.

2023 yılıyla beraber artık TÜRKİYE YÜZYILI yolunda Başkan Erdoğan, Türkiye'yi bölgesel güç-küresel aktör konumunu tahkim ederken, Avrasya'nın Kalpgahı'nda BAĞIMSIZ TÜRKİYE yürüyüşüne hız vermektedir.

Nitekim, küresel liderlik özellikleriyle Başkan Erdoğan, bugünkü küresel süreç içinde, bir taraftan TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ PARADİGMASINI ilmek ilmek örüyor, diğer taraftan Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Boğazlar üzerinde Türkiye'nin jeopolitik kontrolünü güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı'nın motorlarından birisi MAVİ VATAN stratejisidir. 27 KASIM 2019, Başkan Recep Erdoğan- Türkiye'nin AKDENİZ SEVR'ini yırtıp çöpe attığı tarihtir. Türkiye, Libya ile "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları'nın Sınırlandırılması" anlaşmasını imzaladı.

Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tescil edilen anlaşma, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korurken, Derin Amerika'nın kirli planlarını bozdu ve Yunanıstan'ın Doğu Akdeniz'e çökme planlarını parçaladı. MAVİ VATAN BAĞIMSIZ TÜRKİYE SEMBOLÜ ve aynı zamanda doktrindir.

Kavram olarak Türkiye'nin ilan edilmiş veya edilmemiş tüm deniz yetki alanları (iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır ekonomik Bölge) akarsu ve göllerini kapsamına alır. Mavi Vatan, tam anlamıyla, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz alanından Girit Adası'nın doğusuna kadar uzanan ana vatanımız üzerindeki stratejik egemenliğimizin denizler ve deniz diplerindeki uzantısıdır.

Derin Amerika'nın 50 yıllık planının çöpe atılmasıdır. O nedenle hedef ERDOĞAN ve TÜRKİYE. O nedenle HDPKK'nın desteklediği Altılı Masa için çabalıyorlar, Türkiye Cumhuriyeti, o eski ürkek karar alırken endişeli davranan kıyafetini çoktan attı. Şimdi hakkını arayan, geleceği için adımlar atan BÜYÜY TÜRKİYE var. Altılı Masa ne vaad ediyor? Eski içine kapanık, İMF'nin gönderdiği adamları tarafından yönetilen bir Türkiye. Tek amaçları Türkiye'nin bağımsızlığını bitirmek. Neden savunma sanayii atılımlarını hedef alıyorlar?

Neden Akdeniz'de olmamızdan rahatsızlar. Berat Albayrak zamanında başlatılan enerji politikalarının büyük bir güç verdiğinden rahatsızlar.

Türkiye'nin Karadeniz'de olmasından da rahatsızlar. Çünkü onlar Derin Amerika'ya söz verdiler. Türkiye'nin emir alan bir ülke olmasını vaad ederek seçim kazanacaklarına inanıyorlar. Çok beklerler.

SONUÇ: Allah razı olsun… Berat Albayrak'ın geleceği çok iyi okuyarak ülkemize kazandırdığı sondaj gemileri, Mavi Vatan Stratejisi, KIZIL ELMA'lar, İHA ve SİHALAR, Türkıye'nin jeopolitik bir yol haritasının motorlarıdır.

Bu büyük güç hedefte. Bunu çok iyi biliyoruz. O nedenle Aziz Millet 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri iple çekiyor.

Türkiye Yüzyılı, bugün 85 yarınlarda 100 milyonluk Aziz Milletimizin geleceğinin jeopolitik etki alanları ve savunma eksenlerini, bölgesel güç küresel aktörlüğünü işaret etmektedir.

Bir tarafta BÜYÜK TÜRKİYE vaad eden Cumhur İttifakı, diğer tarafta emir alan bir Türkiye planları yapan sözüm ona Millet İttifakı. Evet 14 Mayıs'ta söz milletin olacak...